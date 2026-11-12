Killo presenta «Il gioco dell’amore», un singolo tra indie ed elettronica

Il cantautore salentino torna con un nuovo singolo tra synth-pop, atmosfere anni Ottanta e sonorità retrowave. Una riflessione sulle relazioni, sulla paura di mostrarsi vulnerabili e sulle maschere che indossiamo per proteggerci.

L’amore può essere una scommessa, una partita giocata sul filo dell’incertezza, dove non sempre chi mostra le carte rivela davvero le proprie intenzioni. È da questa immagine che prende vita “Il gioco dell’amore”, il nuovo singolo di Killo, progetto musicale del cantautore salentino Marco Aprile, uscito il 6 Novembre 2026.

Tra sintetizzatori avvolgenti, ritmi incalzanti e suggestioni elettroniche che richiamano gli anni Ottanta, il brano racconta le contraddizioni dei rapporti sentimentali attraverso una metafora tanto semplice quanto efficace: il poker. Ogni incontro diventa una scommessa, ogni sguardo può nascondere qualcosa e ogni scelta comporta il rischio di perdere.

«L’amore è soltanto un bluff» è la frase attorno alla quale ruota la canzone, una considerazione disillusa che mette in discussione la sincerità dei sentimenti e il bisogno, spesso inconsapevole, di nascondere le proprie fragilità.

Il risultato è un brano che unisce la nostalgia sonora della retrowave alla freschezza dell’indie contemporaneo, alternando leggerezza musicale e riflessione emotiva. Una canzone costruita per coinvolgere fin dal primo ascolto, ma capace anche di lasciare spazio a una domanda: quanto siamo davvero disposti a metterci in gioco quando si tratta d’amore?

Ad accompagnare il progetto, un videoclip ambientato in una sala da gioco underground, tra luci al neon, atmosfere violacee e misteriosi avversari. Il protagonista affronta una partita che diventa progressivamente una rappresentazione delle sue vulnerabilità. Le perdite al tavolo si trasformano così nella perdita simbolica delle proprie difese, fino al momento in cui non resta altro che accettare la sconfitta e abbandonare il gioco.

Dietro il nome Killo si nasconde un percorso musicale iniziato molto presto. Marco Aprile, nato a Galatina nel 1985 e cresciuto a Veglie, in provincia di Lecce, si avvicina alla musica all’età di sei anni attraverso lo studio del pianoforte, per poi scoprire la chitarra da autodidatta. Le sue influenze attraversano mondi differenti, dal blues al country fino all’heavy metal.

A quindici anni fonda la band Primo Impatto, con la quale nel 2001 conquista il premio per il miglior testo al contest Veglie Rock. Dal 2013 è inoltre frontman dei Road Flowers, formazione brit pop/rock della scena salentina.

Con Killo, l’artista intraprende un percorso più personale, caratterizzato da una scrittura diretta, ironica e attenta alle situazioni della vita quotidiana. Un universo musicale in cui trovano spazio amori complicati, piccoli paradossi e riflessioni sulle relazioni umane.

“Il gioco dell’amore” rappresenta il terzo capitolo del progetto discografico “In Synthesi”, dopo “Ma Che Sfiga” e “Carmelina”, pubblicati nell’estate del 2026. Tre canzoni che, pur affrontando situazioni differenti, condividono il desiderio di raccontare la quotidianità senza filtri, attraverso sonorità elettroniche e una sensibilità cantautorale.

Con questo nuovo singolo, Killo prosegue la costruzione della propria identità artistica, dimostrando come anche dietro un ritmo trascinante e un ritornello immediato possano nascondersi domande profonde.