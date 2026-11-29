GTA 6 nasconde sette missioni paranormali e creepy, sparse tra le paludi di Pelican Valley, il faro di Little Hardin Island e i bunker del presidente: ecco dove si trovano e cosa si ottiene a completarle.

Le sette missioni paranormali di GTA 6 in breve

Leonida è piena di storie che nessuno ti obbliga a seguire. Le sette più strane hanno in comune l’atmosfera: strade deserte di notte, edifici abbandonati, luci che non dovrebbero esserci. Quasi tutte sono opzionali, spesso senza alcun indicatore sulla mappa, e per questo si perdono con facilità. Il lato positivo è che molte regalano ricompense che non trovi altrove, dalle armi uniche ai potenziamenti permanenti.

Questline degli UFO : Kelly County e Pelican Valley

: Kelly County e Pelican Valley Bigfoot e lo Skunk Ape: Pelican River e Pelican Valley

Hotel Marbelle: Crosstown sud, Vice City

Nave fantasma e Coltello Maledetto: faro di Little Hardin Island

Complotto del bunker del presidente: Sharktooth Island e Grassrivers

Missione dell’Inferno: Port Gellhorn

Brainwashing: bunker dell’IAA

Alieni e UFO tra Kelly County e Pelican Valley

La questline degli UFO parte da un dettaglio che si nota solo di notte: un’auto abbandonata su una strada deserta. Da lì una scia di vestiti porta a una donna sospesa nella luce di un disco volante. Seguono sogni strani, enigmi da risolvere e una struttura sotterranea segreta dove si può incontrare un extraterrestre. A fine percorso arrivano un trofeo e dei potenziamenti permanenti alle statistiche, quindi vale la pena tenerla in cima alla lista.

Nelle paludi di Pelican River e Pelican Valley si collabora con Kirk, un cacciatore di criptidi che indaga su una creatura chiamata Mr Mangrove, lo Skunk Ape, la versione floridiana di Bigfoot. La missione si divide in tre parti: seguire le tracce nelle paludi, esaminare strani totem fatti di rami e scoprire la verità. Come ricompensa si ottengono un fucile di precisione con proiettili tranquillanti e fino a 10.000 dollari. Il finale cambia in base alla scelta: si può sparare a Kirk, a Mr Mangrove o a nessuno dei due, e la guida a tutti i finali di Kirk e Mr Mangrove spiega che cosa succede in ciascun caso.

Hotel Marbelle: l’omaggio a Silent Hill

A sud di Crosstown, a Vice City, c’è un edificio abbandonato che richiama Silent Hill: luci che sfarfallano, simboli strani, nebbia fitta. Il trigger preciso non è chiaro e l’hotel si salta con facilità. Dentro si nasconde una cassaforte con del bottino. L’hotel compare anche nella raccolta degli easter egg trovati finora in GTA 6, insieme ai segreti di LaPerle.

Nave fantasma e Coltello Maledetto sull’isola di Little Hardin

Sul faro isolato di Little Hardin Island serve presentarsi dopo le 22. Sulla cima compaiono due figure spettrali che discutono, finché una delle due cade. Da quel momento si cercano indizi attorno al faro: una fotografia e un diario portano alla Nave Fantasma e, alla fine, al Coltello Maledetto. L’orario è l’unica condizione dichiarata, quindi se non succede nulla basta aspettare la notte in-game.

Il complotto del bunker del presidente

Tra Sharktooth Island e Grassrivers si entra in una rete di strutture nascoste, stanze chiuse a chiave, documenti da leggere e codici sparsi per i locali. Saltare un documento o un codice significa perdere un pezzo di contenuto, quindi conviene esplorare con calma. Tra le ricompense ci sono armi uniche, alcune armi segrete e un carro armato speciale.

La missione dell’Inferno a Port Gellhorn

A Port Gellhorn è nascosta una missione che porta direttamente all’Inferno. Si combattono ondate di demoni fino allo scontro finale con Satana. In cambio si ottiene un fucile a pompa molto potente e un aumento permanente della salute. Le condizioni per attivarla non sono chiare: è il tipo di missione che si scopre esplorando.

Brainwashing, la seconda parte del filone presidenziale

Brainwashing è la seconda parte dell’indagine Kill the President, che parte da Downtown Vice City e porta a due bunker nascosti. Il luogo è il bunker dell’IAA, dove bisogna risolvere enigmi a ciclo temporale per capire gli esperimenti sul presidente Joe Russo. Per sbloccarla serve completare prima la questline del bunker presidenziale, e molti giocatori la perdono proprio per questo. In cambio ci sono armi uniche e un Focus permanente più alto.

In che ordine affrontarle

Poiché quasi tutte sono opzionali, l’ordine dipende da cosa si cerca. Per i bonus permanenti contano la questline degli UFO, la missione dell’Inferno e Brainwashing. Chi vuole armi e soldi può partire da Bigfoot. Per il filone presidenziale l’ordine è fisso: prima il bunker, poi Brainwashing. Quelle legate alla notte, come il faro di Little Hardin Island, si fanno meglio avanzando l’orologio di gioco. Per tutto il resto della storia principale, l’ordine delle missioni del Capitolo 2 è nella guida alle 13 missioni.

Domande frequenti sulle missioni paranormali di GTA 6

Dove si trovano le missioni paranormali in GTA 6? Sono distribuite in tutta Leonida: gli UFO tra Kelly County e Pelican Valley, Bigfoot nelle paludi di Pelican River, il faro a Little Hardin Island, l’Inferno a Port Gellhorn, l’hotel Marbelle a Crosstown sud e i bunker tra Sharktooth Island e Grassrivers. Come si sbloccano le missioni creepy di GTA 6? Dipende dalla missione. La nave fantasma richiede di arrivare al faro dopo le 22, gli UFO partono da un’auto abbandonata di notte, Bigfoot da Kirk nelle paludi e Brainwashing dopo il bunker del presidente. Per altre, come l’Inferno e l’hotel Marbelle, il trigger preciso non è chiaro. Le missioni paranormali di GTA 6 sono opzionali? Sì, quasi tutte sono contenuti secondari che si trovano esplorando. Non sono necessarie per finire la storia principale, ma alcune danno ricompense permanenti come più salute o più Focus. Quali ricompense danno le missioni paranormali di GTA 6? Si va da un fucile di precisione tranquillante e fino a 10.000 dollari per Bigfoot al Coltello Maledetto della nave fantasma, da un fucile a pompa e salute permanente per l’Inferno a un Focus permanente per Brainwashing, oltre ad armi uniche e un carro armato speciale nel bunker.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.