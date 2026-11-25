Un brano inedito di D’Angelo, Kamikazi, suona dentro GTA 6 sulla radio Worldwide FM: i giocatori lo hanno scoperto pochi giorni dopo il lancio e gli eredi dell’artista lo hanno confermato il 23 novembre.

Il brano si intitola Kamikazi (in alcuni resoconti compare come Kamikaze) e non è contenuto in nessuno dei tre album in studio di D’Angelo. I giocatori lo hanno sentito sintonizzandosi su Worldwide FM, una delle radio di Grand Theft Auto VI, uscito il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Brevi clip sono finite sui social nei giorni successivi al lancio, e da lì la scoperta è diventata un caso.

Cosa hanno dichiarato gli eredi di D’Angelo

Il 23 novembre il profilo Instagram ufficiale dell’artista ha pubblicato titolo e dettagli del brano. Il fratello Luther Archer ha scritto che Michael “ha approvato il brano nel novembre 2024” per farlo uscire dentro GTA VI. Il via libera risale quindi a circa undici mesi prima della sua morte.

La dichiarazione elenca anche i crediti. Kamikazi è stato prodotto da D’Angelo insieme a Slingbaum e all’ingegnere Ben Kane. Suonano D’Angelo e Slingbaum, mentre alla batteria ci sono Yussef Dayes e il compianto James Gadson. La copertina è di Andre Trenier. Il groove funk ricorda le atmosfere di Black Messiah.

Rockstar Games e gli eredi hanno confermato che il brano sarà ascoltabile anche da chi non possiede il gioco. È stata annunciata inoltre un’edizione in vinile, per ora senza data né prezzo.

Chi era D’Angelo e il legame con Rockstar

Nato a Richmond, in Virginia, l’11 febbraio 1974, D’Angelo è morto a New York il 14 ottobre 2025, a 51 anni, per un tumore al pancreas. La sua discografia in studio si ferma a tre album: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) e Black Messiah (2014), con cui ha vinto più volte il Grammy per il miglior album R&B. Un profilo completo è nella voce dedicata a D’Angelo su Wikipedia.

Con Rockstar il rapporto era già nato nel 2018: D’Angelo firmò Unshaken per la colonna sonora di Red Dead Redemption 2, dopo aver chiesto di provare il gioco negli uffici newyorkesi dello studio. Alla sua scomparsa Rockstar lo ha ricordato come un gigante del soul, e ha detto che quel brano resterà parte dell’eredità del western.

Il lancio di GTA 6 e la musica nel gioco

Un inedito nascosto in una radio ha oggi un pubblico enorme: il lancio di GTA 6 ha superato i 39 milioni di giocatori su PS5, come mostrano i numeri dei primi giorni. Rockstar non ha pubblicato l’elenco completo delle canzoni e delle stazioni, così ogni scoperta nelle radio diventa una notizia.

Fino a questa settimana il discorso sulla musica del gioco ruotava attorno al rap di Miami, con Kodak Black tra i nomi più citati, come si racconta nell’articolo sulla musica e la mappa di Leonida. Il ritrovamento di D’Angelo sposta l’attenzione su un’altra scena: il soul e il funk di un artista che aveva ancora materiale non pubblicato.

Domande frequenti su D’Angelo e GTA 6

Chi era D’Angelo? Cantautore e polistrumentista di Richmond, in Virginia, nato nel 1974 e morto il 14 ottobre 2025. Tra i principali nomi del neo soul, ha pubblicato Brown Sugar, Voodoo e Black Messiah. Come si ascolta Kamikazi in GTA 6? I giocatori lo hanno sentito su Worldwide FM, una delle radio in-game. Rockstar non ha comunicato quanto spesso venga trasmesso. Cosa hanno dichiarato gli eredi di D’Angelo su Kamikazi? Il fratello Luther Archer ha spiegato che D’Angelo approvò il brano nella versione attuale a novembre 2024, affinché uscisse dentro GTA VI, e ha elencato produttori e musicisti coinvolti. Kamikazi uscirà anche fuori dal gioco? Rockstar e gli eredi hanno confermato che sarà disponibile anche per chi non ha GTA 6. È stato annunciato anche un vinile, ma al momento senza data né prezzo.

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