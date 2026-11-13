E se il regalo più grande fosse non dover dimostrare più nulla? Max De Lorenzis racconta un altro Natale in “The Last Candle”

Il palcoscenico è vuoto, le luci si sono spente e il velluto delle poltrone è ormai freddo. Gli applausi sono finiti, così come le parole pronunciate davanti agli altri. Fuori, il vento d’inverno raggiunge la porta di una casa in cui un’ultima candela continua a bruciare. Sono le immagini con cui Max De Lorenzis racconta il suo Natale in “The Last Candle”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 13 novembre, scritto dal cantautore pugliese e composto da Nicola Bruno.

Un brano che prende forma proprio quando i festeggiamenti sono terminati, gli ospiti sono tornati alle proprie abitazioni e il silenzio permette finalmente di ascoltare i propri pensieri. La festa lascia spazio a un bilancio personale, fatto di ricordi, perdite e conquiste che il trascorrere degli anni ha insegnato a riconoscere.

«No more applause, no more to prove», canta Max De Lorenzis. Niente più applausi, niente più da dimostrare. Parole che acquistano un significato particolare per un cantautore che ha cominciato a esibirsi a sedici anni e ha dedicato una parte significativa della propria produzione discografica alla ricerca della propria identità e al tentativo di sottrarsi alle aspettative altrui.

In “The Last Candle”, però, la scena è già conclusa. Rimane la possibilità di tornare a casa, chiudere la porta e riconoscere il valore di quanto si è realizzato, senza sentire il bisogno di ottenere un’ulteriore conferma.

Il Natale diventa così l’occasione per raccontare una conquista della vita adulta: imparare a essere soddisfatti di ciò che si ha, senza continuare a misurare la propria esistenza attraverso quello che ancora manca.

La canzone nasce proprio dall’esigenza di mettere a confronto la frenesia del mondo esterno con la quiete che arriva al termine di una lunga giornata o di una fase importante della propria vita. De Lorenzis sceglie l’atmosfera raccolta delle festività invernali e dà vita a un racconto nel quale le immagini tradizionalmente associate al Natale – il freddo, la casa, il fuoco, la luce – si legano inevitabilmente all’esperienza personale.

Il rapporto con il tempo che passa emerge anche dalle parole «I’ve found the gold in growing old», «Ho trovato l’oro nell’invecchiare». Una riflessione sulla maturità e sulla capacità di riconoscere il valore delle esperienze vissute, comprese quelle più difficili.

A trentun anni, il cantautore utilizza un’espressione generalmente associata a un’età più avanzata per raccontare ciò che l’esperienza gli ha insegnato. Crescere significa anche fare i conti con quello che è andato perduto, riconoscere i propri cambiamenti e comprendere quali aspetti della vita meritino ancora attenzione. Il tempo, spesso vissuto come qualcosa da rincorrere, diventa nella canzone ciò che permette di attribuire un valore diverso alle esperienze.

Il riferimento all’oro ritorna anche nella seconda strofa, questa volta associato ai pini invernali. Dopo aver interpretato la propria parte e pronunciato tutte le battute, il protagonista sembra trovare nella natura e nella tranquillità domestica ciò che aveva cercato altrove.

Lo stesso paesaggio, tuttavia, conserva tracce di malinconia. Le stelle sospese nel gelo accompagnano il ricordo delle cose perdute, mentre il vento continua a soffiare all’esterno. Il silenzio della notte offre il tempo per ripensare al passato, senza che il desiderio di tornare indietro impedisca di apprezzare il presente.

È una scelta narrativa che distingue “The Last Candle” da buona parte dell’immaginario natalizio più convenzionale. La canzone arriva dopo il momento collettivo della festa, quando l’attenzione torna sulle persone, sulle abitudini e sui piccoli gesti che compongono la vita privata. Il Natale viene osservato dalla prospettiva di chi, conclusi gli impegni e le celebrazioni, può finalmente concedersi una pausa.

A rappresentare questa condizione è l’ultima candela, una fiamma che continua a illuminare la casa durante la notte. Nel ritornello, la sua luce accompagna uno spazio condiviso, protetto dal freddo e dal buio esterni.

La casa, il movimento di due persone al suo interno, una sola fiammella contro l’oscurità. Pochi elementi attraverso i quali De Lorenzis ricostruisce il senso di una felicità domestica, lontana dalla necessità di essere mostrata o raccontata agli altri.

Una prospettiva che trova continuità anche nel percorso discografico dell’artista.

Nato a Brindisi il 23 maggio 1995, Max De Lorenzis ha iniziato a cantare nei locali pugliesi durante l’adolescenza, avviando successivamente una produzione indipendente in lingua inglese. Nel 2020 ha pubblicato “River in the Sky”, seguito da “Something Beautiful” e “Whole Lot of Love”, tre singoli che avevano raggiunto complessivamente oltre 400.000 ascolti su Spotify. Il passaggio all’italiano, avvenuto nel febbraio 2024 con “Ci sarò”, aveva segnato l’inizio di una fase maggiormente autobiografica. In quella canzone, De Lorenzis affrontava il peso del giudizio e delle imposizioni esterne, immaginando un dialogo con sé stesso nel quale prometteva di non abbandonare la propria identità per compiacere gli altri. Il brano aveva anticipato “La 5ª Casa”, album d’esordio pubblicato il 15 marzo 2024, seguito da altri due singoli attraverso i quali il cantautore aveva ripercorso differenti momenti della propria crescita.

Con “Ciao come stai?”, dedicato alla memoria di un primo amore perduto, aveva raccontato la difficoltà di accettare un’assenza e il modo in cui alcuni legami continuano ad accompagnare la vita anche dopo la loro conclusione. In “Sogno solo il sole”, invece, il racconto si era spostato sulla necessità di interrompere una relazione diventata opprimente, recuperando la libertà di scegliere per se stesso. Il brano concludeva una trilogia che l’artista aveva associato simbolicamente all’infanzia, all’adolescenza e all’ingresso nell’età adulta. Anche i videoclip avevano contribuito a sviluppare questo percorso narrativo. Quello di “Ciao come stai?”, diretto da Francesco Sardano e presentato in anteprima su Sky TG24, si concludeva con la scritta To Be Continued, mentre “Sogno solo il sole”, realizzato dallo stesso De Lorenzis insieme a Sardano, terminava con The End, a indicare la chiusura di una fase personale.

Con “The Last Candle”, il racconto prosegue attraverso una prospettiva differente. Dopo aver dedicato diverse canzoni alla necessità di affrontare il passato e recuperare la propria autonomia, Max descrive una condizione di pace già raggiunta, nella quale la gratitudine convive con la consapevolezza delle esperienze attraversate. Il singolo rappresenta anche uno spartiacque nel suo percorso discografico: chiude idealmente il capitolo legato a “La 5ª Casa” e anticipa una nuova fase artistica, che prenderà forma con il secondo album di inediti, interamente in italiano, previsto per la metà del 2027. Il ritorno all’inglese assume così un significato particolare, riallacciandosi alla prima fase della sua carriera prima di una nuova stagione discografica nella sua lingua madre.

La collaborazione con Nicola Bruno, già al suo fianco nei precedenti progetti, accompagna questa nuova pubblicazione, concepita come una ballata invernale dal carattere intimo e atmosferico. La scrittura privilegia immagini essenziali e un linguaggio diretto, affidando alla ripetizione del ritornello il compito di riportare l’attenzione su ciò che rimane quando il rumore della giornata si esaurisce.

L’uscita anticipa la stagione natalizia e propone una lettura delle festività che può trovare spazio anche al di fuori del repertorio tradizionalmente associato al periodo. Le atmosfere raccolte della canzone, infatti, accompagnano una riflessione che riguarda la fine di un anno, il passaggio del tempo e il bisogno di riconoscere ciò che ha resistito ai cambiamenti.

“The Last Candle” è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto dal fotografo e videomaker Francesco Sardano e presentato in anteprima nazionale su Sky TG24, che affianca alla pubblicazione discografica un ulteriore capitolo del percorso audiovisivo del cantautore.

La scelta di concludere il racconto attorno a una candela accesa sottolinea il significato più personale del brano: dopo aver cercato, perso, ricominciato e imparato a lasciar andare, il protagonista può concedersi di restare.

Fuori, il vento continua a soffiare. Dentro, la casa è ancora illuminata. Gli applausi sono finiti da tempo. E per una volta, Max De Lorenzis sente che non gli manca nulla.