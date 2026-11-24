Il Capitolo 2 di GTA 6 si chiude in 13 missioni principali e il punto di non ritorno è l’avvio di Checking Out, l’ultima: da lì lo Starlet Motel non è più casa tua.

Le missioni del Capitolo 2 di GTA 6 in ordine

La storia del Capitolo 2 si chiude in 13 missioni principali, nell’ordine in cui compaiono nel riepilogo della storia del gioco. Il capitolo si apre con What’s In The Bag? e arriva fino a Checking Out.

What’s In The Bag? Ambulance Chaser Just Moved In Girl’s Trip Moses Daily Driver Slam Dunk Breakfast Run Coffee Break Afternoon Delight Thrillbillies Twist Wrist, Smash, Grab Checking Out

L’elenco segue la lista del Capitolo 2 pubblicata da VGC. I nomi restano in inglese, come nel gioco, e nella lista non compare nessuna missione secondaria: sono le sole tappe della storia.

Il punto di non ritorno è l’inizio di Checking Out

Il Capitolo 2 ha un solo punto di non ritorno: l’avvio di Checking Out. Dopo questa missione il rifugio cambia in modo definitivo, e anche se dal Capitolo 3 si può tornare a Port Gellhorn, la situazione di partenza non è più quella del capitolo precedente.

Per far partire Checking Out la scheda di GTABase indica quattro condizioni: avere 15.000 dollari, aver completato tutte le missioni principali disponibili, aspettare la telefonata della partner sull’articolo inviato da Cal e tornare nella stanza per interagire con la porta del bagno. Con l’avvio il capitolo finisce e lo Starlet Motel smette di essere la casa del protagonista per sempre.

Cosa fare prima di Checking Out

Il motel è l’ultima occasione per sistemare quello che resta: usare i cambi d’abito, recuperare gli oggetti conservati e raccogliere le due carte che si trovano nella stanza, la numero 1 di Vicki e la numero 2 di Victor Maravilla.

Per il quadro del primo atto c’è la guida su missioni e rigiocabilità del Capitolo 1. Vale anche qui: le missioni già finite non si ripetono, e per recuperarne una persa serve caricare un salvataggio più vecchio.

Come salvare prima del punto di non ritorno

I salvataggi manuali si fanno dal menu di pausa, nella scheda Game, in qualsiasi punto del mondo aperto: non serve un rifugio. Restano bloccati durante qualsiasi missione attiva, quindi il salvataggio va fatto prima di avviare Checking Out, non dopo.

Il gioco offre 15 slot manuali più uno slot di salvataggio automatico, che viene sovrascritto a ogni missione o evento. Per questo conviene tenere uno slot dedicato a questo momento e non sovrascriverlo: se poi ti accorgi di aver perso qualcosa, carichi quel salvataggio e recuperi il motel. Su PlayStation 5 i salvataggi vanno nel cloud di PlayStation Plus, su Xbox si sincronizzano in automatico.

Un’avvertenza: se in una sessione inserisci un codice, il salvataggio, i trofei e gli obiettivi restano disattivati fino al riavvio completo del gioco. I dettagli sono nella guida ai trucchi di GTA 6.

Domande frequenti su GTA 6 Capitolo 2

Quali sono le missioni del Capitolo 2 di GTA 6? Sono 13: What’s In The Bag?, Ambulance Chaser, Just Moved In, Girl’s Trip, Moses, Daily Driver, Slam Dunk, Breakfast Run, Coffee Break, Afternoon Delight, Thrillbillies, Twist Wrist, Smash, Grab e Checking Out. Qual è il punto di non ritorno nel Capitolo 2 di GTA 6? È l’inizio della missione Checking Out, l’ultima del capitolo: avviarla chiude il Capitolo 2 e cambia il rifugio in modo definitivo. Cosa succede se supero il punto di non ritorno in GTA 6? Il capitolo si chiude e lo Starlet Motel non è più casa tua. Per tornare indietro serve caricare un salvataggio manuale fatto prima di avviare la missione. Posso salvare durante una missione di GTA 6? No, i salvataggi manuali sono bloccati per tutta la durata di una missione attiva. Si salva dal menu di pausa, nella scheda Game, in free roam.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.