Il Platino di GTA 6 passa dalle gare di droni: il 100% richiede tutte e 42 le corse Top Fun di Leonida, e tra i giocatori di PlayStation 5 cresce il timore di restare bloccati lì.

Grand Theft Auto VI è uscito il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e, a dieci giorni dal lancio, la caccia al Platino ha già un ostacolo di cui si parla ovunque: le gare con i droni. Il trofeo è alla portata, ma chi punta a tutti i 55 trofei deve mettere in conto una serie di time trial che non perdonano gli errori.

Cosa serve per il Platino di GTA 6

Il Platino arriva dopo lo sblocco di tutti gli altri trofei: sono 55, nessuno online e nessuno mancabile, anche se nel gioco esistono missioni che non si possono recuperare. La stima per completare l’elenco è di circa 200 ore. Il trofeo d’oro A Long Road chiede il 100% di completamento ed è il più duro della lista. Il quadro completo lo trovi nel nostro riepilogo dei trofei di GTA 6 su PS5.

Gare di droni Top Fun: come funzionano

Le gare Top Fun sono time trial con il drone, distribuite in 14 località di Leonida, tre per ciascuna: 42 corse in tutto. In ogni località le prime due vanno chiuse battendo il tempo par per sbloccare la terza, che basta portare al traguardo. Alcune località chiedono anche una quota d’iscrizione, come spiega la guida ai trofei di GTA 6.

Quante gare servono davvero per il trofeo e per il 100%

Qui nasce l’equivoco. Il trofeo di bronzo Top Fun chiede di vincere una gara in ciascuna delle 14 località, quindi il par non va battuto ovunque. Il 100% è un’altra storia: la checklist comprende tutte e 42 le corse, 28 delle quali con il tempo da battere, come mostra la mappa delle gare Top Fun. Chi vuole il Platino deve passare dal 100%, quindi dall’intera serie di droni. Il timore dei giocatori ha una base concreta.

Controlli e tempi: dove si perde il par

Il drone si guida con lo stick analogico per sterzare e accelerare, mentre i grilletti servono per salire e scendere. Bastano pochi errori di traiettoria per mancare il tempo. Chi ha già provato le corse trova più reattiva la visuale in prima persona rispetto a quella in terza, e c’è già chi ha sbloccato il Platino: il traguardo è difficile, non impossibile.

Prima di buttarti sui droni, ricorda che il 100% pesa sulla durata complessiva: nella nostra analisi su quanto dura GTA 6 tra storia, secondarie e 100% trovi il contesto.

Come affrontare le gare senza sprecare ore

Prova la prima persona prima di insistere con la terza.

Chiudi una gara per località per il bronzo Top Fun, poi torna sui par.

Ricorda che le prime due corse di ogni località sbloccano la terza.

Controlla le quote d’iscrizione prima di entrare in una gara.

Cosa è confermato e cosa può cambiare

I requisiti descritti valgono per la versione attuale del gioco. Rockstar Games può modificare i tempi con un aggiornamento, ma finora non ha annunciato niente in questo senso: le gare di droni restano un timore dei giocatori, non una modifica in arrivo.

Domande frequenti su GTA 6 e il Platino

Le gare di droni in GTA 6 sono obbligatorie per il Platino? Sì, in modo indiretto. Il Platino richiede tutti i trofei, compreso il 100% di completamento, e il 100% include tutte e 42 le gare Top Fun. Per il trofeo Top Fun bisogna vincere tutte le 42 gare? No. Basta vincere una gara in ciascuna delle 14 località. Tutte e 42 servono per il 100%. Quanti trofei ha GTA 6 su PS5? Sono 55, nessuno online e nessuno mancabile. Quanto tempo serve per il Platino di GTA 6? La stima è di circa 200 ore per sbloccare tutti i trofei.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.