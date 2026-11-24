GTA 6 ha superato i 39 milioni di giocatori su PlayStation 5 e, per Sony, è il lancio più grande nella storia di PlayStation: il dato si aggiunge ai 32,5 milioni di copie e ai 3,79 miliardi di dollari del primo giorno.

I 39 milioni di giocatori su PS5 dichiarati da PlayStation

Il 23 novembre PlayStation ha definito GTA 6 il lancio più grande nella storia del marchio: oltre 39 milioni di giocatori su PlayStation 5 fino al 22 novembre, quarto giorno dopo l’uscita del 19 novembre. Sony parla anche del record di giocatori contemporanei più alto mai registrato su console PlayStation per un singolo titolo, ma non ha comunicato il picco esatto. Il dettaglio è raccolto nel resoconto di VGC sul post di PlayStation.

Altri numeri del comunicato: 683 milioni di ore di gioco cumulate su PS5 dal lancio e il maggior numero di nuove console PS5 collegate in un solo giorno, escludendo il periodo del lancio della console e le festività di fine anno. Su circa il 70% delle PS5 attivate in questa finestra, GTA 6 è stato il primo gioco avviato.

Copie vendute e giocatori: due numeri che non si sommano

Il 21 novembre Rockstar Games e Take-Two avevano parlato di 32,5 milioni di copie e 3,79 miliardi di dollari al dettaglio nel primo giorno, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il dato di Sony è più alto di quello di Rockstar, ma i due numeri misurano cose diverse: le copie contano gli acquisti, i giocatori contano le persone che hanno avviato il gioco.

Una copia può essere usata da più account sulla stessa console, mentre il conteggio dei giocatori include chi ha già sbloccato il gioco dopo il preload. Sony non ha spiegato come calcola i giocatori e non ha diviso i dati per tipo di acquisto, quindi non si può dedurre quante copie siano state vendute solo su PS5. Per lo stesso motivo il confronto con le vendite complessive su due piattaforme va fatto con prudenza.

Cosa dicono i numeri sul mercato console

Il quadro si lega alle previsioni sul settore: senza GTA 6 il mercato console 2026 sarebbe in calo, e il dato sulle nuove console attivate con il gioco come prima esperienza indica che l’uscita ha spinto anche l’hardware. Sul versante dell’attenzione, il lancio era già stato accompagnato dal record di 7,2 milioni di spettatori in diretta.

Restano aperte due domande: il numero dei giocatori su Xbox Series X|S, che né Rockstar né Microsoft hanno comunicato, e la tenuta dei numeri dopo il primo weekend. Il gioco ha ottenuto un Metascore 99, come racconta la pagina sulle recensioni, e una buona accoglienza favorisce il passaparola.

Cosa cambia per chi gioca in Italia

Per chi ha GTA 6 su PS5 il dato non cambia l’esperienza, ma conferma che la community online è molto ampia, con effetti su matchmaking e contenuti futuri di GTA Online. Chi gioca su PC dovrà aspettare: la pagina su GTA 6 su PC riassume cosa è confermato e cosa no.

I prossimi dati ufficiali arriveranno con i resoconti finanziari di Take-Two, che potrebbero chiarire il rapporto tra copie e giocatori.

Domande frequenti su GTA 6 e i giocatori PlayStation

Quanti giocatori ha GTA 6 su PlayStation 5? PlayStation ha dichiarato oltre 39 milioni di giocatori su PS5 dal lancio del 19 novembre al 22 novembre 2026, definendolo il lancio più grande nella storia del marchio. Quante ore si è giocato a GTA 6 su PS5? Sony indica 683 milioni di ore di gioco cumulate su PlayStation 5 dal lancio fino al 22 novembre. Qual è la differenza tra copie vendute e giocatori di GTA 6? Le copie contano gli acquisti, i giocatori le persone che hanno avviato il gioco. Rockstar ha parlato di 32,5 milioni di copie su PS5 e Xbox Series X|S, Sony di oltre 39 milioni di giocatori solo su PS5: i due dati non sono confrontabili direttamente. Quanti giocatori ha GTA 6 su Xbox Series X|S? Non esiste un dato ufficiale. PlayStation ha diffuso solo i numeri della propria piattaforma.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.