Halloween in TV, sabato 31 ottobre: Wicked Parte 2 in prima tv e gli horror in chiaro

La notte di Halloween 2026 in TV si divide tra Wicked: Parte 2, in prima tv su Sky Cinema Uno alle 21.15, e gli horror in chiaro: Halloween (2018) su Italia 2 e Dark Harvest su Rai 4.

Sabato 31 ottobre la TV generalista fa i conti con Halloween e lo fa su due fronti. Da una parte c’è il musical di Jon M. Chu su Sky, dall’altra il tradizionale slasher in chiaro, con Halloween (2018) su Italia 2 e Dark Harvest su Rai 4. Sul resto del palinsesto, tra Ballando con le stelle e Tú sí che vales, la serata resta quella di sempre.

Wicked: Parte 2 su Sky Cinema Uno in prima tv

Alle 21.15 Sky Cinema Uno trasmette in prima tv Wicked: Parte 2 (titolo originale Wicked: For Good), il capitolo conclusivo diretto da Jon M. Chu, uscito in sala nel novembre 2025 e recensito da AHM il giorno dell’anteprima. Nel cast ci sono Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Il film dura 137 minuti, quindi si chiude intorno a mezzanotte.

Esistono due modi per vederlo. Su Sky Cinema Uno va in onda in lingua originale con i sottotitoli in italiano, canzoni comprese. Sul canale Sky Cinema Halloween, il 303, c’è invece la versione doppiata in italiano, con i brani cantati nella nostra lingua. Chi preferisce le voci di Erivo e Grande sceglie la prima; chi guarda in famiglia, probabilmente la seconda. Per i dettagli sul film c’è la scheda di Wikipedia, che riporta anche la data di uscita statunitense, il 21 novembre 2025.

Gli horror in chiaro: Italia 2 e Rai 4

Chi cerca la paura vera trova due reti dedicate. Alle 21.10 Italia 2 propone Halloween, il film del 2018 con Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, a quarant’anni dall’originale. La regia è di David Gordon Green e il film dura 106 minuti: una scelta ovvia per la notte del 31, ma che regge ancora. Dettagli di cast e uscita nella pagina dedicata al film) su Wikipedia.

Alle 21.20 Rai 4 risponde con Dark Harvest (2023), con Casey Likes e Luke Kirby, e alle 22.44 con Finché morte non ci separi (2019), commedia horror con Samara Weaving e Adam Brody. Due titoli più recenti e meno scontati del classico slasher, adatti a una serata che dura fino a notte fonda.

Il resto della prima serata, canale per canale

Per chi non vuole saperne di zombie e maschere, queste sono le alternative principali:

Rai 1, 21.30: Ballando con le stelle con Milly Carlucci e Paolo Belli.

Canale 5, 21.20: Tú sí que vales.

Italia 1, 21.23: L’era glaciale: In rotta di collisione, poi alle 23.14 Transformers 3.

Rete 4, 21.35: Le ali della libertà con Tim Robbins e Morgan Freeman.

Rai 2, 21.20: i primi due episodi di S.W.A.T. Exiles, poi Sabato al 90° alle 23.

Rai 3, 20.00: una puntata di Blob dedicata a Halloween; alle 21.30 Sapiens, un solo pianeta con Mario Tozzi.

Iris, 21.14: Spy Game con Robert Redford e Brad Pitt.

Rai Movie, 21.10: Il gattopardo con Burt Lancaster e Claudia Cardinale.

TV8, 23.30: le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1.

Halloween per i più piccoli

I bambini hanno le loro opzioni. Boing trasmette alle 11.15 Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, mentre su Rai Yoyo alle 21.40 va in onda un episodio di Peppa Pig dedicato alla festa della zucca. Per i genitori che vogliono un’alternativa alla televisione, la versione doppiata di Wicked: Parte 2 su Sky Cinema Halloween è probabilmente la più adatta a un pubblico misto.

Se vuoi più paura, dopo la TV

Chi finisce i film in programma e ha ancora voglia di brividi può ripassare la nostra selezione dei migliori film horror dell’ultimo decennio, pensata proprio per la notte di Halloween. Su Sky Atlantic, intanto, da sabato 31 ottobre debutta L’Istituto, la serie tratta dal romanzo di Stephen King.

Domande frequenti su Halloween in TV 2026

Quale film c’è in prima tv a Halloween 2026? Sabato 31 ottobre alle 21.15 Sky Cinema Uno trasmette in prima tv Wicked: Parte 2, diretto da Jon M. Chu. Wicked: Parte 2 è doppiato in italiano? Dipende dal canale. Su Sky Cinema Uno è in lingua originale con sottotitoli, su Sky Cinema Halloween (canale 303) è doppiato in italiano, canzoni comprese. Che film horror danno in chiaro il 31 ottobre? Italia 2 trasmette Halloween (2018) alle 21.10, Rai 4 Dark Harvest alle 21.20 e Finché morte non ci separi alle 22.44. C’è qualcosa per i bambini la sera di Halloween? Boing manda in onda Hotel Transylvania 3 alle 11.15 e Rai Yoyo propone alle 21.40 un episodio di Peppa Pig dedicato alla zucca. Quanto dura Wicked: Parte 2? 137 minuti: iniziando alle 21.15, il film finisce poco dopo mezzanotte.

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