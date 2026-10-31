Sanremo 2027, i The Jackal conducono il PrimaFestival: l’annuncio di De Martino

Il PrimaFestival di Sanremo 2027 avrà alla conduzione i The Jackal al completo, annunciati da Stefano De Martino al Tg1 del 30 ottobre.

Il PrimaFestival di Sanremo 2027 avrà alla conduzione i The Jackal al completo: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone. A dirlo è stato Stefano De Martino in persona, venerdì 30 ottobre 2026, in un video mandato in onda nell’edizione serale del Tg1. Il Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027 su Rai 1.

Come è stato annunciato il PrimaFestival con i The Jackal

De Martino ha scelto un annuncio a modo suo: un video in collegamento con il gruppo, giocato sull’ironia e sulle comuni origini napoletane. Ha scherzato sul fatto di averli voluti per il talento, per poi chiarire che il motivo era un altro, cioè l’appartenenza alla stessa città. I quattro hanno risposto in dialetto, e il collegamento si è chiuso con un “Forza Napoli!” del direttore artistico e il “Sempre!” del gruppo.

È il primo tassello ufficiale del Sanremo targato De Martino, alla sua prima edizione come conduttore e direttore artistico dopo Carlo Conti. Mancano ancora i 24 Big in gara, che al momento non sono stati annunciati. Il nome dei The Jackal circolava da settimane, ma ora c’è l’ufficialità.

Chi sono i conduttori e cosa hanno già fatto all’Ariston

I The Jackal sono un gruppo comico nato a Napoli nel 2005 e arrivato alla popolarità passando dal web. All’Ariston, però, non sono ospiti sconosciuti: ognuno dei quattro ha già una storia con il Festival, tranne uno.

Ciro Priello ha già condotto il PrimaFestival nel 2022, in coppia con Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

ha già condotto il PrimaFestival nel 2022, in coppia con Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Aurora Leone a febbraio 2026 ha affiancato Nicola Savino alla conduzione del DopoFestival.

a febbraio 2026 ha affiancato Nicola Savino alla conduzione del DopoFestival. Gianluca Fru è salito sul palco dell’Ariston nel 2025 durante l’esibizione dei The Kolors con “Un ragazzo, una ragazza”.

è salito sul palco dell’Ariston nel 2025 durante l’esibizione dei The Kolors con “Un ragazzo, una ragazza”. Fabio Balsamo vivrà la sua prima esperienza al Festival.

Il DopoFestival della Leone era quello in cui Savino ha preso il testimone da Cattelan. Ora il gruppo intero si sposta dall’altra parte della serata, quella che accende l’attesa prima del via.

Cosa cambia nel racconto del Festival

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana che precede le serate su Rai 1. Affidarla a un gruppo cresciuto online, che dal 2022 commenta Sanremo anche con il format “Divano The Jackal”, significa portare nell’anteprima un linguaggio più vicino ai social e alla comicità di sketch. Con De Martino hanno già lavorato più volte a Stasera tutto è possibile, e la sintonia si è vista anche nel video dell’annuncio.

Per il conduttore napoletano, che dopo il successo di Affari Tuoi si prepara al banco di prova più pesante della tv italiana, avere accanto una squadra affiatata alleggerisce il carico. Il PrimaFestival, del resto, è spesso il termometro dell’umore con cui il pubblico entra nella settimana.

Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena dal 16 al 20 febbraio. Il regolamento presentato a settembre prevede 24 artisti in gara e tre sfide distinte: la gara principale, una serata cover con classifica autonoma e la Serata Performance di venerdì 19 febbraio, con nuovi arrangiamenti dei brani.

Cambia anche la scelta dell’artista per l’Eurovision, affidata a pubblico e giuria internazionale di esperti, per cui potrebbero esserci tre vincitori diversi. Il televoto online sarà gratuito, l’autotune è ammesso e l’intelligenza artificiale non potrà sostituire il contributo creativo degli autori.

Quando si conosceranno i Big in gara

Tradizionalmente il cast viene svelato al Tg1 delle 13. Per questa edizione si valuta una strada diversa: annunciare i nomi venerdì 11 dicembre a “Sarà Sanremo”, la serata su Rai 1 dedicata alla finale di Sanremo Giovani, che decreterà l’unico emergente ammesso tra i Campioni. Nella stessa serata potrebbero arrivare anche gli altri 23 nomi. Per ora non ci sono conferme ufficiali.

Chi vuole ripassare numeri e andamento delle ultime edizioni può guardare la nostra pagina con tutti gli ascolti del Festival di Sanremo, che raccoglie puntata per puntata i dati Auditel.

Domande frequenti su PrimaFestival e The Jackal a Sanremo 2027

Chi conduce il PrimaFestival di Sanremo 2027? Lo conducono i The Jackal: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone. L’annuncio è arrivato da Stefano De Martino al Tg1 del 30 ottobre 2026. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027? Dal 16 al 20 febbraio 2027, su Rai 1, con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico. Chi sono i The Jackal? Sono un gruppo comico nato a Napoli nel 2005 e diventato popolare grazie al web. I The Jackal sono già stati a Sanremo? Sì, in forme diverse. Priello ha condotto il PrimaFestival nel 2022, Leone ha affiancato Savino al DopoFestival nel 2026 e Fru è salito sul palco con i The Kolors nel 2025. Per Balsamo è la prima volta. Quando saranno annunciati i Big di Sanremo 2027? La data ufficiale non c’è ancora. Si valuta l’annuncio venerdì 11 dicembre durante la serata di Sanremo Giovani su Rai 1, ma manca la conferma.

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