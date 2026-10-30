Alessandro Roncaccia, chi è il concorrente del GF Vip al centro del caso Piera Meloni

Alessandro Roncaccia è un modello e imprenditore romano classe 2001, arrivato al Grande Fratello Vip dopo due stagioni di Italia Shore: venerdì 30 ottobre era al televoto per il primo posto in finale, ma il pubblico ha scelto Marina La Rosa.

Il suo nome ha accompagnato tutta la serata della quattordicesima puntata, quella che su Canale 5 doveva assegnare il primo posto in finale. Roncaccia era uno dei sei nominati, alcuni sondaggi online non ufficiali lo davano in testa e il caso della presunta relazione “frenata dai contratti” con Piera Meloni lo aveva messo al centro delle discussioni. Ecco chi è e com’è andata.

Chi è Alessandro Roncaccia: età, studi e lavoro

Alessandro Roncaccia è nato a Roma nel 2001 e vive nella Capitale. Fa il modello e si presenta come imprenditore: secondo la scheda ufficiale del concorrente sul sito del Grande Fratello gestisce un bed and breakfast insieme a un socio e ha alle spalle una laurea triennale in Economia aziendale, con la magistrale ancora in corso.

Diverse fonti gli attribuiscono anche un’agenzia di scouting per giovani talenti, la Imago ad Astra. Fuori dal lavoro, la produzione racconta un ragazzo appassionato di pugilato, alimentazione sana e cantautori italiani, con un carattere “emotivo e romantico” dietro l’aria da seduttore.

Da Italia Shore al Grande Fratello Vip

La popolarità arriva nel 2025 con Italia Shore, il reality di Paramount+ ispirato a Jersey Shore, a cui partecipa per due edizioni consecutive. Lì vive un breve flirt con Swami Prinno e poi una storia con Gaia, finita dopo le riprese. Il Grande Fratello Vip è la sua seconda esperienza televisiva: fa parte del cast della nona edizione, partita il 17 settembre 2026 con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Roncaccia e Piera Meloni, la storia della Casa

Il legame con Piera Meloni, influencer sarda entrata nella Casa da fidanzata di Gian Marco Ciaccia, nasce nei primi giorni. Già nei primi giorni Roncaccia ammetteva con le altre concorrenti di essere attratto da lei, aggiungendo però di rispettare il fatto che fosse impegnata.

La complicità è cresciuta settimana dopo settimana, tra avvicinamenti e frenate. Poi, a fine ottobre, Piera ha detto ad Alex Belli che con Roncaccia non ci sarebbe stata intimità per ragioni contrattuali. Nella Casa e in studio, anche da parte di Ilary Blasi e delle opinioniste, è partito il sospetto che quell’interesse non fosse del tutto sincero.

Il caso dei contratti

Dalla pagina social ufficiale di Piera è arrivata una precisazione: i contratti in questione sono quelli con un’emittente radiofonica e con alcuni brand, e nessuno contiene clausole sui suoi comportamenti. In puntata lei ha chiuso il discorso così: “Non è mai stato un discorso legato a un contratto”. Ha anche aggiunto di voler vivere il resto della Casa, non solo il rapporto con Roncaccia.

Il televoto del 30 ottobre: com’è andata per Roncaccia

Nelle nomination di lunedì 26 ottobre i Vip avevano mandato al televoto sei nomi: Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni. Il voto aveva una doppia funzione: il più votato diventava il primo finalista, il meno votato il secondo candidato all’eliminazione. Avevamo raccontato le regole della serata nella nostra anteprima della quattordicesima puntata.

Venerdì sera Morello e Kashanian si sono salvati per primi. Roncaccia è rimasto in corsa fino all’ultimo con Marina, Alex e Piera, ma l’annuncio di Ilary Blasi ha premiato Marina La Rosa, prima finalista di questa edizione. Piera Meloni è risultata la meno votata e diventa la seconda candidata all’eliminazione, accanto a Valeria Marini.

Per Roncaccia, quindi, niente finale per ora ma nessun rischio immediato. Durante il confronto in studio Alex Belli gli ha chiesto di mostrarsi di più: “Vorrei che venissi ancora più fuori”. Con Piera ora in bilico, il suo percorso nella Casa potrebbe cambiare nelle prossime puntate.

Per chi segue anche i numeri, tutti i dati Auditel della stagione sono raccolti nella pagina sugli ascolti del Grande Fratello Vip puntata per puntata.

Domande frequenti su Alessandro Roncaccia

Quanti anni ha Alessandro Roncaccia? È nato a Roma nel 2001: le schede pubblicate al suo ingresso nella Casa gli davano 25 anni. Che lavoro fa Alessandro Roncaccia? È modello e imprenditore: gestisce un bed and breakfast con un socio e, oltre al lavoro, dopo la laurea triennale in Economia aziendale sta seguendo il percorso magistrale. A quale reality ha partecipato prima del GF Vip? A Italia Shore, il reality di Paramount+, per due edizioni consecutive. Il Grande Fratello Vip è la sua seconda esperienza in TV. Roncaccia e Piera Meloni stanno insieme? No, non c’è una relazione dichiarata. Piera è entrata nella Casa da fidanzata e ha detto più volte di voler vivere anche il resto del gioco, non solo il rapporto con Roncaccia. Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026? Marina La Rosa, scelta dal pubblico nella puntata del 30 ottobre. Roncaccia era tra i quattro rimasti in corsa fino all’ultimo verdetto.

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