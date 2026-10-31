GF Vip, Marina La Rosa è la prima finalista: nessun eliminato e sei in nomination

Nella 14ª puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 30 ottobre su Canale 5, nessun concorrente ha lasciato la Casa. Il televoto ha incoronato Marina La Rosa prima finalista e ha lasciato sei concorrenti in nomination.

Marina La Rosa è la prima finalista del GF Vip

Il televoto della serata aveva una doppia funzione: il concorrente più votato diventava il primo finalista, il meno votato finiva tra i candidati all’eliminazione. Ilary Blasi ha aperto il verdetto salvando per primi Federica Morello e Jonathan Kashanian, poi ha chiamato in studio Piera Meloni, Alessandro Roncaccia, Alex Belli e Marina La Rosa.

A prevalere è stata La Rosa, proclamata prima finalista con il maggior numero di voti. «Mi sento veramente emozionata», ha detto. Secondo Fanpage, ha aggiunto di essere sempre stata un personaggio divisivo e abituata a non piacere.

Chi è in nomination dopo la 14ª puntata

Il meno votato è stato Piera Meloni, che raggiunge Valeria Marini tra i candidati all’eliminazione. Meloni ha spiegato di voler mostrare altro, oltre al legame con Roncaccia. Selvaggia Lucarelli le ha risposto che finora non si è visto altro.

I nominati sono sei: Alessandro Varsi, Valeria Marini, Piera Meloni, Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian. Varsi, Marini e Meloni sono al televoto; Di Pietro, Belli e Kashanian si sono aggiunti per le preferenze della Casa. Il televoto resta aperto e il verdetto è atteso nella puntata di lunedì 2 novembre.

Le tensioni della serata in studio

Nello studio si è acceso il confronto tra Alex Belli, Marina La Rosa e Roncaccia. Belli ha criticato La Rosa, che lo ha invitato a essere più spontaneo. Fanpage descrive Di Pietro, Marini e Belli come un fronte ribelle contro le scelte della Casa.

Ilary Blasi ha anche rimproverato in diretta Varsi per alcune uscite volgari nei confronti di Megan Ria. Il concorrente si è poi scusato pubblicamente.

La serata ha avuto momenti più leggeri. Carmen Di Pietro ha rivisto Luigi e potrà passare qualche ora con lui in suite. Andreas Muller ha ricevuto la sorpresa della moglie Veronica Peparini, con un video delle figlie Ginevra e Penelope.

Cosa è successo prima della puntata

Il quadro della vigilia, con il televoto per il primo finalista e il rischio per Valeria Marini, è nell’anteprima della 14ª puntata pubblicata da AHM.

Per i numeri della stagione puoi consultare l’archivio degli ascolti del Grande Fratello Vip, mentre i dati della prima serata di venerdì sono nei dati Auditel del 30 ottobre.

Domande frequenti sul GF Vip del 30 ottobre

Chi è la prima finalista del GF Vip? Marina La Rosa. È stata proclamata prima finalista nella 14ª puntata del 30 ottobre 2026, avendo ottenuto il maggior numero di voti al televoto. Perché non c’è stata nessuna eliminazione? Le fonti non danno una motivazione esplicita. Il televoto della serata serviva a scegliere il primo finalista e il secondo candidato all’eliminazione, mentre il verdetto sui nominati è rimandato alla puntata di lunedì 2 novembre. Quanti concorrenti sono in nomination al GF Vip? Sei: Alessandro Varsi, Valeria Marini, Piera Meloni, Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian. Quando va in onda la prossima puntata? Secondo Fanpage, lunedì 2 novembre, con il verdetto del televoto ancora aperto.

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