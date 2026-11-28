Sea of Sorrow, l’espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong, arriva l’11 dicembre, ma nel frattempo Team Cherry ha indicato da dove ripartire: tre indie per PC, Radio Rain, The Botanist and the Translator e Blokkan: Secret of the Walking City.
Indice
Sea of Sorrow arriva l’11 dicembre, gratis
Team Cherry ha fissato all’11 dicembre l’uscita di Sea of Sorrow, l’espansione gratuita annunciata il 27 novembre. Porta i giocatori nell’oceano dimenticato di Pharloom, in superficie e sott’acqua, tra isole, fortezze e caverne profonde. Ci sono nuovi personaggi, boss e musiche firmate da Christopher Larkin. Il gioco base è uscito su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ed è incluso in Game Pass.
Chi ha già visto i titoli di coda ha quindi due settimane scarse di attesa. Tutti i dettagli sull’evento di presentazione sono nell’articolo sul Cherry Time del 27 novembre, mentre per prezzo e dettagli del gioco base c’è la scheda dedicata a Silksong.
I tre indie per PC consigliati da Team Cherry
Nello stesso appuntamento il team australiano ha dato spazio a tre giochi indipendenti, tutti per PC. Nessuno dei tre ha una data di uscita comunicata in questa occasione, quindi conviene metterli in lista dei desideri e tenerli d’occhio.
Radio Rain
Sviluppato da Studio Stobie, Radio Rain è un’avventura platform dal tono cupo. È il titolo più vicino, per atmosfera, a chi cerca mondi oscuri da attraversare saltando.
The Botanist and the Translator
The Botanist and the Translator è opera di Makoto Koji e punta su un’avventura misteriosa legata al mondo delle piante. Un’impostazione più narrativa e raccolta, lontana dai combattimenti di Silksong.
Blokkan: Secret of the Walking City
Firmato da Rohan Fraser, Blokkan: Secret of the Walking City è un’avventura puzzle costruita attorno a un mistero. Fa al caso di chi, dopo i boss di Pharloom, vuole ragionare con più calma.
Cosa giocare nell’attesa di Sea of Sorrow
Le tre proposte coprono gusti diversi: il platform cupo di Radio Rain, il racconto misterioso di The Botanist and the Translator e gli enigmi di Blokkan. Se invece vuoi restare dentro Silksong, l’espansione dell’11 dicembre è il motivo per rientrare a Pharloom con il salvataggio già pronto.
Domande frequenti su Sea of Sorrow e gli indie di Team Cherry
L’espansione di Hollow Knight: Silksong esce l’11 dicembre ed è gratuita.
Tre giochi per PC: Radio Rain di Studio Stobie, The Botanist and the Translator di Makoto Koji e Blokkan: Secret of the Walking City di Rohan Fraser.
No, è un’espansione gratuita per chi possiede Hollow Knight: Silksong.