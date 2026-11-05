Paul Greengrass: i film da recuperare prima di The Uprising

I film di Paul Greengrass da recuperare prima di The Uprising, in sala dal 5 novembre con Andrew Garfield, vanno da Bloody Sunday a Captain Phillips, passando per United 93 e la saga di Bourne.

Per arrivare preparato a The Uprising parti da Bloody Sunday (2002), prosegui con United 93 (2006) e Captain Phillips (2013): sono i tre film che spiegano meglio il metodo di Paul Greengrass. Per l’azione pura aggiungi The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum, per gli anni più recenti 22 July e News of the World.

Perché recuperare i film di Paul Greengrass adesso

The Uprising è in sala dal 5 novembre. Greengrass lo ha scritto, prodotto e diretto: racconta la rivolta dei contadini inglesi del 1381 contro Riccardo II, dura 128 minuti e nel cast ci sono Andrew Garfield, Jamie Bell, Tom Hollander e Thomasin McKenzie. Lo trovi anche tra le uscite cinema del 5 novembre.

Il regista, nato a Cheam, nel Surrey, il 13 agosto 1955, ha un passato da giornalista e lavora dietro la macchina da presa dal 1978. Nel 2022 è stato nominato CBE. Per i titoli e le date della carriera trovi un riepilogo nella filmografia di Paul Greengrass.

Bloody Sunday (2002): il punto di partenza

Bloody Sunday ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino 2002, a pari merito con La città incantata. Il film ha un taglio quasi documentario: è lì che Greengrass mette a punto un’idea di cinema che porta in tutti i lavori successivi, cioè raccontare fatti reali con una messa in scena che sembra ripresa sul posto.

Se vuoi capire come lavora su una storia storica, e quindi cosa aspettarti da una rivolta medievale girata con migliaia di comparse, questo è il titolo da vedere per primo.

Il ciclo di Bourne: azione, montaggio, camera in movimento

The Bourne Supremacy (2004) e The Bourne Ultimatum (2007) hanno reso Greengrass un nome di primo piano a Hollywood. Ultimatum ha ottenuto una nomination ai BAFTA per la regia. Nel 2016 è tornato alla saga con Jason Bourne.

Lo stile divide. Roger Ebert parlava di camera a mano e montaggio rapidissimo, mentre David Bordwell e Kristin Thompson hanno descritto inquadrature molto brevi e un’azione spesso ripresa in modo incompleto. Chi ha amato quel ritmo ritroverà lo stesso istinto nelle scene di massa di The Uprising.

United 93 e Captain Phillips: i film più premiati

United 93 (2006) è il film che vale a Greengrass il BAFTA per la miglior regia e una nomination all’Oscar nella stessa categoria. Green Zone (2010) segue la stessa linea tra azione e cronaca.

Con Captain Phillips (2013) arrivano le nomination a BAFTA, Golden Globe e Directors Guild of America per la regia. È probabilmente il suo film più accessibile, quello da cui conviene cominciare se non conosci il suo cinema.

22 July, News of the World e The Lost Bus: gli ultimi anni

22 July, presentato a Venezia 75, è uscito su Netflix e in alcune sale il 10 ottobre 2018. Ne abbiamo scritto nella recensione di 22 July subito dopo la proiezione veneziana.

News of the World è arrivato negli Stati Uniti il 25 dicembre 2020 con Universal, mentre nel resto del mondo è uscito su Netflix nel 2021. Nel 2025 Greengrass ha girato The Lost Bus, il titolo che precede The Uprising nella sua filmografia.

Cosa aspettarsi da The Uprising

Le riprese sono andate da settembre a novembre 2025, soprattutto in Alta Baviera e in Franconia, con fino a 5.000 comparse. Alla fotografia c’è Pål Ulvik Rokseth, al montaggio William Goldenberg, alla musica Volker Bertelmann. Le informazioni sul film) ricostruiscono anche il lungo percorso del progetto, annunciato nel 2022 con il titolo The Hood.

Andrew Garfield, che Guadagnino ha scelto per interpretare Sam Altman in Artificial, guida un cast di attori britannici. Negli Stati Uniti il trailer lo ha presentato come The Uprising: The Rise of Robin Hood, ma il distributore britannico ha precisato che si tratta di un film storico sulla rivolta del 1381 e non di una storia di Robin Hood.

Domande frequenti sui film di Paul Greengrass

Quali sono i migliori film di Paul Greengrass? Bloody Sunday (Orso d’oro a Berlino 2002), United 93 (BAFTA per la regia e nomination all’Oscar) e Captain Phillips (nomination a BAFTA, Golden Globe e DGA) sono i più premiati. Da quale film di Paul Greengrass conviene iniziare? Captain Phillips è il più accessibile. Se vuoi capire l’origine del suo stile parti da Bloody Sunday, se preferisci l’azione da The Bourne Supremacy. Quando esce The Uprising al cinema in Italia? The Uprising è in sala dal 5 novembre 2026. Negli Stati Uniti è uscito il 10 settembre e nel Regno Unito il 9 ottobre. Quanto dura The Uprising? La durata è di 128 minuti. Il film è scritto, prodotto e diretto da Paul Greengrass.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.