Andy Taylor, chitarrista originale dei Duran Duran, è morto a 65 anni: se n’è andato lunedì 23 novembre 2026 nella sua casa, circondato da amici e familiari, dopo anni di malattia.

La causa è il tumore alla prostata metastatico di stadio 4 che gli era stato diagnosticato nel 2018 e che aveva reso pubblico nel 2022. A dare l’annuncio sono stati la famiglia e la band con un comunicato congiunto sui social, che ricorda la sua “courageous battle”, la battaglia coraggiosa contro la malattia. I Duran Duran lo hanno salutato con una frase semplice: Andy was there at the very beginning of our story, Andy c’era fin dall’inizio della nostra storia.

Chi era Andy Taylor dei Duran Duran

Taylor era entrato nel gruppo di Birmingham nel 1980, dopo aver risposto a un annuncio pubblicato su Melody Maker. Il suo suono di chitarra, spigoloso e più rock di quello di tante band new wave dell’epoca, ha accompagnato il primo album Duran Duran (1981), che si apriva con il singolo Planet Earth, e i successi che hanno fatto la storia del gruppo: Hungry Like the Wolf, The Reflex, Rio.

Accanto ai Duran Duran ha fondato i Power Station insieme a John Taylor, Tony Thompson e Robert Palmer, progetto da cui arrivano Some Like It Hot e la versione di Get It On. Negli stessi anni ha costruito anche una carriera solista: Thunder (1987) e Dangerous (1990) restano i titoli più noti.

Le uscite, i ritorni e Danse Macabre

Il rapporto con la band è stato fatto di strappi e ricuciture. Taylor ha lasciato i Duran Duran nel 1986, durante le registrazioni di Notorious, è tornato per la reunion della formazione originale e per l’album Astronaut (2004), poi se n’è andato di nuovo nel 2006. L’ultimo rientro risale al 2023, quando ha preso parte a Danse Macabre, uscito a novembre di quell’anno.

La band era salita di nuovo sul palco italiano per il Festival di Sanremo 2025, tornando a Sanremo dopo quarant’anni dalla prima esibizione.

La malattia e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame

Nel 2022 i Duran Duran sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. In quell’occasione Taylor, che per motivi di salute non ha potuto partecipare alla cerimonia, ha reso noto di convivere dal 2018 con un tumore alla prostata di stadio 4. Da allora la sua situazione è rimasta al centro dell’attenzione dei fan, fino agli aggiornamenti sulle sue condizioni che la band aveva dato negli ultimi anni.

Taylor lascia la moglie Tracey, sposata nel 1982, i quattro figli Andy, Georgie, Bethy e Izzy e il nipote Albie. La sua carriera è ricostruita anche nella scheda di Wikipedia dedicata al chitarrista).

Domande frequenti su Andy Taylor dei Duran Duran

Quando è morto Andy Taylor dei Duran Duran? Andy Taylor è morto lunedì 23 novembre 2026, a 65 anni, nella sua casa. La notizia è stata data il 25 novembre con un comunicato di famiglia e band. Di cosa è morto Andy Taylor? È morto per un tumore alla prostata metastatico di stadio 4, diagnosticato nel 2018 e reso pubblico nel 2022. Quali canzoni dei Duran Duran ha suonato Andy Taylor? Ha suonato nei primi successi del gruppo, tra cui Planet Earth, Hungry Like the Wolf, The Reflex e Rio, e in Danse Macabre (2023). Andy Taylor era ancora nei Duran Duran? Era tornato nel gruppo nel 2023 per Danse Macabre, dopo aver lasciato la band nel 1986 e di nuovo nel 2006.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.