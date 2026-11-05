Nvidia -8% e Nasdaq -5,5%: perché crollano i titoli dell’IA a Wall Street

Il 5 novembre 2026 Wall Street ha vissuto la seduta peggiore dall’aprile 2025: il Nasdaq ha perso il 5,5%, l’S&P 500 il 4,4% e Nvidia è scesa di circa l’8% per il timore che i data center dell’intelligenza artificiale vengano rallentati.

Cosa è successo a Wall Street il 5 novembre

La giornata è arrivata dopo un mercoledì di rialzi: il Dow Jones aveva guadagnato oltre 1.500 punti all’indomani delle elezioni di metà mandato. Giovedì il quadro si è ribaltato. Il Nasdaq Composite ha chiuso intorno a quota 24.300 ed è entrato in correzione, cioè più del 10% sotto il massimo di ottobre. L’S&P 500 ha ceduto il 4,4% e il Dow Jones circa 1.800 punti.

Il peso maggiore è venuto dai produttori di chip. Nvidia ha perso circa l’8% dopo il -3,2% del giorno prima, AMD il 14% a fine seduta, e anche CoreWeave, società che affitta potenza di calcolo per l’IA, ha chiuso in calo dell’8,9%. Il Kospi sudcoreano ha lasciato sul terreno il 5,3%, segno che la scossa ha attraversato i mercati asiatici. Il quadro completo della seduta è nel resoconto di chiusura dell’AP.

Perché i titoli dell’intelligenza artificiale sono crollati

Il motivo centrale è politico. Dopo la vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato, gli investitori temono che governi e stati possano imporre pause o limiti ai nuovi data center. La governatrice eletta del Texas, Gina Hinojosa, ha proposto una moratoria temporanea sulle nuove strutture. Meno data center significano meno chip venduti, meno energia consumata e meno servizi cloud: tutta la filiera che negli ultimi anni ha sostenuto i listini.

A questo si somma il tema dei soldi. Costruire infrastrutture per l’IA richiede debito, e il costo di quel debito pesa sui bilanci delle aziende più esposte senza che i tempi di ritorno dell’investimento siano chiari. Tra gli elettori americani, inoltre, cresce la preoccupazione per le bollette elettriche, che i grandi centri di calcolo contribuiscono a far salire. Il timore di una bolla sui prezzi dell’IA, che da mesi circola tra gli analisti, ha fatto il resto.

Una precisazione utile: nessun blocco nazionale dei cantieri è stato deciso. Le vendite hanno anticipato un rischio, non una norma approvata.

Cosa può cambiare per chi usa l’IA ogni giorno

Per il pubblico italiano l’effetto non è immediato. Strumenti come gli assistenti conversazionali, i generatori di immagini e video o i filtri dei social continuano a funzionare come prima. Quello che può cambiare, nel medio periodo, è il ritmo con cui arrivano novità che richiedono molta potenza di calcolo. Pensiamo ai mondi interattivi generati dall’IA come Genie 4 di Google, pensati per videogiochi e creator, o ai film realizzati con strumenti di OpenAI come Critterz, che ha debuttato a Cannes.

Se i costi dell’infrastruttura restano alti o i finanziamenti si fanno più cari, le aziende possono frenare i lanci, alzare i prezzi degli abbonamenti o concentrarsi sui prodotti che portano ricavi certi. Sono scenari possibili, non previsioni: dipenderanno da come reagiranno i mercati nei prossimi giorni e da cosa decideranno davvero Congresso e singoli stati.

DISCLAIMER: Questo articolo racconta i fatti della seduta e non contiene consigli di investimento.

Domande frequenti sul crollo di Nvidia e dei titoli IA

Perché Nvidia è crollata l’8%? Nvidia è il simbolo dell’IA in Borsa e vende i chip che alimentano i data center. Dopo il voto di metà mandato gli investitori temono moratorie e limiti alla costruzione di nuovi centri di calcolo, quindi una domanda di chip più debole, oltre a debito più costoso per finanziarli. Il Nasdaq è in correzione? Sì. Con il calo del 5,5% del 5 novembre il Nasdaq Composite si trova oltre il 10% sotto il massimo storico di ottobre, soglia che i mercati usano per parlare di correzione. L’intelligenza artificiale rischia di rallentare per questo crollo? Non c’è un blocco deciso. I servizi di IA già attivi funzionano come prima. Un rallentamento dei data center potrebbe però incidere nel tempo sui nuovi lanci e sui prezzi, ma oggi resta uno scenario, non un fatto.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.