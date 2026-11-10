Il Paradiso delle Signore: cast, personaggi e dove vedere le puntate in streaming

Il Paradiso delle Signore 11 è in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16:00: ecco il cast e i personaggi principali della stagione e come recuperare gli episodi su RaiPlay.

Il Paradiso delle Signore in breve: cos’è e dove si svolge

Il Paradiso delle Signore è la soap quotidiana di Rai 1 ambientata a Milano, nel mondo di un grande magazzino di moda e della Galleria Milano Moda. Le vicende si dividono tra il lavoro in negozio, gli affari della famiglia Guarnieri e gli intrecci sentimentali di commesse, direttori e imprenditori. La stagione 11 è partita il 7 settembre 2026 e prevede 160 episodi inediti, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16.

Chi arriva a stagione in corso fa fatica a orientarsi: i nomi sono tanti e i legami familiari si intrecciano di continuo. Questa guida mette in fila i personaggi principali, spiega gli orari e indica come recuperare le puntate perse.

Cast de Il Paradiso delle Signore 11: i personaggi principali

Partiamo dalla famiglia che guida il Paradiso e la Galleria Milano Moda. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) è il banchiere milanese proprietario della Banca Guarnieri: nei nuovi episodi i conti della Galleria non tornano e il suo nome è al centro delle preoccupazioni. Accanto a lui c’è Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), contessa e madre biologica di Odile, in rotta con Marcello dopo la stagione 10 e in scontro aperto con la rivale Carla Corsi.

Tra i Guarnieri ci sono anche Marta (Gloria Radulescu), figlia di Umberto e ai vertici del Paradiso, e Riccardo (Enrico Oetiker), che torna a Milano dopo anni lontano con problemi nella sua azienda e un segreto di famiglia. Odile (Arianna Amadei), figlia di Adelaide e Umberto, guida la Galleria Milano Moda e cerca un nuovo stilista per rilanciarla.

La direzione del grande magazzino è affidata a due volti storici. Marcello Barbieri (Pietro Masotti) è co-direttore del Paradiso e vive la morte improvvisa di Rosa. Roberto Landi (Filippo Scarafia), ex pubblicitario, lo affianca come co-direttore e lo sostiene nel momento più duro. Matteo Portelli (Danilo D’Agostino), contabile del Paradiso e fratello illegittimo di Marcello, costruisce un legame sempre più stretto con Odile.

I Corsi, la nuova famiglia rivale

La novità più pesante della stagione è l’arrivo dei Corsi. Carla Corsi (Lavinia Longhi) è un’imprenditrice vedova del magnate tessile Ernesto Corsi e rivale storica di Adelaide. Suo figlio Iacopo (Alessio D’Ortenzi) è uno stilista di talento, corteggiato da Odile per la Galleria, mentre la figlia Diana (Ksenia Borzak) è ribelle e insofferente alle regole della madre.

Commesse, magazzinieri e la famiglia Puglisi

Al piano vendita c’è una nuova capocommessa, Elisa Croce (Agnese Lorenzini), poco amata dalle Veneri. Suo figlio Valter (Antonio Ferrante) lavora come magazziniere, ma viene presentato come fratello per proteggere entrambi da un passato ingombrante. Tra le commesse tornano Irene Cipriani (Francesca Del Fa), in conflitto con la nuova capocommessa, e Delia Bianchetti (Ilaria Maren), che si sposa con lo stilista Gianlorenzo Botteri. Simona Galbiati (Francesca Masini) è la più giovane: ex ballerina della Scala fermata da un infortunio.

Un capitolo a parte è quello della famiglia Puglisi, emigrata da Partanna a Milano: Ciro e Concetta sono interpretati da Massimo Cagnina e Gioia Spaziani. Da Partanna arriva anche Lia Mandalà (Anita Lucenti), ospitata dai Puglisi, con ragioni di trasferimento più profonde di quanto dica. Nel giro dei Puglisi c’è inoltre Mimmo Burgio, ex poliziotto diventato cuoco.

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1

La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio inoltrato, con partenza intorno alle 16:00. Per questa stagione la programmazione è stata anticipata rispetto agli anni scorsi, quando la puntata cominciava verso le 16:15, e il Tg1 delle 16:45 segue di conseguenza.

Le pause legate agli eventi speciali cambiano il calendario. Lunedì 9 novembre 2026 la puntata è saltata per la Messa del Papa a Buenos Aires in diretta su Rai 1: i dettagli sono nell’articolo sullo stop del 9 novembre. Il recupero è fissato a sabato 14 novembre, mentre venerdì 13 la puntata va in onda in anticipo, alle 15:20, per la celebrazione del Papa in Perù. Per l’orario preciso del sabato conviene controllare il palinsesto del giorno.

Come recuperare le puntate de Il Paradiso delle Signore in streaming

Chi non riesce a seguire la soap in diretta può rivedere gli episodi in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai: serve solo la registrazione al servizio. È il modo più comodo per recuperare una puntata saltata o per rivedere i passaggi chiave prima di quella del giorno dopo.

Per restare al passo con la storia senza vedere tutto, lo schema più rapido è questo: tenere a mente i grandi snodi (la crisi della Galleria, il rientro di Riccardo, la rivalità tra Adelaide e Carla Corsi) e poi leggere le trame della settimana. Le anticipazioni delle prossime puntate le trovi nelle trame dal 10 al 14 novembre.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming? Le puntate si recuperano su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, oltre che in diretta sul canale Rai 1 dal lunedì al venerdì. Chi sono i personaggi principali de Il Paradiso delle Signore 11? I protagonisti della stagione 11 sono Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Marta (Gloria Radulescu), Riccardo (Enrico Oetiker), Odile (Arianna Amadei), Marcello Barbieri (Pietro Masotti), Roberto Landi (Filippo Scarafia) e la nuova famiglia Corsi, con Carla (Lavinia Longhi), Iacopo e Diana. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1? Dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, con inizio intorno alle 16:00. Nelle giornate con programmazione speciale l’orario può cambiare: venerdì 13 novembre la puntata è anticipata alle 15:20. Quante puntate ha la stagione 11 de Il Paradiso delle Signore? La stagione 11 conta 160 episodi inediti ed è partita lunedì 7 settembre 2026. Quando viene recuperata la puntata del 9 novembre? La puntata saltata lunedì 9 novembre viene recuperata sabato 14 novembre, in un orario straordinario da controllare sul palinsesto di Rai 1.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.