In GTA 6 conviene sparare a Mr Mangrove se vuoi i soldi: la scelta finale di Kirk vale 10.000 dollari solo con quel finale.

Alla fine della missione Help Kirk Find Mr. Mangrove di GTA 6 il gioco ti mette il fucile in mano e ti chiede di scegliere: se vuoi i soldi, spara a Mr Mangrove e incassi 10.000 dollari; se spari a Kirk o non spari a nessuno, la ricompensa in contanti salta.

Qui sotto trovi come si sblocca la missione, cosa cambia in ciascuno dei tre finali e perché la scelta più redditizia è anche la più amara. Attenzione: il testo racconta l’esito dell’incarico, quindi contiene spoiler su questa storia secondaria.

Come si sblocca la missione di Kirk

Help Kirk Find Mr. Mangrove è un incarico della categoria Strangers & Freaks, le storie secondarie di GTA 6, e si gioca con Lucia. Prima devi aver chiuso le richieste precedenti di Kirk, tra cui Search for Tree Effigies. Poi basta proseguire nella storia: dopo qualche giorno di gioco Kirk ti manda un messaggio, ma l’incarico parte solo di notte e non prima del Capitolo 2.

Gli obiettivi sono sei, in questo ordine: raggiungi Kirk al Cottonmouth Lake, dai la caccia a Mr Mangrove dall’elicottero, cerca nella zona e recupera la creatura, trova delle mosche da mangiare, ritrova Kirk e infine fai la tua scelta. L’elenco completo degli obiettivi è nella scheda di un database dedicato a GTA 6, utile se ti blocchi a metà. Il gioco è uscito il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cosa succede se spari a Mr Mangrove

È il finale che paga. Carichi Mr Mangrove sull’elicottero di Kirk, gli spari e Kirk ti accredita 10.000 dollari tramite BuckMe. La cifra arriva anche se prima affronti Kirk e gli fai capire che conosci le sue intenzioni. Il guadagno però ha un prezzo: dopo il decollo la creatura si sveglia e fa precipitare l’elicottero nella palude di Leonida, e a bordo non si salva nessuno.

Se ti interessano solo i contanti, questa è la scelta. Ricorda che 10.000 dollari sono un bonus una tantum: la missione si completa comunque con gli altri due finali.

Cosa succede se spari a Kirk

Spari a Kirk e Mr Mangrove, invece di finire catturato, lo porta con sé nella palude. Nessun pagamento: la tua ricompensa in denaro per questa linea di missioni si ferma qui. Il fucile a dardi tranquillanti che ottieni salendo sull’elicottero resta comunque tuo.

Nelle guide che descrivono questo finale cambia il dettaglio sulla fine di Kirk: in uno dei due casi la creatura lo porta via intatto, nell’altro lo uccide prima di sparire nella palude. Per questo conviene salvare la partita prima della scelta e provare la variante che ti incuriosisce.

Cosa succede se non spari a nessuno

Se lasci scorrere la scena senza intervenire, il filmato finale parte da solo. Mr Mangrove porta Kirk nella palude e lo uccide strappandogli la testa. Non ricevi i 10.000 dollari, ma tieni il fucile tranquillante.

È il finale più brutale e anche quello che lascia più spazio al tono horror e grottesco della storia di Kirk: il personaggio che ti ha mentito per tutta la missione paga il conto.

Quale conviene scegliere

Se vuoi massimizzare il guadagno, spara a Mr Mangrove. Se vuoi completare tutto, non c’è un finale sbagliato: ogni ramo chiude la missione e conta per il trofeo legato a Strangers & Freaks, quindi non rischi di bloccare il completamento.

C’è poi la lettura narrativa. Kirk è l’uomo che ti vende un’avventura da cacciatori di mostri e intanto ti nasconde le sue vere intenzioni. In nessuno dei tre finali il suo piano va in porto: la scelta cambia solo chi paga e come. Sparare a Mr Mangrove ti fa fare l’affare più cinico, sparare a Kirk ti schiera con la creatura, restare fermo ti lascia spettatore. È un buon esempio di come GTA 6 usi le storie secondarie per mettere alla prova il giocatore con scelte piccole ma esplicite.

Domande frequenti su Kirk e Mr Mangrove in GTA 6

Chi è Mr Mangrove in GTA 6? È la creatura al centro della storia secondaria di Kirk, quella del cosiddetto Skunk Ape. Nella missione Help Kirk Find Mr. Mangrove la insegui dall’elicottero, la recuperi e decidi come finisce. Conviene sparare a Kirk o a Mr Mangrove in GTA 6? Se conta il denaro, spara a Mr Mangrove: ottieni 10.000 dollari tramite BuckMe. Sparando a Kirk o restando fermo non incassi nulla, ma completi comunque la missione. Le scelte della missione cambiano il finale del gioco? Le tre scelte cambiano solo il finale di questa storia secondaria, cioè chi sopravvive e quanto guadagni. Ogni ramo chiude la missione e conta per il trofeo di Strangers & Freaks. Quando si sblocca la missione di Kirk? Dopo Search for Tree Effigies e qualche giorno di gioco, quando Kirk ti scrive. Si gioca di notte con Lucia e non prima del Capitolo 2. Si perde qualcosa se non si spara a nessuno? Perdi i 10.000 dollari. Il fucile tranquillante dell’elicottero lo tieni in ogni caso.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.