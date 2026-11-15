Super Meat Boy Again+ per PC: nuova grafica, livelli e segreti

Team Meat ha annunciato Super Meat Boy Again+, una versione rivista del platform del 2010 in arrivo su PC tramite Steam, con nuova grafica, musiche, filmati e livelli. La data di uscita non è stata comunicata.

Non è un sequel. Team Meat presenta Super Meat Boy Again+ come il platform che molti ricordano, con grafica, musica, cutscene, livelli, segreti e sbloccabili nuovi. La scheda su Steam è già online, ma il gioco non è ancora in vendita e il prezzo non è stato comunicato.

Cosa cambia rispetto al Super Meat Boy originale

Il primo Super Meat Boy uscì su Xbox 360 il 20 ottobre 2010 e su Windows il 30 novembre dello stesso anno, con il game design di Edmund McMillen e la programmazione di Tommy Refenes (scheda enciclopedica del gioco).

Again+ riparte da quella struttura e la rimette a nuovo. Gli elementi annunciati sono questi:

più di 300 livelli , tra quelli che i fan conoscono e quelli inediti

, tra quelli che i fan conoscono e quelli inediti una colonna sonora firmata da Danny Baranowsky , compositore dell’originale

, compositore dell’originale cutscene animate e un nuovo aspetto grafico e sonoro

segreti vecchi e nuovi, con le immancabili seghe circolari

Il “+” nel titolo ha un significato che gli sviluppatori non hanno spiegato: Team Meat lo tratta come un segreto da scoprire giocando.

Piattaforme, requisiti e lingua italiana

Per ora il gioco è annunciato solo su PC, tramite Steam. Team Meat è sia sviluppatore sia publisher. Per l’Europa e l’Italia non c’è una data: la pagina indica soltanto “da annunciare”. I requisiti minimi pubblicati (pagina del gioco su Steam) chiedono Windows 10 a 64 bit, processore e scheda grafica più recenti del 2015, 4 GB di RAM e 3 GB di spazio libero.

Chi gioca in Italia trova l’interfaccia in italiano, una delle dieci lingue previste. La scheda non indica doppiaggio o sottotitoli completi. Tra le funzioni ci sono giocatore singolo, obiettivi Steam, Steam Cloud, classifiche e Family Sharing.

Resta il tono dell’originale: la pagina avverte di violenza da cartone animato, sangue e umorismo volgare, quindi il gioco non è pensato per i più piccoli.

Dal 2010 a oggi: il percorso di Team Meat

Il marchio è tornato più volte da quel primo successo. Super Meat Boy Forever è uscito il 23 dicembre 2020 su Switch e Windows, con le versioni PlayStation 4 e Xbox One nel 2021.

Again+ ha un’ambizione diversa: non propone un nuovo capitolo, ma una versione ampliata del gioco che ha lanciato lo studio. Mancano ancora la data di uscita, il prezzo e i dettagli sulle eventuali altre piattaforme.

Domande frequenti su Super Meat Boy Again+

Quando esce Super Meat Boy Again+? La data non è stata annunciata. Su Steam la voce di uscita è “da annunciare” e il gioco non è ancora acquistabile. Su quali piattaforme esce Super Meat Boy Again+? L’annuncio riguarda solo PC, tramite Steam. Team Meat non ha parlato di versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S o Nintendo Switch 2. Super Meat Boy Again+ è un sequel? No. È una versione rivisitata del Super Meat Boy del 2010 con grafica, musica, cutscene, livelli e segreti nuovi. Super Meat Boy Again+ è in italiano? L’interfaccia è disponibile in italiano. La scheda Steam non segnala doppiaggio né sottotitoli completi. Quanto costa Super Meat Boy Again+? Il prezzo non è stato comunicato.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.