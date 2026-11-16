Film di Natale in streaming: 10 titoli e dove vederli in Italia

Per i film di Natale in streaming in Italia la scelta cade su dieci titoli, da La vita è meravigliosa a Trappola di cristallo, e quasi nessuno è incluso nell’abbonamento che hai già.

Con il Natale a poco più di cinque settimane, il catalogo delle piattaforme si riempie di classici, ma la disponibilità cambia da un titolo all’altro. Le disponibilità qui sotto sono state controllate il 14 novembre 2026: JustWatch le aggiorna scheda per scheda, e conviene ricontrollare il giorno in cui decidi di guardarli.

Film di Natale per tutta la famiglia

Si parte da Mamma, ho perso l’aereo (1990, Chris Columbus): con Macaulay Culkin nei panni di Kevin è su Disney+, e in alternativa si noleggia o si compra su Apple TV, Timvision, Rakuten TV e Amazon Video. Sempre su Disney+ c’è Edward mani di forbice (1990), la favola gotica di Tim Burton con Johnny Depp, che trasforma l’inverno in un set malinconico più che festoso.

Chi vuole un Natale più disastrato sceglie Un Natale esplosivo! (National Lampoon’s Christmas Vacation, 1989): nessun abbonamento lo include, ma si noleggia o si compra su Apple TV, Timvision, Amazon Video e CHILI. Stessa formula per Una storia di Natale (A Christmas Story, 1983), il racconto di un bambino che vuole un fucile ad aria compressa come regalo: solo noleggio e acquisto, su Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV e CHILI.

I classici da vedere almeno una volta

La vita è meravigliosa (1946, Frank Capra) resta il riferimento per chi cerca un film che parli di Natale senza nevicate di plastica. Non è in nessun abbonamento: si noleggia o si compra su Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV e CHILI. Sul versante agrodolce c’è L’appartamento (1960, Billy Wilder), ambientato tra la vigilia e il Capodanno in un ufficio newyorkese: lo trovi su MUBI, anche tramite Amazon Channel, oppure in noleggio e acquisto sulle stesse piattaforme.

Film di Natale per chi non ne può più dei film di Natale

Trappola di cristallo (1988, John McTiernan) con Bruce Willis si svolge la sera della vigilia, e ogni dicembre rilancia la discussione se sia davvero un film natalizio. Su Disney+ il dibattito si risolve col telecomando, mentre su Apple TV, Timvision e Rakuten TV è disponibile a noleggio e acquisto.

Gremlins (1984, Joe Dante) ha la formula più ampia: Amazon Prime Video (anche con pubblicità), Sky Go, Now TV e HBO Max, oltre al noleggio su Apple TV, Timvision, Rakuten TV, Amazon Video e CHILI. Per chi sta ancora mettendo a fuoco le novità del servizio, c’è l’articolo su HBO Max in Italia.

Più recente è Una notte violenta e silenziosa (Violent Night, 2022), con David Harbour nel ruolo di un Babbo Natale che combatte: non è in abbonamento, ma si noleggia o si compra su Amazon Video, Apple TV e Rakuten TV. Sul fronte opposto, Eyes Wide Shut (1999, Stanley Kubrick) è sempre su HBO Max, anche con Amazon Channel, ed è l’unico titolo della lista che si guarda meglio di sera tardi, a luci basse.

Dove vedere i film di Natale: riepilogo

La vita è meravigliosa (1946): nessun abbonamento, noleggio e acquisto su Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV, CHILI

L’appartamento (1960): MUBI e MUBI Amazon Channel, MGM Plus Amazon Channel

Una storia di Natale (1983): noleggio e acquisto su Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV, CHILI

Gremlins (1984): Prime Video, Sky Go, Now TV, HBO Max

Trappola di cristallo (1988): Disney+

Un Natale esplosivo! (1989): noleggio e acquisto su Apple TV, Timvision, Amazon Video, CHILI

Mamma, ho perso l’aereo (1990): Disney+

Edward mani di forbice (1990): Disney+

Eyes Wide Shut (1999): HBO Max

Una notte violenta e silenziosa (2022): noleggio e acquisto su Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV

Come scegliere in base alle piattaforme che hai

Se hai Disney+ parti da Mamma, ho perso l’aereo, Edward mani di forbice e Trappola di cristallo: tre titoli diversi per tre serate diverse senza spendere altro. Con HBO Max ci sono Gremlins e Eyes Wide Shut, mentre Prime Video copre Gremlins e i canali Amazon aggiungono MUBI e MGM Plus per L’appartamento. Il resto è noleggio, in genere la soluzione più pratica per i classici che nessun catalogo tiene fermi tutto l’anno.

Quando la colonna sonora diventa il vero motivo per accendere lo schermo, vale la pena rileggere la storia di All I Want for Christmas Is You, il brano di Mariah Carey che torna ogni Natale: con i film di questa lista condivide la stessa abitudine di tornare puntuale a dicembre.

Domande frequenti sui film di Natale in streaming

Quali film di Natale ci sono su Disney+? Nella lista ci sono Mamma, ho perso l’aereo, Edward mani di forbice e Trappola di cristallo, tutti inclusi nell’abbonamento Disney+ alla data del 14 novembre 2026. Dove vedere La vita è meravigliosa in streaming? Non è inclusa in nessun abbonamento: si noleggia o si compra su Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV e CHILI. Quali film di Natale ci sono su HBO Max? Su HBO Max ci sono Gremlins ed Eyes Wide Shut, disponibili anche con HBO Max Amazon Channel. Trappola di cristallo è un film di Natale? La storia si svolge la sera della vigilia di Natale, durante una festa aziendale, e per questo molti lo considerano un film natalizio. Su Disney+ lo si trova senza costi aggiuntivi. La disponibilità dei film cambia durante le feste? Sì, i cataloghi si aggiornano di continuo: l’ultimo controllo è del 14 novembre 2026, quindi conviene controllare la scheda del titolo il giorno in cui vuoi guardarlo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.