GTA 6, mappa di Leonida gratis e Kodak Black nella musica: cosa è ufficiale a due settimane dal lancio

Rockstar regala la mappa di Leonida di GTA 6: dal 19 novembre, giorno d’uscita su PS5 e Xbox Series X|S, il download digitale con poster di copertina sarà gratuito, e a due settimane dal lancio arrivano anche i dettagli su preload e musica.

La mappa di Leonida gratis dal giorno del lancio

Rockstar ha annunciato una mappa stampabile di Leonida da scaricare gratis dal sito ufficiale di Grand Theft Auto VI, insieme a un poster con l’illustrazione di copertina. Entrambi i file arrivano il 19 novembre, nel formato pensato per la stampa. Leonida è lo stato immaginario dove si muovono Jason e Lucia.

Chi preferisce la carta avrà un poster fronte-retro dallo Rockstar Store, in vendita poco dopo il lancio a 0,99 dollari negli Stati Uniti. Con qualsiasi acquisto nello store il poster è in omaggio. Per ora non ci sono date precise né informazioni sulla disponibilità fuori dagli USA.

Preload dal 10 novembre e uscita il 19

Il download anticipato parte il 10 novembre, come conferma l’annuncio sul newswire di Rockstar. Il gioco esce il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S, con un peso che può arrivare a 212 GB a seconda della piattaforma. Conviene liberare spazio in anticipo.

Sull’orario in cui si sblocca il gioco da noi, AHM ha già spiegato quando parte il lancio in Italia.

Prezzo e dettagli dell’uscita sono nel nostro riepilogo su preload e prezzo. Le novità di queste ore riguardano soprattutto mappa e musica.

Kodak Black e la musica di Miami

In un’intervista a Dazed di agosto, Rockstar ha citato Kodak Black e Sexyy Red tra gli artisti recenti della scena di Miami che ispira il gioco, e le loro canzoni dovrebbero finire nella colonna sonora. Quale brano e su quale stazione radio non è stato detto.

Tra i fan circola anche l’ipotesi di un personaggio secondario con le fattezze del rapper nelle ultime immagini diffuse. Rockstar non l’ha confermato, quindi per ora resta una lettura dei giocatori e niente di più.

Il dettaglio dice comunque qualcosa sull’impostazione del gioco. La saga ha sempre usato la radio per raccontare un luogo, e qui il luogo è la Florida di oggi: il rap di Miami ne fa parte quanto le spiagge e i neon.

Cosa tenere a mente prima del 19 novembre

Il quadro sul gameplay resta quello già raccontato da AHM sul Profilo criminale di Jason e Lucia. Le date utili, in ordine:

10 novembre : parte il preload digitale.

: parte il preload digitale. 19 novembre: uscita del gioco su PS5 e Xbox Series X|S e download gratuito di mappa e poster.

Poco dopo il lancio: poster fisico sullo Rockstar Store a 0,99 dollari, gratis con ogni acquisto.

Domande frequenti su GTA 6 e la mappa di Leonida

Quando esce GTA 6? Il gioco esce il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S. Il preload digitale parte il 10 novembre. La mappa di Leonida di GTA 6 è gratis? Sì, la versione digitale stampabile è gratuita dal 19 novembre sul sito ufficiale di Rockstar, insieme al poster di copertina. Come si ottiene il poster fisico della mappa? Il poster fronte-retro si compra sullo Rockstar Store poco dopo il lancio a 0,99 dollari, oppure arriva gratis con qualsiasi altro acquisto nello store. Kodak Black è in GTA 6? Rockstar lo ha citato tra gli artisti recenti di Miami le cui canzoni sono attese nel gioco. Un suo ruolo come personaggio non è stato confermato.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.