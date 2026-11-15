È morto Christian Cousins, il piccolo Dominic di Un poliziotto alle elementari: aveva 43 anni

Christian Cousins, l’attore che da bambino interpretò Dominic in Un poliziotto alle elementari accanto ad Arnold Schwarzenegger, è morto a 43 anni: la notizia è stata diffusa il 13 novembre dal fratellastro.

Il suo nome dice poco a chi non segue le cronache da set, ma il suo volto è rimasto impresso a una generazione intera. Cousins era nato il 17 marzo 1983 a Orange County, in California. A darne l’annuncio è stato il fratellastro, Jonas Roeser, con un messaggio sui social.

Cosa si sa della morte di Christian Cousins

La polizia ha trovato Cousins senza vita nella sua casa di Irvine, in California, il 20 ottobre. I parenti non riuscivano a contattarlo e avevano chiesto alle forze dell’ordine di controllare. Gli agenti non hanno rilevato circostanze sospette e sul posto è intervenuto anche il medico legale della contea di Orange.

La causa ufficiale del decesso non è stata resa nota. Roeser ha spiegato che Christian combatteva da tempo con una grave malattia al fegato. Lo ha ricordato come un uomo “pieno di passione ed energia” e ha detto di sperare che il fratello abbia finalmente trovato pace.

Dominic in Un poliziotto alle elementari e Bobby in California

Christian e il gemello identico Joseph hanno iniziato a recitare da piccolissimi. Come spesso accade con i bambini sul set, si dividevano i ruoli: le norme sul lavoro minorile limitano le ore di ripresa, e due gemelli identici permettono di coprire una giornata intera con lo stesso personaggio.

Il primo grande ruolo è arrivato in tv con California, la soap della CBS nata come spin-off di Dallas. I due fratelli hanno interpretato Bobby Ewing dal 1987 al 1992. Christian compare in 57 episodi.

Nel 1990 è arrivato il cinema con Un poliziotto alle elementari, la commedia diretta da Ivan Reitman con Arnold Schwarzenegger nei panni di un detective sotto copertura in una scuola elementare. I gemelli Cousins interpretavano Dominic, uno degli alunni della classe.

Gli altri ruoli e la vita dopo la recitazione

Nella sua filmografia ci sono anche apparizioni in serie come Empty Nest, Wings e Dream On, oltre all’horror Critters 3 del 1991 e a I babysitters del 1995. Cousins ha poi lasciato il mondo dello spettacolo: ha lavorato come dirigente nel settore dell’arredamento ed è stato socio in un’attività commerciale.

Nel dicembre 2020, per i trent’anni di Un poliziotto alle elementari, aveva partecipato alla reunion virtuale del cast, un incontro online che aveva riunito gli interpreti del film a distanza di tre decenni.

Domande frequenti su Christian Cousins

Quanti anni aveva Christian Cousins? Aveva 43 anni: era nato il 17 marzo 1983 a Orange County, in California. Quando e dove è morto Christian Cousins? È stato trovato senza vita il 20 ottobre nella sua casa di Irvine, in California. La notizia è stata resa pubblica il 13 novembre dal fratellastro Jonas Roeser. Qual è la causa della morte di Christian Cousins? La causa ufficiale non è stata diffusa. La polizia non ha rilevato circostanze sospette e la famiglia ha parlato di una grave malattia al fegato. Che ruolo aveva in Un poliziotto alle elementari? Interpretava Dominic, uno dei bambini della classe, insieme al gemello Joseph con cui condivideva il ruolo. In quale serie tv ha recitato Christian Cousins? È apparso in 57 episodi di California, lo spin-off di Dallas, dove ha interpretato Bobby Ewing dal 1987 al 1992, oltre che in Empty Nest, Wings e Dream On.

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