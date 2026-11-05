Berrettini si ritira da Parigi-Bercy: dolore al braccio, salta la sfida con Alcaraz

Matteo Berrettini si ritira dal Rolex Paris Masters: il dolore al braccio che lo accompagna da qualche giorno gli impedisce di giocare l’ottavo di finale contro Carlos Alcaraz, in programma stasera.

Lo spagnolo, seconda testa di serie, passa ai quarti senza scendere in campo. Berrettini ha annunciato il forfait con una storia su Instagram.

Cosa ha detto Berrettini sul ritiro

L’annuncio è arrivato con una storia su Instagram, poche ore prima del match. Il tennista romano ha scritto che il dolore al braccio «non mi permetterà di scendere in campo stasera». Subito dopo ha aggiunto che nei prossimi giorni farà «tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta». Al momento non ci sono né una diagnosi né tempi di recupero: si sa solo che gli esami strumentali arriveranno a breve.

Il cammino di Berrettini a Parigi-Bercy

Il forfait pesa di più perché a Parigi Berrettini aveva ritrovato ritmo e fiducia. Aveva battuto Brandon Nakashima 6-4 3-6 7-6, salvando due match point nel tie-break del terzo set. Poi aveva superato Ugo Humbert 7-6 7-5 e conquistato gli ottavi, con l’obiettivo di arrivare al quarto quarto di finale della stagione dopo Roland Garros e gli ATP 500 di Rio e Vienna.

Il tabellone era già stato raccontato su AHM nel servizio sui cinque azzurri in gara, pubblicato all’inizio del torneo.

Una stagione complicata dai problemi fisici

Quello di oggi è l’ultimo capitolo di un 2026 segnato dagli stop. A gennaio Berrettini aveva rinunciato agli Australian Open prima della sfida con Alex de Minaur per un problema agli addominali obliqui. A giugno si era ritirato al Roland Garros nel quarto di finale contro Matteo Arnaldi, sotto 7-5 5-2, per un fastidio all’anca. In estate il dolore all’anca è tornato e lo ha costretto a saltare Gstaad e Kitzbühel.

Cosa cambia per Alcaraz e per gli italiani

Alcaraz si ritrova ai quarti di finale senza aver speso energie. Lo aspetta il vincitore di Arthur Fils contro Taylor Fritz. Per lo spagnolo è un risultato che eguaglia il suo miglior piazzamento a Parigi-Bercy, dove punta a vincere il torneo per la prima volta.

Per il tennis italiano la giornata è difficile. Nella stessa giornata Lorenzo Musetti ha perso agli ottavi contro Van Assche per 7-5 3-6 6-4, dopo la vittoria su Zverev per 7-6 6-2.

Cosa aspettarsi adesso

Berrettini non ha indicato un calendario. Dopo gli accertamenti si capirà se il dolore al braccio metterà in discussione gli ultimi impegni della stagione. Per ora la notizia è una sola: nessuna sfida con Alcaraz, e un’altra giornata amara per il tennis azzurro a Bercy.

Domande frequenti su Berrettini e il Rolex Paris Masters

Perché Berrettini si è ritirato dal Rolex Paris Masters? Per un dolore al braccio che lo accompagna da qualche giorno. Lo ha comunicato lui stesso con una storia su Instagram, poche ore prima dell’ottavo di finale con Alcaraz. Che infortunio ha Matteo Berrettini? Non c’è ancora una diagnosi. Berrettini ha detto che nei prossimi giorni farà gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Contro chi avrebbe dovuto giocare Berrettini a Parigi-Bercy? Contro Carlos Alcaraz, seconda testa di serie, negli ottavi di finale in programma nella serata di giovedì 5 novembre. Chi affronta Alcaraz ai quarti di finale? Il vincitore della sfida tra Arthur Fils e Taylor Fritz.

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