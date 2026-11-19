Dal 30 novembre 2026 WhatsApp non funziona più sugli iPhone fermi a iOS 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4: per continuare a usare l’app serve almeno iOS 15.5, e basta un aggiornamento gratuito.

La nuova soglia vale per WhatsApp e per WhatsApp Business, che condivide lo stesso codice dell’app consumer. Sugli iPad il minimo è iPadOS 15.5. Nessun modello viene escluso: ogni iPhone che oggi gira su iOS 15.1 può installare la versione successiva, quindi non serve comprare un telefono nuovo. Chi ha un iPhone aggiornato da tempo non deve fare nulla.

Come controllare la versione di iOS sul tuo iPhone

Bastano pochi secondi per capire se l’app rischia lo stop.

Apri Impostazioni e vai su Generali. Tocca Info: nella riga Versione iOS trovi il numero installato. Se vedi iOS 15.5 o un numero più alto, sei a posto. Se vedi 15.1, 15.2, 15.3 o 15.4, passa all’aggiornamento qui sotto.

Come aggiornare a iOS 15.5 o a una versione successiva

Prima di cominciare conviene fare il backup delle chat dalle impostazioni di WhatsApp: l’aggiornamento di iOS non tocca i messaggi, ma una copia recente evita sorprese se qualcosa va storto.

Vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Se compare un aggiornamento, tocca Scarica e installa. Attendi il riavvio dell’iPhone e riapri WhatsApp. Controlla di nuovo la versione di iOS: deve essere almeno la 15.5.

Sull’iPad il percorso è identico e la soglia è iPadOS 15.5.

Quali iPhone restano supportati dopo il 30 novembre

Il limite riguarda la versione di iOS, non il modello. L’elenco degli iPhone che montano iOS 15 va dall’iPhone 6s all’iPhone SE di terza generazione, come si vede nella pagina Wikipedia dedicata a iOS 15. I modelli più datati, cioè iPhone 6s, 6s Plus, SE di prima generazione, 7 e 7 Plus, possono arrivare fino a iOS 15.8.8, che supera la nuova soglia. Lo conferma anche la guida di MacRumors sugli iPhone più vecchi.

Per quei modelli un limite più alto arriverebbe solo se WhatsApp portasse il minimo a iOS 16. Al momento non è stata comunicata nessuna data per questo passaggio.

Cosa succede a chi non aggiorna

Chi resta su iOS 15.1-15.4 dopo il 30 novembre non potrà più usare l’app, né quella personale né quella Business. WhatsApp mostra avvisi prima dell’interruzione e ricorda più volte di aggiornare, quindi chi apre l’app con regolarità vedrà il promemoria. Il consiglio pratico: non aspettare l’ultimo giorno, perché il download dell’aggiornamento può richiedere tempo e spazio libero sul telefono.

Diverso il caso degli iPhone troppo vecchi per iOS 15, come iPhone 5s, 6 e 6 Plus: per loro il supporto di WhatsApp era già finito a maggio 2025 e non esiste un aggiornamento che li riporti in gioco. In quel caso resta la sostituzione del telefono, e per rientrare basta un iPhone dal 6s in poi.

Domande frequenti su WhatsApp e iOS 15.5

Come aggiornare iOS a 15.5 su iPhone? Vai su Impostazioni, poi Generali e Aggiornamento software, e installa l’aggiornamento disponibile. Se il telefono lo consente, puoi installare anche una versione più recente di iOS 15.5. Quali iPhone e iPad possono installare iOS 15.5 o iPadOS 15.5? Ogni iPhone che oggi gira su iOS 15.1 può installare iOS 15.5, a partire dall’iPhone 6s. Anche su iPad la soglia è iPadOS 15.5. Cosa succede a WhatsApp se non aggiorno iOS dopo il 30 novembre? Con iOS 15.1, 15.2, 15.3 o 15.4 l’app smette di funzionare. Prima dello stop WhatsApp mostra avvisi che invitano ad aggiornare. La regola vale anche per WhatsApp Business? Sì. WhatsApp Business segue lo stesso limite perché condivide il codice sorgente con l’app consumer.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.