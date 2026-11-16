Grammy 2027, le nomination: RAYE in testa con 11, cerimonia il 7 febbraio

La 69ª edizione dei Grammy Awards ha le sue nomination: l’elenco è uscito lunedì 16 novembre 2026 e la cerimonia è fissata per il 7 febbraio 2027 al Crypto.com Arena di Los Angeles.

Quattro categorie generali, otto candidati ciascuna e un nome che domina il conteggio: RAYE.

RAYE in testa con 11 nomination, poi Rosalía e Olivia Rodrigo

Nel totale delle candidature guida RAYE con 11 nomination. La segue Rosalía con 9, mentre Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers arrivano a 7. Ella Langley è l’unica a comparire in tutte e quattro le categorie principali, compresa quella di miglior artista emergente. Per la cantante di Where Is My Husband! la corsa si gioca su più tavoli: Album, Record e Song of the Year.

Rosalía arriva ai Grammy appena dopo il trionfo ai Latin Grammy, dove Lux è stato incoronato album dell’anno. Qui il disco, in lista come Lux (Complete Works), compete nella categoria più prestigiosa, mentre Berghain, il brano con Björk e Yves Tumor, è candidato sia a Record sia a Song of the Year.

Album, Record e Song of the Year: i candidati

Per l’Album of the Year gli otto titoli sono Lost Weekend di Phoebe Bridgers, The Art of Loving di Olivia Dean, Dandelion di Ella Langley, The Romantic di Bruno Mars, This Music May Contain Hope. di RAYE, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love di Olivia Rodrigo, Lux (Complete Works) di Rosalía e The Life of a Showgirl di Taylor Swift.

Il Record of the Year mette in fila “Man I Need” di Olivia Dean, “Choosin’ Texas” di Ella Langley, “I Just Might” di Bruno Mars, “Where Is My Husband!” di RAYE, “The Cure” di Olivia Rodrigo, “Berghain” di Rosalía con Björk e Yves Tumor, “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift e “Dracula” dei Tame Impala con JENNIE.

Nella Song of the Year tornano “Berghain”, “Choosin’ Texas”, “The Cure”, “Man I Need” e “Where Is My Husband!”, con in più “Hate That I Made You Love Me” di Ariana Grande, “I Knew It, I Knew You” di Taylor Swift e “Risk It All” di Bruno Mars. Swift, Dean, Mars, RAYE, Rodrigo e Rosalía compaiono ciascuno in tre di queste categorie generali. Ai Grammy 2025, dominati da Beyoncé, Swift era rimasta a bocca asciutta: stavolta riparte con un album e due singoli.

Miglior artista emergente e categorie di genere

Il Best New Artist vede in gara Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters. Geese è presente anche nel rock, con Trinidad tra le candidate per la Rock Performance.

Nel pop, la categoria duo e gruppo contiene Lady Gaga e Doechii, Madonna e Sabrina Carpenter, Taylor Swift e Sabrina Carpenter, RAYE con Hans Zimmer e i Tame Impala con JENNIE. Il rock allinea per l’album Angine de Poitrine, Foo Fighters, Muse, The Rolling Stones e Jack White, mentre il rap per l’album vede Busta Rhymes e J Dilla, Cardi B, Rapsody, Don Toliver, Wale e Kanye West. Tra le nomination country spicca la presenza di Dolly Parton, con tre candidature postume.

Data e dove vedere i Grammy 2027

La 69ª edizione dei Grammy va in scena domenica 7 febbraio 2027 alle 19:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti, le 16:00 a Los Angeles, quindi in piena notte tra domenica e lunedì in Italia. La diretta è su ABC, con streaming su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti.

Domande frequenti sui Grammy 2027

Quando si terrà la cerimonia dei Grammy 2027? Domenica 7 febbraio 2027, alle 19:00 ET (16:00 a Los Angeles), per la 69ª edizione dei Grammy Awards. Dove si svolgerà la cerimonia dei Grammy 2027? Al Crypto.com Arena di Los Angeles. Dove si possono vedere i Grammy 2027? Negli Stati Uniti la diretta è su ABC, con streaming su Disney+ e Hulu. Una trasmissione italiana non è stata annunciata. Chi ha più nomination ai Grammy 2027? RAYE, con 11 nomination. Seguono Rosalía con 9 e Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers con 7. Chi sono i candidati come miglior album dell’anno ai Grammy 2027? Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, RAYE, Olivia Rodrigo, Rosalía e Taylor Swift.

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