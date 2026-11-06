MotoGP Qatar 2026: Marquez può chiudere il Mondiale a Lusail

Marc Marquez ha il primo match point per il decimo titolo mondiale: il Gran Premio del Qatar a Lusail, domenica 8 novembre alle 17, può chiudere il Mondiale MotoGP con due round d’anticipo.

I conti del titolo: cosa serve a Marquez

Dopo la vittoria di Sepang, Marc Marquez guida la classifica con 399 punti: 44 su Jorge Martín e 67 su Marco Bezzecchi. Mancano tre round alla fine della stagione (Qatar, Portogallo e Valencia), e dopo Lusail resteranno 74 punti in palio. Per festeggiare già domenica, Marquez deve quindi portare il vantaggio oltre quella soglia, guadagnando punti su entrambi gli inseguitori tra sprint e gara.

Contro Bezzecchi il margine è più comodo: gli bastano 8 punti di recupero. Contro Martín il lavoro è più grosso, perché lo spagnolo è staccato di 44 punti e il suo rientro dipende dal polso. Dopo l’infortunio in Malesia tenterà di tornare in pista dopo la visita medica di venerdì.

In palio c’è il decimo titolo mondiale della carriera di Marquez, uno in più di Valentino Rossi.

Orari del GP del Qatar: sprint sabato, gara domenica alle 17

Il programma dà due appuntamenti con i punti: la Sprint Race di sabato 7 novembre alle 17 (11 giri) e il Gran Premio di domenica 8 novembre alle 17 (22 giri). Nella Sprint di Sepang Marquez era arrivato dietro ad Acosta, come racconta la cronaca della sprint di Sepang, quindi il sabato sarà il primo banco di prova per capire quanto margine può costruirsi.

Prima della MotoGP, domenica, corrono la Moto3 alle 14 e la Moto2 alle 15.15. Le qualifiche della classe regina si disputano sabato nella prima parte del pomeriggio.

Il Gran Premio del Qatar a Lusail è slittato dal 12 aprile all’8 novembre a causa della guerra in Iran, come ricorda il calendario 2026 del Mondiale. Per questo chiude la stagione con due soli appuntamenti ancora da correre dopo.

Dove vedere la MotoGP del Qatar in TV e streaming

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmette tutte le sessioni del weekend, mentre Sky Sport 1 (canale 201) propone i momenti principali. TV8, in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre e sui canali 125 e 148 di Sky, manda in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint della MotoGP. La gara della domenica, invece, va in onda in differita su TV8.

In streaming la diretta è su NOW e SkyGO.

Bezzecchi e gli altri: chi può fermare Marquez

Bezzecchi, sesto a Sepang con l’Aprilia, è il pilota italiano ancora in corsa per il titolo, anche se dopo la Malesia il distacco è di 67 punti. Sul podio della gara malese sono saliti Marquez, Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez (Ducati).

Alle spalle di Martín e Bezzecchi, la classifica vede Acosta a 104 punti da Marquez, Ai Ogura a 121 e Fabio Di Giannantonio a 134. Per gli inseguitori il Qatar è una gara da vincere senza calcoli.

Domande frequenti sul GP del Qatar 2026 di MotoGP

Quando si corre il GP del Qatar di MotoGP 2026? La Sprint Race è sabato 7 novembre alle 17, il Gran Premio domenica 8 novembre alle 17, sul circuito di Lusail. Marc Marquez può vincere il Mondiale MotoGP domenica? Sì. Ha 44 punti su Martín e 67 su Bezzecchi, e dopo il Qatar restano 74 punti in palio: se supera quella soglia di vantaggio, il titolo è suo con due round d’anticipo. Dove vedere la MotoGP del Qatar in chiaro? TV8 trasmette in diretta qualifiche e Sprint, mentre la gara della domenica va in differita. La diretta completa è su Sky Sport MotoGP, NOW e SkyGO. Come sta andando Bezzecchi nel Mondiale MotoGP? È terzo dietro Marquez e Martín, a 67 punti dalla vetta dopo il sesto posto di Sepang.

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