Call of Duty avrebbe perso circa il 42% dei giocatori giornalieri dopo l’uscita di GTA 6: la stima è di Alinea Analytics, non un dato ufficiale di Activision.

Le stime di Alinea Analytics su Call of Duty

Alinea Analytics ha pubblicato lunedì 23 novembre una nota con le stime sull’effetto di GTA 6, uscito il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per l’app Call of Duty, che raggruppa Warzone, Black Ops 7 e Modern Warfare 4 su PlayStation, Xbox e Steam, la media giornaliera sarebbe scesa da circa 7,5 milioni a 4,4 milioni di giocatori: un calo di circa il 42%.

Su PlayStation la flessione arriva al 44%, la più pesante tra le piattaforme. Quattro giorni dopo il lancio il pubblico giornaliero era ancora il 41% sotto il livello abituale, quindi il calo non si è riassorbito nei primi giorni.

Fortnite e EA Sports FC 27 nello stesso confronto

La nota mette accanto a Call of Duty altri due giochi. Fortnite su PlayStation e Xbox sarebbe passato da 17,8 a 12,8 milioni di giocatori giornalieri, un calo del 28%, e a fine weekend era il 19% sotto la baseline: si riprende più in fretta. EA Sports FC 27 sarebbe sceso da 5,9 a 4,3 milioni, circa il 27% in meno, restando entro il 20% dalla baseline.

Perché i numeri vanno letti con cautela

Sono stime di un solo analista e non dati ufficiali di Activision, Sony o Microsoft. Alinea non indica quali settimane compongano la baseline né cosa conti come giorno attivo, e il dato di Call of Duty include Steam mentre quello di Fortnite no.

C’è poi un altro elemento. Modern Warfare 4 è uscito il 23 ottobre, 27 giorni prima di GTA 6, e parte della flessione può essere la normale discesa dopo un lancio. Stagionalità e festività pesano su tutti e tre i giochi e non si possono separare dall’effetto di Rockstar.

Cosa avevano previsto Activision e gli analisti

A ottobre il responsabile marketing di Activision, Tyler Bahl, aveva detto che GTA 6 poteva aiutare Modern Warfare 4 riportando i giocatori sulle console. Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis aveva invece indicato proprio Modern Warfare 4 come il titolo con la sfida di retention più difficile. Le stime di Alinea, con il calo maggiore per Call of Duty, sono più vicine all’ultima previsione.

GTA 6 e il resto del mercato console

Il lancio di GTA 6 ha già spostato i numeri di tutto il settore: il bilancio del primo giorno parla di 3,79 miliardi di dollari di vendite retail e 32,5 milioni di copie.

Per l’Italia non ci sono cifre dedicate, perché le stime di Alinea riguardano il totale su PlayStation, Xbox e Steam. Il peso del gioco Rockstar sull’anno si vede anche nell’analisi sul mercato console, che senza GTA 6 vede il 2026 in calo.

Domande frequenti su Call of Duty e GTA 6

Call of Duty ha perso giocatori dopo l’uscita di GTA 6? Alinea Analytics stima un calo di circa il 42% dei giocatori giornalieri, da 7,5 a 4,4 milioni. È una stima di un analista, non un dato ufficiale di Activision. Quanti giocatori ha Call of Duty attualmente? Non c’è un dato ufficiale. La stima di Alinea indica circa 4,4 milioni di giocatori giornalieri su PlayStation, Xbox e Steam dopo il lancio di GTA 6, con un livello ancora 41% sotto la norma quattro giorni dopo. Le stime sul calo di Call of Duty sono dati ufficiali? No. Activision, Sony e Microsoft non hanno pubblicato numeri, e Alinea non spiega come costruisce la baseline né cosa conti come giorno attivo. Il calo di Call of Duty dipende solo da GTA 6? Non si può dire. Modern Warfare 4 era uscito 27 giorni prima, e stagionalità e festività influiscono sui numeri senza poter essere isolate.

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