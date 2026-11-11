Uscite videogiochi novembre 2026: la lista oltre GTA 6

Novembre 2026 è il mese di GTA 6, in arrivo il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma il calendario delle uscite non si ferma lì: tra remake per Nintendo Switch 2, nuovi capitoli per PC e console e giochi più piccoli, ecco date e piattaforme di quello che è già uscito e di quello che deve ancora arrivare.

Il mese si è aperto con Switch 2 protagonista e prosegue con una raffica di titoli medi e indie prima del grande lancio di Rockstar Games. Qui sotto trovi le uscite divise per periodo, con le piattaforme indicate quando gli editori le hanno comunicate. Le date sono quelle in calendario all’11 novembre e gli editori possono ancora spostarle.

Uscite videogiochi di novembre 2026 già disponibili

Il 3 novembre è arrivata su PlayStation 5 l’edizione director’s cut di Zero Parades: For Dead Spies, insieme a Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered e al DLC Echoes of Central Park per Tom Clancy’s The Division 2 (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S).

Il 4 novembre è stata la volta di World of Warcraft: Forever su PC e di Crymelight su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Il giorno dopo, il 5 novembre, è uscito The Legend of Zelda: Ocarina of Time in versione remake su Nintendo Switch 2, che resta il titolo Nintendo più pesante del mese.

Sempre il 5 novembre sono arrivati su Switch 2 anche Stellar Blade e Guardians of the Galaxy Encore Edition, mentre Escape Academy 2: Back 2 School è uscito su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il 10 novembre è toccato a Warhammer Survivors (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Switch 2) e a Football Manager 27, che trovi nel catalogo Game Pass di novembre insieme allo stesso Warhammer Survivors.

Giochi in uscita dal 12 novembre alla fine del mese

Il 12 novembre è la giornata più affollata della seconda metà del mese. Arrivano su Nintendo Switch 2 Metaphor: ReFantazio e l’edizione aggiornata di Pikmin 4, mentre Sonic Pico Park esce su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S. Nello stesso giorno è in calendario Hazard Levels (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S), più Moomin: Midsummer Madness e Barbie Rewind.

Dopo il 12 le date si diradano. Il 16 novembre esce su PC Trees Hate You, il 17 è atteso Milki Delivery, il 24 tocca a Gothic 3 Classic e il 26 ad Appulse. Il 27 novembre chiude il calendario con Am I Nima su PC.

GTA 6 il 19 novembre: cosa cambia per il calendario

Grand Theft Auto VI esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per orario di sblocco, preload e prezzo trovi i dettagli nella guida AHM al lancio di GTA 6.

Quali giochi escono su Nintendo Switch 2 a novembre

Nintendo Switch 2 è la console con più uscite di rilievo: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Stellar Blade, Guardians of the Galaxy Encore Edition, Warhammer Survivors, Crymelight, Metaphor: ReFantazio, Pikmin 4 in edizione aggiornata e Sonic Pico Park. Il calendario Nintendo di novembre, per la prima volta, non comprende nessun gioco per la prima Nintendo Switch.

Su PC arrivano World of Warcraft: Forever, Trees Hate You e Am I Nima, oltre ai titoli multipiattaforma già citati.

Domande frequenti sulle uscite videogiochi di novembre 2026

Quali videogiochi escono a novembre 2026? Tra i titoli principali ci sono The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 (5 novembre), Warhammer Survivors e Football Manager 27 (10 novembre), Metaphor: ReFantazio su Switch 2 e Sonic Pico Park (12 novembre) e Grand Theft Auto VI il 19 novembre. Quando esce GTA 6? Grand Theft Auto VI esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Quali giochi escono su Switch 2 a novembre 2026? Sono in calendario The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Stellar Blade, Guardians of the Galaxy Encore Edition, Crymelight, Warhammer Survivors, Metaphor: ReFantazio, Pikmin 4 in edizione aggiornata e Sonic Pico Park. Le date di uscita possono cambiare? Sì. Le date in calendario all’11 novembre restano provvisorie e gli editori possono spostarle, anche a ridosso del lancio.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.