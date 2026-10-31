Sanremo 2027: date, conduttori, regolamento e cosa sappiamo del cast

Sanremo 2027 andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston, su Rai 1, con Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica, 24 artisti in gara e una serata Performance inedita il 19 febbraio.

È la 77esima edizione del Festival, cinque serate dal martedì al sabato, e porta con sé parecchie novità rispetto all’anno scorso. Questa pagina raccoglie date, regole e cast man mano che arrivano, e la aggiorneremo fino alla finale.

Il calendario è fissato: si parte martedì 16 febbraio e si chiude sabato 20. Nelle prime due serate salgono sul palco tutti e 24 i Big, mercoledì 17 si ripete il giro. Giovedì 18 tocca alla serata delle Cover, venerdì 19 alla nuova serata Performance, sabato 20 alla finale. Se vuoi ripassare com’è andata l’ultima volta, trovi la classifica finale di Sanremo 2026 con la vittoria di Sal Da Vinci.

Chi conduce: De Martino e i The Jackal al PrimaFestival

Stefano De Martino firma il Festival come conduttore e direttore artistico, insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai. Venerdì 30 ottobre, al Tg1, ha annunciato che il PrimaFestival, la striscia quotidiana su Rai 1 che precede le serate, sarà affidato ai The Jackal: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone. Per Priello è un ritorno, aveva già condotto il PrimaFestival nel 2022, mentre Aurora Leone ha affiancato Nicola Savino al DopoFestival nel febbraio 2026. La battuta di De Martino sulla scelta: «Vi ho scelti per questo, mica per il talento».

Il cast: 24 Big e quando arrivano i nomi

In gara ci sono 24 artisti, tutti nella categoria unica Campioni, con brani inediti lunghi al massimo 3 minuti e 30 secondi. Ventitré li sceglie e li invita De Martino, il ventiquattresimo posto spetta di diritto al vincitore di Sarà Sanremo 2026. Il conduttore ha ribadito che il numero non cambierà.

Le proposte artistiche si chiudono il 23 novembre 2026 e la Rai può annunciare il cast a partire dal 29 novembre. Circola anche l’ipotesi di svelare i nomi venerdì 11 dicembre, nella serata di Rai 1 dedicata alla finale di Sanremo Giovani, ma al momento non c’è nessuna conferma ufficiale. L’elenco dei cantanti, appena sarà noto, comparirà in questa pagina.

Regolamento di Sanremo 2027: le novità

La novità più vistosa è la serata Performance di venerdì 19 febbraio. I 24 artisti riportano in scena il proprio brano con un’esecuzione, un’interpretazione o una messa in scena diverse: la canzone resta la stessa, si può ritoccare l’arrangiamento. Votano la Giuria Popolare e una nuova Giuria Internazionale di Esperti, ciascuna al 50%, e la classifica è autonoma, quindi non incide sulla graduatoria generale.

Il vincitore della serata Performance rappresenterà la Rai e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027, in programma a Burgas, in Bulgaria, con finale il 15 maggio 2027. Vincere Sanremo e andare all’Eurovision sono quindi due risultati distinti, che possono andare ad artisti diversi.

Come funziona il voto, serata per serata

16 febbraio: Sala stampa, TV e web pesa il 67%, la Giuria popolare il 33%.

Sala stampa, TV e web pesa il 67%, la Giuria popolare il 33%. 17 febbraio: Giuria delle Radio al 67%, Giuria popolare al 33%.

Giuria delle Radio al 67%, Giuria popolare al 33%. 18 febbraio, Cover: ogni artista porta un brano italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2026, con un ospite, per un massimo di 4 minuti. Voto diviso 34% Giuria popolare, 33% Sala stampa, 33% Radio, con classifica e vincitore a parte.

ogni artista porta un brano italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2026, con un ospite, per un massimo di 4 minuti. Voto diviso 34% Giuria popolare, 33% Sala stampa, 33% Radio, con classifica e vincitore a parte. 20 febbraio, finale: una prima parte con voto 34/33/33 completa la classifica generale dei 24, da cui escono da 3 a 5 finalisti. Nella finalissima vota solo il pubblico, tra televoto e voto online, e il risultato vale il 50%, sommato al 50% accumulato nelle votazioni precedenti.

Il voto online è una novità assoluta e sarà gratuito. De Martino ha spiegato che ogni utente potrà esprimere al massimo tre voti, mentre le percentuali tra voto online e telefonico sono ancora in definizione. Rispetto al regolamento dell’edizione 2026, la differenza più netta è l’uscita di Sala stampa e Radio dalla finalissima.

Intelligenza artificiale e autotune

Le canzoni devono essere espressione della creatività umana. Sono vietati i sistemi di intelligenza artificiale quando sostituiscono o alterano il contributo creativo degli autori, e la Rai può usare strumenti tecnologici per controllare. L’autotune invece non è vietato: De Martino ha detto che non può essere un divieto ma un criterio di scelta, ammesso se palese e per ragioni stilistiche.

Ascolti e dati di Sanremo

Durante il Festival pubblicheremo i dati serata per serata nella nostra pagina sugli ascolti del Festival di Sanremo, con share e spettatori di tutte le puntate.

Domande frequenti su Sanremo 2027

Quando inizia Sanremo 2027? Il Festival parte martedì 16 febbraio 2027 e finisce sabato 20 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston su Rai 1. Sono cinque serate. Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2027? Le proposte artistiche si chiudono il 23 novembre 2026 e il cast può essere annunciato dal 29 novembre. Si parla anche di venerdì 11 dicembre, ma al momento non c’è conferma. Chi sono i The Jackal e cosa c’entrano con Sanremo 2027? The Jackal è il gruppo comico napoletano formato da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone. Condurranno il PrimaFestival su Rai 1, la striscia che precede ogni serata.

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