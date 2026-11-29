È uscito il trailer di Il Paradiso è un posto bellissimo, opera prima di David Ambrosini con Andrea Arcangeli e Michela De Rossi: il film, ispirato a una storia vera, è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival.

Un padre, un figlio malato e una promessa da mantenere: il trailer di Il Paradiso è un posto bellissimo mette subito al centro il rapporto tra Lele, attore dilettante cresciuto in una borgata romana, e il piccolo Edoardo, a cui viene diagnosticata la leucemia. Il film dura 84 minuti ed è un dramma familiare a sfondo sociale, in cui malattia, criminalità e desiderio di riscatto si intrecciano.

Di cosa parla Il Paradiso è un posto bellissimo

Lele vive a Paradiso, la borgata romana che dà il nome al film. Non ha un lavoro, la moglie è in attesa del secondo figlio e quando la malattia di Edoardo sconvolge la famiglia torna a spacciare per il boss della zona. Mentre il bambino lotta per la vita, Lele deve scegliere tra la strada che conosce e il sogno che condivide con il figlio: scrivere e girare insieme un film.

Il racconto nasce da fatti reali. Il film si ispira alla vicenda della famiglia Simeoli: il vero Edoardo aveva sette anni quando gli fu diagnosticata la leucemia e il padre Emanuele gli promise che, finite le cure, avrebbero girato un film insieme e che il primo ciak sarebbe stato suo. Edoardo lo ha battuto davvero.

Il cast e chi c’è dietro la macchina da presa

La regia è di David Ambrosini, al debutto nel lungometraggio. Si è formato alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté e ha lavorato nel reparto regia di I due papi e Le otto montagne. La sceneggiatura porta la firma di Ambrosini con Fulvio Benelli e Giulia Uda.

Nel cast ci sono:

Andrea Arcangeli, il protagonista;

Michela De Rossi;

Paolo Calvano e Luca Scapparone;

Edoardo Simeoli;

Massimiliano Vado, con la partecipazione speciale.

Alla fotografia c’è Matteo Rea, al montaggio Diego Capitani, le musiche sono di Alfonso Corace.

La produzione: da un’idea di Claudia Gerini

Emanuele Simeoli ha cercato per quindici anni qualcuno disposto a trasformare la sua storia in un film. Ad ascoltarlo è stata Claudia Gerini, che conosce la famiglia e ha proposto il progetto a Gennaro Coppola. Il film è prodotto da One More Pictures, che lo ha finanziato, con Attitude Srl, la società di Gerini.

L’anteprima al Torino Film Festival

Il Paradiso è un posto bellissimo è nella sezione Zibaldone del 44° Torino Film Festival, che si tiene dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. La proiezione in anteprima era in programma sabato 28 novembre alle 21:30 nella sala 2 del Cinema Massimo, con una replica domenica 29 novembre alle 11. La scheda del film è sul sito del Torino Film Festival.

Per ora la data di uscita nelle sale italiane non è stata annunciata. Quando arriverà, la distribuzione dirà come e quando vedere il film oltre il festival.

Il trailer

Le immagini mostrano il contrasto che regge tutto il film: da una parte la periferia romana e la vita di Lele, dall’altra la stanza d’ospedale di Edoardo e il cinema come promessa tra padre e figlio. Il trailer resta fedele al tono del racconto, senza forzare il registro, e lascia al film il compito di sciogliere la scelta di Lele.

Il trailer è disponibile QUI.

Domande frequenti su Il Paradiso è un posto bellissimo

Di cosa parla Il Paradiso è un posto bellissimo? Racconta Lele, attore dilettante di una borgata romana, che deve scegliere tra tornare a spacciare e realizzare il sogno condiviso con il figlio Edoardo, malato di leucemia: girare un film insieme. La storia è ispirata a fatti realmente accaduti. Chi è il regista di Il Paradiso è un posto bellissimo? David Ambrosini, al suo primo lungometraggio. Ha lavorato nel reparto regia di I due papi e Le otto montagne. Chi sono gli attori di Il Paradiso è un posto bellissimo? Il protagonista è Andrea Arcangeli. Nel cast ci sono Michela De Rossi, Paolo Calvano, Luca Scapparone, Edoardo Simeoli e, con la partecipazione speciale, Massimiliano Vado. Quando esce Il Paradiso è un posto bellissimo al cinema? La data di uscita nelle sale italiane non è stata ancora annunciata. Il film è stato presentato nella sezione Zibaldone del 44° Torino Film Festival, con anteprima il 28 novembre 2026. Quanto dura Il Paradiso è un posto bellissimo? Il film dura 84 minuti.

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