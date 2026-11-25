Giovedì 26 novembre 2026, a Il Paradiso delle Signore, Diana si rifiuta di scusarsi con il rettore e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura, mentre Roberto mette sul tavolo una controproposta a Valeria che complica la vita alla Craveri.

La trama de Il Paradiso delle Signore del 26 novembre 2026

La puntata va in onda giovedì 26 novembre alle 16:00 su Rai 1. Il nodo centrale è Diana: dopo aver insultato il rettore rischia l’espulsione dall’università, e davanti alla richiesta di chiedere scusa rifiuta. Il confronto con la madre Carla, già teso da giorni, raggiunge il punto di rottura.

Sul fronte del grande magazzino, Roberto capisce di non poter competere sul piano economico con la GMM. Risponde con una controproposta a Valeria: una mossa che mette in difficoltà la Craveri e offre a Landi una nuova chance. Per Valeria si somma alla proposta di lavoro che Iacopo le ha fatto martedì.

Riccardo, intanto, soffre per la partenza di Margherita, tornata a Parigi.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Lunedì 23 Diana riceve un applauso per essersi ribellata alla madre, e Riccardo saluta Margherita. Martedì Valeria ha ricevuto da Iacopo una proposta di lavoro che la mette davanti a una scelta. Nell’anteprima del 25 novembre Carla scopre che Diana rischia l’espulsione per aver insultato il rettore, mentre Lia è infastidita dalla complicità tra Odile e Matteo e Johnny non vuole suonare alla festa.

Il Paradiso delle Signore venerdì 27 novembre: la lettera a Villa Guarnieri

Il giorno dopo a Villa Guarnieri arriva una lettera inaspettata che turba la famiglia. Diana vuole lasciare l’università e la casa materna, ma fa una scoperta sconvolgente. Valeria accetta la proposta di Roberto, e Iacopo decide di confessare alla Craveri un segreto su Landi.

Il quadro dell’intera settimana è nell’anteprima dal 23 al 27 novembre. Per chi arriva ora nella serie, la scheda su cast, personaggi e streaming aiuta a orientarsi.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

La soap daytime va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, con la serie numero 11 in corso.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 26 novembre 2026

Quando va in onda la puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 novembre 2026? Giovedì 26 novembre alle 16:00 su Rai 1. Perché Diana rifiuta di scusarsi con il rettore? Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore, ma si rifiuta di chiedere scusa. Lo scontro con Carla arriva così al punto di rottura. Che offerta fa Roberto a Valeria? Roberto, consapevole di non poter competere con la GMM sul piano economico, fa a Valeria una controproposta che mette in difficoltà la Craveri e dà una chance a Landi. Cosa succede a Il Paradiso delle Signore venerdì 27 novembre? A Villa Guarnieri arriva una lettera inaspettata, Diana fa una scoperta sconvolgente e Valeria accetta la proposta di Roberto.

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