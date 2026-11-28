Sea of Sorrow, l’espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong, arriva l’11 dicembre, ma nel frattempo Team Cherry ha indicato da dove ripartire: tre indie per PC, Radio Rain, The Botanist and the Translator e Blokkan: Secret of the Walking City.

Sea of Sorrow arriva l’11 dicembre, gratis

Team Cherry ha fissato all’11 dicembre l’uscita di Sea of Sorrow, l’espansione gratuita annunciata il 27 novembre. Porta i giocatori nell’oceano dimenticato di Pharloom, in superficie e sott’acqua, tra isole, fortezze e caverne profonde. Ci sono nuovi personaggi, boss e musiche firmate da Christopher Larkin. Il gioco base è uscito su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ed è incluso in Game Pass.

Chi ha già visto i titoli di coda ha quindi due settimane scarse di attesa. Tutti i dettagli sull’evento di presentazione sono nell’articolo sul Cherry Time del 27 novembre, mentre per prezzo e dettagli del gioco base c’è la scheda dedicata a Silksong.

I tre indie per PC consigliati da Team Cherry

Nello stesso appuntamento il team australiano ha dato spazio a tre giochi indipendenti, tutti per PC. Nessuno dei tre ha una data di uscita comunicata in questa occasione, quindi conviene metterli in lista dei desideri e tenerli d’occhio.

Radio Rain

Sviluppato da Studio Stobie, Radio Rain è un’avventura platform dal tono cupo. È il titolo più vicino, per atmosfera, a chi cerca mondi oscuri da attraversare saltando.

The Botanist and the Translator

The Botanist and the Translator è opera di Makoto Koji e punta su un’avventura misteriosa legata al mondo delle piante. Un’impostazione più narrativa e raccolta, lontana dai combattimenti di Silksong.

Blokkan: Secret of the Walking City

Firmato da Rohan Fraser, Blokkan: Secret of the Walking City è un’avventura puzzle costruita attorno a un mistero. Fa al caso di chi, dopo i boss di Pharloom, vuole ragionare con più calma.

Cosa giocare nell’attesa di Sea of Sorrow

Le tre proposte coprono gusti diversi: il platform cupo di Radio Rain, il racconto misterioso di The Botanist and the Translator e gli enigmi di Blokkan. Se invece vuoi restare dentro Silksong, l’espansione dell’11 dicembre è il motivo per rientrare a Pharloom con il salvataggio già pronto.

Domande frequenti su Sea of Sorrow e gli indie di Team Cherry

Quando esce Sea of Sorrow? L’espansione di Hollow Knight: Silksong esce l’11 dicembre ed è gratuita. Quali indie ha presentato Team Cherry? Tre giochi per PC: Radio Rain di Studio Stobie, The Botanist and the Translator di Makoto Koji e Blokkan: Secret of the Walking City di Rohan Fraser. Sea of Sorrow è a pagamento? No, è un’espansione gratuita per chi possiede Hollow Knight: Silksong.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.