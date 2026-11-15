Game Pass Essential, da oggi 8 classici Xbox: Banjo-Kazooie, Perfect Dark e Gears of War: Judgment

Da oggi, 15 novembre 2026, Game Pass Essential aggiunge otto classici Xbox al catalogo: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Nuts & Bolts, Perfect Dark, Gears of War: Judgment, Viva Piñata e Halo: Spartan Assault.
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Da oggi, 15 novembre 2026, il catalogo di Game Pass Essential si allarga con otto giochi Xbox dal passato più o meno recente. Arrivano Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Perfect Dark, Gears of War: Judgment, Viva Piñata, Viva Piñata: Trouble in Paradise e Halo: Spartan Assault.
I classici Xbox in Game Pass Essential: l’elenco completo
Microsoft ha confermato la lista nel riepilogo di novembre di Game Pass. Il 15 novembre non è una data a caso: coincide con il 25° anniversario di Xbox. Ecco i titoli, con l’anno della prima uscita (elenco con le date originali):
- Banjo-Kazooie (1998, Nintendo 64) e Banjo-Tooie (2000, Nintendo 64)
- Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (2008, Xbox 360)
- Perfect Dark (2000, Nintendo 64)
- Viva Piñata (2006, Xbox 360) e Viva Piñata: Trouble in Paradise (2008, Xbox 360)
- Gears of War: Judgment (2013, Xbox 360)
- Halo: Spartan Assault (2013)
Xbox non ha indicato un orario preciso per le aggiunte.
Dove si gioca: console, cloud e PC
Sette titoli su otto sono disponibili su console Xbox e in cloud gaming. Fa eccezione Halo: Spartan Assault, l’unico che arriva anche su PC (pagina con le piattaforme di ogni gioco).
Game Pass Essential è il piano d’ingresso del servizio. Sulla pagina italiana di Xbox include oltre 50 giochi, il multiplayer online su console e 5 ore al mese di gioco in cloud. Il prezzo mensile in euro non compare sulla pagina, quindi conviene controllarlo sul sito Xbox prima di abbonarsi.
Cosa cambia per chi ha già un abbonamento
Per chi ha già Essential non serve altro: i nuovi giochi fanno parte del catalogo del piano. Chi usa il cloud deve ricordare il limite mensile di ore.
Il 15 novembre porta anche una perdita: GoldenEye 007 lascia Game Pass lo stesso giorno. Per le altre novità del mese, comprese le uscite dei piani Premium e Ultimate, c’è la guida ai giochi di Game Pass di novembre 2026.
Perché questi giochi contano per i fan Xbox
Il gruppo mescola epoche diverse. Da una parte i platform di Rare, Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, e lo sparatutto Perfect Dark, tutti nati su Nintendo 64. Dall’altra l’era Xbox 360 con Nuts & Bolts, i due Viva Piñata e Gears of War: Judgment.
Per chi gioca su PC, Halo: Spartan Assault è l’unico dei nuovi arrivi che non richiede una console Xbox.
Domande frequenti su Game Pass Essential e i classici Xbox
Otto giochi: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Perfect Dark, Viva Piñata, Viva Piñata: Trouble in Paradise, Gears of War: Judgment e Halo: Spartan Assault.
Sì, dal 15 novembre 2026 Banjo-Kazooie è nel catalogo di Game Pass Essential su console Xbox e in cloud gaming.
Tutti e otto sono su console Xbox e in cloud. Halo: Spartan Assault è disponibile anche su PC.