La questline Brainwashing di GTA 6 si risolve con un codice da tastierino, un login al computer e due scelte al terminale, e regala un Focus massimo permanente.

La questline Brainwashing è il segreto nascosto di GTA 6 che, una volta risolto, alza in modo permanente il massimo della barra Focus. È la seconda metà della questline del bunker del Presidente, legata all’indagine “Kill the President” che porta da Downtown Vice City a due bunker nascosti, ed è giocabile dal lancio del 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qui trovi i passaggi nell’ordine giusto.

Cosa serve per iniziare la questline Brainwashing

Prima va completata la questline del bunker del Presidente: la sequenza che sblocca il segreto, chiamata Project Rumba nel database dei fan di GTABase, si colloca nel Capitolo 3 e si avvia con la missione affidata da Jose Bermudez. Si gioca sia con Lucia sia con Jason. Se sei ancora indietro con la trama, le 13 missioni del Capitolo 2 in ordine e la scelta che non si può annullare ti dicono cosa chiudere prima di arrivare qui.

Nell’IAA Black Site di Big Pine ascolta la nuova registrazione nell’ufficio, poi vai nella sala di controllo dell’autorimessa e premi il nuovo pulsante appena comparso. Project Rumba indica il resto del percorso: si torna nel corridoio vicino all’ingresso, si tiene la sinistra e si entra nella porta aperta con il monitor ipnotico.

Come avviare la sequenza e perché il corridoio si ripete

Torna nell’area principale dell’IAA Black Site. Cerca la stanza con una sedia rivolta verso una televisione accesa. Siediti: la visuale passa in prima persona, in un corridoio dove puoi solo andare avanti.

Se ti sembra di girare in tondo, è voluto. Ogni passaggio completo del corridoio è un anello della sequenza, e in ogni anello cambia qualcosa: un telefono, un orologio, un computer. Chi vuole un riferimento in inglese ha il walkthrough di VGC.

Primo anello: il telefono rosso e l’orologio della reception

Segui il corridoio fino al punto in cui ti sei svegliato e rispondi al telefono rosso. La voce parla di pazienti ossessionati dal tempo e consiglia di togliere l’orologio. Vai alla reception: l’orologio è lì, insieme a una porta bloccata sulla destra.

Interagisci con l’orologio con L2 su PlayStation 5. Il gioco ti porta in una versione futura e in rovina della struttura. Raggiungi la zona appena prima della reception e arrampicati nell’ufficio da una finestra rotta (esiste solo nella versione in rovina). Rispondi al telefono dell’ufficio: lo scienziato descrive tre candidati, e quelle descrizioni servono al passaggio successivo.

Il codice 090607 per la porta accanto alla reception

Prosegui lungo l’anello fino alla stanza con più letti. Con Focus attivo compaiono le tracce lasciate dai tre candidati, e puoi abbinare ogni candidato al suo letto usando le descrizioni dello scienziato. Se vuoi solo la soluzione, questo abbinamento è facoltativo. Nel passato i letti sono numerati 06, 07 e 09, e il codice da inserire è 090607.

Torna indietro nel tempo con l’orologio della reception, vai al tastierino a destra della reception e digita il codice. La porta bloccata si apre.

Login al computer e scelta Find the Source

Nella stanza appena aperta rispondi al telefono rosso: gli indizi indicano il bersaglio, il Presidente, e una data. Al computer scegli le tre voci in questo ordine: “President”, “Russo”, “0612”. Poi seleziona Find the Source, la scelta che apre la porta del laboratorio nella versione futura della struttura.

Non scegliere ancora Break the Cycle: va lasciata per ultima.

Il laboratorio in rovina e la pistola Duke 1922

Usa l’orologio per tornare nel futuro e rientra nel corridoio con la finestra rotta. Entra nel laboratorio e rispondi al telefono: lo scienziato descrive candidati costretti a guardarsi dentro per un tempo indefinito. Sulla parete c’è una foto del tuo personaggio. Inquadrala e osservala finché un alone rosso lampeggia sullo schermo: compare il prompt per raccogliere la pistola Duke 1922.

Break the Cycle: le porte rosse e il finale

Riporta il tempo al passato con l’orologio e torna al terminale della sala computer. Scegli Break the Cycle: le porte rosse di contenimento in reception si aprono e il Presidente Russo, fermo davanti a quelle porte, scompare. Attraversale per chiudere l’ultimo tratto della sequenza.

Ricompense: Focus permanente, pistola e tatuaggio

Un aumento permanente del massimo di Focus.

La Brainwasher 1922, pistola unica di Duke Arms, variante della 1922, che non può essere modificata.

Il tatuaggio Brainwashed, un disegno esclusivo.

Il valore esatto dell’aumento non è indicato: la barra Focus sale e quel nuovo massimo resta per il resto della partita.

Altri modi per aumentare il Focus in GTA 6

La questline non è l’unica strada. Altre strade per un aumento permanente del Focus:

la missione secondaria del Capitolo 1 Get Shirley’s Rum, da fare prima di Tourist Trap, perché poi scompare;

la sfida Iguana Shooting, accettando la scommessa da 250 dollari e vincendo;

l’oro in tutti i percorsi del Griffin Shooting Range e poi del Rodgers Ranch & Shooting Range;

il salvataggio finale di Alien Abduction, che alza anche Salute e Resistenza.

Per altri segreti del gioco c’è la nostra raccolta degli easter egg trovati finora, con Silent Hill e l’hotel Marbelle. E se cerchi scorciatoie diverse da un segreto da risolvere, i trucchi su PS5 e Xbox spiegano come si inseriscono i codici.

Domande frequenti su GTA 6 Brainwashing

Come ottenere il Focus permanente in GTA 6? Completa la questline Brainwashing nell’IAA Black Site: siediti sulla sedia davanti alla tv, risolvi i telefoni rossi e l’orologio, inserisci il codice 090607, fai il login “President, Russo, 0612”, scegli Find the Source e chiudi con Break the Cycle. Il boost permanente arriva a fine sequenza. Cos’è la questline Brainwashing in GTA 6? È un segreto nascosto, seconda parte della questline del bunker del Presidente. Si svolge in un corridoio che si ripete, dove passato e futuro della struttura si alternano usando un orologio, e ruota attorno a un esperimento segreto sul presidente Joe Russo. Il Focus permanente in GTA 6 cambia il gameplay? Il bonus alza per sempre il massimo della barra Focus, quindi ne hai di più a disposizione per tutta la partita. L’entità dell’aumento non è indicata. Qual è il codice del tastierino nella questline Brainwashing? Il codice è 090607. Corrisponde ai numeri dei letti 06, 07 e 09, messi nell’ordine dei tre candidati, e si inserisce nel passato, sul tastierino a destra della reception. Che arma si ottiene con la questline Brainwashing? La Brainwasher 1922, una pistola unica di Duke Arms, variante della 1922 e non modificabile.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.