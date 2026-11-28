L’espansione gratuita Sea of Sorrow di Hollow Knight: Silksong esce l’11 dicembre 2026.

Dopo un anno di attesa, Sea of Sorrow ha finalmente un giorno di arrivo. Lo ha comunicato Team Cherry durante la trasmissione del 27 novembre, accompagnando l’annuncio con un nuovo trailer di lancio. Per i giocatori italiani significa un regalo di Natale arrivato con due settimane di anticipo.

Cosa porta Sea of Sorrow in Pharloom

L’espansione sposta Silksong sul mare. Hornet viaggia sopra e sotto l’oceano dimenticato di Pharloom, tra isole, forti e caverne che stanno sotto le onde. Team Cherry promette personaggi bizzarri, boss imponenti e nuova musica firmata da Christopher Larkin.

L’espansione era stata annunciata a dicembre 2025 con una generica finestra 2026, e fino a oggi non aveva né un giorno né un periodo più preciso.

Gratis per chi ha già Silksong

Sea of Sorrow è un’espansione gratuita: chi possiede Hollow Knight: Silksong la scarica senza pagare altro dall’11 dicembre. Il gioco base è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, GOG, Humble Store e Microsoft Store), ed è incluso anche in Game Pass. Chi non l’ha ancora comprato può controllare prezzo e sblocco del gioco base prima di decidere.

Cherry Time: l’annuncio e i tre indie per PC

La data è uscita dalla trasmissione di cui avevamo raccontato orario italiano e attese del Cherry Time. Allora si sapeva soltanto che l’espansione sarebbe arrivata nel 2026, ora il calendario è chiuso a poche settimane dalla fine dell’anno.

Nella stessa presentazione, Team Cherry Presents ha mostrato tre avventure indie per PC:

The Botanist and the Translator, avventura misteriosa legata alle piante, firmata da Makoto Koji

Radio Rain, platform dal tono cupo sviluppato da Studio Stobie

Blokkan: Secret of the Walking City, avventura puzzle di Rohan Fraser

Per ora non ci sono date di uscita confermate per questi tre titoli, che restano il modo più facile per riempire il tempo in attesa dell’espansione.

Domande frequenti su Sea of Sorrow

Quando esce Sea of Sorrow? L’espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong esce l’11 dicembre 2026, come annunciato da Team Cherry. Sea of Sorrow è gratis? Sì. Team Cherry l’ha presentata come espansione gratuita: chi possiede Silksong può scaricarla e giocarla dal giorno di uscita senza pagare altro. Cosa aggiunge Sea of Sorrow a Silksong? Porta Hornet nell’oceano dimenticato di Pharloom, con isole, forti e caverne sotto le onde, nuovi personaggi e boss e musica inedita di Christopher Larkin. Serve aver finito Silksong per giocare l’espansione? Serve possedere il gioco base: è l’unico requisito comunicato da Team Cherry. Su quali piattaforme gira Silksong? Su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ed è incluso in Game Pass.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.