In GTA 6 conviene sparare a Mr Mangrove se vuoi i soldi: la scelta finale di Kirk vale 10.000 dollari solo con quel finale.
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Alla fine della missione Help Kirk Find Mr. Mangrove di GTA 6 il gioco ti mette il fucile in mano e ti chiede di scegliere: se vuoi i soldi, spara a Mr Mangrove e incassi 10.000 dollari; se spari a Kirk o non spari a nessuno, la ricompensa in contanti salta.
Qui sotto trovi come si sblocca la missione, cosa cambia in ciascuno dei tre finali e perché la scelta più redditizia è anche la più amara. Attenzione: il testo racconta l’esito dell’incarico, quindi contiene spoiler su questa storia secondaria.
Come si sblocca la missione di Kirk
Help Kirk Find Mr. Mangrove è un incarico della categoria Strangers & Freaks, le storie secondarie di GTA 6, e si gioca con Lucia. Prima devi aver chiuso le richieste precedenti di Kirk, tra cui Search for Tree Effigies. Poi basta proseguire nella storia: dopo qualche giorno di gioco Kirk ti manda un messaggio, ma l’incarico parte solo di notte e non prima del Capitolo 2.
Gli obiettivi sono sei, in questo ordine: raggiungi Kirk al Cottonmouth Lake, dai la caccia a Mr Mangrove dall’elicottero, cerca nella zona e recupera la creatura, trova delle mosche da mangiare, ritrova Kirk e infine fai la tua scelta. L’elenco completo degli obiettivi è nella scheda di un database dedicato a GTA 6, utile se ti blocchi a metà. Il gioco è uscito il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Cosa succede se spari a Mr Mangrove
È il finale che paga. Carichi Mr Mangrove sull’elicottero di Kirk, gli spari e Kirk ti accredita 10.000 dollari tramite BuckMe. La cifra arriva anche se prima affronti Kirk e gli fai capire che conosci le sue intenzioni. Il guadagno però ha un prezzo: dopo il decollo la creatura si sveglia e fa precipitare l’elicottero nella palude di Leonida, e a bordo non si salva nessuno.
Se ti interessano solo i contanti, questa è la scelta. Ricorda che 10.000 dollari sono un bonus una tantum: la missione si completa comunque con gli altri due finali.
Cosa succede se spari a Kirk
Spari a Kirk e Mr Mangrove, invece di finire catturato, lo porta con sé nella palude. Nessun pagamento: la tua ricompensa in denaro per questa linea di missioni si ferma qui. Il fucile a dardi tranquillanti che ottieni salendo sull’elicottero resta comunque tuo.
Nelle guide che descrivono questo finale cambia il dettaglio sulla fine di Kirk: in uno dei due casi la creatura lo porta via intatto, nell’altro lo uccide prima di sparire nella palude. Per questo conviene salvare la partita prima della scelta e provare la variante che ti incuriosisce.
Cosa succede se non spari a nessuno
Se lasci scorrere la scena senza intervenire, il filmato finale parte da solo. Mr Mangrove porta Kirk nella palude e lo uccide strappandogli la testa. Non ricevi i 10.000 dollari, ma tieni il fucile tranquillante.
È il finale più brutale e anche quello che lascia più spazio al tono horror e grottesco della storia di Kirk: il personaggio che ti ha mentito per tutta la missione paga il conto.
Quale conviene scegliere
Se vuoi massimizzare il guadagno, spara a Mr Mangrove. Se vuoi completare tutto, non c’è un finale sbagliato: ogni ramo chiude la missione e conta per il trofeo legato a Strangers & Freaks, quindi non rischi di bloccare il completamento.
C’è poi la lettura narrativa. Kirk è l’uomo che ti vende un’avventura da cacciatori di mostri e intanto ti nasconde le sue vere intenzioni. In nessuno dei tre finali il suo piano va in porto: la scelta cambia solo chi paga e come. Sparare a Mr Mangrove ti fa fare l’affare più cinico, sparare a Kirk ti schiera con la creatura, restare fermo ti lascia spettatore. È un buon esempio di come GTA 6 usi le storie secondarie per mettere alla prova il giocatore con scelte piccole ma esplicite.
Domande frequenti su Kirk e Mr Mangrove in GTA 6
È la creatura al centro della storia secondaria di Kirk, quella del cosiddetto Skunk Ape. Nella missione Help Kirk Find Mr. Mangrove la insegui dall’elicottero, la recuperi e decidi come finisce.
Se conta il denaro, spara a Mr Mangrove: ottieni 10.000 dollari tramite BuckMe. Sparando a Kirk o restando fermo non incassi nulla, ma completi comunque la missione.
Le tre scelte cambiano solo il finale di questa storia secondaria, cioè chi sopravvive e quanto guadagni. Ogni ramo chiude la missione e conta per il trofeo di Strangers & Freaks.
Dopo Search for Tree Effigies e qualche giorno di gioco, quando Kirk ti scrive. Si gioca di notte con Lucia e non prima del Capitolo 2.
Perdi i 10.000 dollari. Il fucile tranquillante dell’elicottero lo tieni in ogni caso.