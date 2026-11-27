“Preferisco il paradiso”, il quarto album ufficiale di Drimer, è disponibile da oggi su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe.

Composto da 13 brani e frutto di due anni di lavoro, “Preferisco il paradiso” è un concept album che racconta due storie diverse ma collegate tra di loro: quella di un giovane nell’Italia di oggi e, contemporaneamente, quella dell’Italia stessa.

DRIMER CITA VARI PERSONGAGGI STORICI

Di brano in brano, al viaggio personale di Drimer – che parla in prima persona ma intende dare, il più possibile, voce alle ultime generazioni – si affianca quello tra le bellezze e i lati oscuri dell’Italia, sia odierna sia del recente passato. Questa narrazione avviene anche attraverso rimandi a vari personaggi che, nel bene o nel male, hanno segnato la storia del paese, da Riina, Berlusconi, Andreotti e Licio Gelli – citati nella prima metà del disco – fino a Don Lorenzo Milani, Alda Merini, Enrico Berlinguer e, sconfinando, Martin Luther King – menzionati nella seconda parte.

Al culmine di questo viaggio, i desideri materiali vengono abbandonati in favore del “paradiso”: da qui la citazione della frase con cui San Filippo Neri rifiutò le cariche offertegli dalla Chiesa, e che dà il titolo all’album.

UN CONCEPT ALBUM

Anche per questo, il personaggio che Drimer interpreta nell’artwork di copertina – ispirato al quadro “Ultima Cena” di Rubens – e scelto per rappresentare il percorso raccontato, è quello del traditore per definizione, Giuda. “Il concept del disco – spiega l’artista trentino – è il racconto di un viaggio in cui il protagonista, alla fine, ‘preferisce il paradiso’, per questo mi sembrava giusto che questo stesso protagonista fosse il dannato per antonomasia, ovvero Giuda”. Non a caso, in diversi punti del disco, si sente la frase “anche Giuda merita una chance”.

Il finale della storia raccontata da Drimer è positivo e diventa un augurio che il rapper fa a sé stesso, a ogni altro giovane, e anche al paese dove è nato e cresciuto, l’Italia.

Per musicare questa storia piena di sostanza le sonorità spaziano dall’hip hop classico alla trap fino al pop, e i brani – in linea con il concept che tratta molti aspetti – propongono molte atmosfere diverse tra loro.

Questo è dovuto anche al fatto che, per la prima volta in un suo album ufficiale, Drimer ha coinvolto vari produttori musicali: le musiche dei suoi tre precedenti dischi, infatti, erano tutte di Ric de Large ma, questa volta, il rapper si è affidato ai giovani Ace, Gabòn, Marza, Karn, Noise Joke, e ai più esperti Veezo, CRVEL, Momo, Scrape e Dok.

CHI È DRIMER

DRIMER (1995), nome d’arte di Francesco Marchetti, è originario di Cles (Trento) e dal 2018 vive a Milano. Si avvicina al rap con il freestyle, specialità grazie a cui si fa notare fin dai tempi delle scuole superiori, e in cui oggi eccelle. Numerose, infatti, sono le partecipazioni e le vittorie nei principali contest nazionali, come RedBull Frista (il format di Red Bull in cui si è laureato campione italiano nel 2026), Mic Tyson, Tritolo e Tecniche Perfette. È membro fondatore di FEA, super gruppo che riunisce i migliori freestyler italiani, e fa parte del collettivo Muretto Milano, artefice della rinascita del Muretto a Milano e di tanti altri centri di aggregazione hip hop in tutta Italia.

Il suo album d’esordio, “Inception”, esce nel 2016 e, dopo il trasferimento a Milano, pubblica altri due album, “La prova vivente” (2019) e “Crashtest” (2021), dove figurano tra gli ospiti Clementino, Nerone, Egreen e Mattak. Nel 2023 pubblica “Scrivo Ancora 2”, mixtape senza ospiti che racconta la scelta di puntare tutto sulla musica, a cui fa seguito nel 2024 “Scrivo Ancora 3”, terzo capitolo della saga che vanta diversi featuring di spessore come quelli di Willie Peyote, Jack The Smoker, Inoki e tanti altri. Nel 2025 continua a pubblicare singoli con costanza, per poi concentrarsi sul lavoro in studio nella prima parte del 2026.