GTA 6, mappa di Leonida gratis e Kodak Black nella musica: cosa è ufficiale a due settimane dal lancio

Rockstar regala la mappa di Leonida di GTA 6: dal 19 novembre, giorno d’uscita su PS5 e Xbox Series X|S, il download digitale con poster di copertina sarà gratuito, e a due settimane dal lancio arrivano anche i dettagli su preload e musica.
Indice
La mappa di Leonida gratis dal giorno del lancio
Rockstar ha annunciato una mappa stampabile di Leonida da scaricare gratis dal sito ufficiale di Grand Theft Auto VI, insieme a un poster con l’illustrazione di copertina. Entrambi i file arrivano il 19 novembre, nel formato pensato per la stampa. Leonida è lo stato immaginario dove si muovono Jason e Lucia.
Chi preferisce la carta avrà un poster fronte-retro dallo Rockstar Store, in vendita poco dopo il lancio a 0,99 dollari negli Stati Uniti. Con qualsiasi acquisto nello store il poster è in omaggio. Per ora non ci sono date precise né informazioni sulla disponibilità fuori dagli USA.
Preload dal 10 novembre e uscita il 19
Il download anticipato parte il 10 novembre, come conferma l’annuncio sul newswire di Rockstar. Il gioco esce il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S, con un peso che può arrivare a 212 GB a seconda della piattaforma. Conviene liberare spazio in anticipo.
Sull’orario in cui si sblocca il gioco da noi, AHM ha già spiegato quando parte il lancio in Italia.
Prezzo e dettagli dell’uscita sono nel nostro riepilogo su preload e prezzo. Le novità di queste ore riguardano soprattutto mappa e musica.
Kodak Black e la musica di Miami
In un’intervista a Dazed di agosto, Rockstar ha citato Kodak Black e Sexyy Red tra gli artisti recenti della scena di Miami che ispira il gioco, e le loro canzoni dovrebbero finire nella colonna sonora. Quale brano e su quale stazione radio non è stato detto.
Tra i fan circola anche l’ipotesi di un personaggio secondario con le fattezze del rapper nelle ultime immagini diffuse. Rockstar non l’ha confermato, quindi per ora resta una lettura dei giocatori e niente di più.
Il dettaglio dice comunque qualcosa sull’impostazione del gioco. La saga ha sempre usato la radio per raccontare un luogo, e qui il luogo è la Florida di oggi: il rap di Miami ne fa parte quanto le spiagge e i neon.
Cosa tenere a mente prima del 19 novembre
Il quadro sul gameplay resta quello già raccontato da AHM sul Profilo criminale di Jason e Lucia. Le date utili, in ordine:
- 10 novembre: parte il preload digitale.
- 19 novembre: uscita del gioco su PS5 e Xbox Series X|S e download gratuito di mappa e poster.
- Poco dopo il lancio: poster fisico sullo Rockstar Store a 0,99 dollari, gratis con ogni acquisto.
Domande frequenti su GTA 6 e la mappa di Leonida
Il gioco esce il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S. Il preload digitale parte il 10 novembre.
Sì, la versione digitale stampabile è gratuita dal 19 novembre sul sito ufficiale di Rockstar, insieme al poster di copertina.
Il poster fronte-retro si compra sullo Rockstar Store poco dopo il lancio a 0,99 dollari, oppure arriva gratis con qualsiasi altro acquisto nello store.
Rockstar lo ha citato tra gli artisti recenti di Miami le cui canzoni sono attese nel gioco. Un suo ruolo come personaggio non è stato confermato.