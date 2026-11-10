All I Want for Christmas Is You: la storia del brano di Mariah Carey che torna ogni Natale

All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey esce il 1° novembre 1994 e oggi è il brano natalizio più longevo della Billboard Hot 100: 22 settimane al numero uno in sette stagioni, ritorno dopo ritorno.

All I Want for Christmas Is You esce il 1° novembre 1994 come primo singolo di Merry Christmas, il quarto album in studio di Mariah Carey. Per anni è una canzone di Natale come tante, con un buon seguito radiofonico. Poi, il 21 dicembre 2019, arriva il colpo di scena: 25 anni dopo l’uscita, il brano conquista per la prima volta il primo posto della Billboard Hot 100 e da allora torna in vetta ogni dicembre.

Come nasce la canzone di Mariah Carey

Mariah Carey scrive il pezzo insieme a Walter Afanasieff a metà del 1994, mentre registra l’album natalizio. I due firmano anche la produzione: Afanasieff suona tastiere, sintetizzatore, basso e batteria e cura la programmazione, mentre la voce principale è di Carey. Tra i cori ci sono Melonie Daniels, Shanrae Price e Kelly Price. In studio lavorano Dana Jon Chappelle e Jay Healy, il missaggio è di Mick Guzauski e il mastering di Bob Ludwig (qui la scheda del brano su Wikipedia).

Il pezzo dura 4 minuti e 1 secondo ed è in sol maggiore. Nell’edizione su CD il lato B è Miss You Most (At Christmas Time), un’altra canzone dello stesso album.

Dal 1994 al 2019: la lunga attesa del primo posto

Il successo non è immediato nel senso in cui lo intendiamo oggi. La canzone resta fuori dalla Hot 100 per anni: il primo ingresso nella classifica americana risale all’8 gennaio 2000. Il salto vero arriva il 21 dicembre 2019, quando All I Want for Christmas Is You debutta in cima per tre settimane consecutive.

Nel frattempo il pezzo si moltiplica in versioni e riletture. Nel 2000 arriva il So So Def Remix con Jermaine Dupri e Bow Wow, accompagnato da un video animato. Nel 2009 esce Mariah’s New Dance Mix, nel 2010 la versione Extra Festive dentro Merry Christmas II You, pubblicata come singolo solo nel Regno Unito. Il 9 dicembre 2011 è la volta di SuperFestive!, il duetto con Justin Bieber estratto da Under the Mistletoe. Nel 2019, per il venticinquesimo anniversario, Carey pubblica un nuovo video, il 19 dicembre.

Perché All I Want for Christmas Is You torna ogni anno in classifica

I numeri parlano chiaro: il brano è diventato un appuntamento fisso della stagione. Dopo il primo posto del 2019 la canzone torna al numero uno nel 2020 (19 dicembre e 2 gennaio 2021), nel 2021, nel 2022, nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Sono sette stagioni di fila, dal 2019 al 2025.

Il conto totale, aggiornato al 3 gennaio 2026, è di 22 settimane al numero uno della Hot 100. Il record arriva con la classifica del 20 dicembre 2025, quando Carey supera le 19 settimane di Old Town Road e A Bar Song (Tipsy). È il terzo brano natalizio a raggiungere la vetta americana, dopo The Chipmunk Song (1958-59) e Rockin’ Around the Christmas Tree (2023-24).

Anche in Italia il fenomeno si ripete. Nella classifica FIMI dal 5 all’11 dicembre 2025 la canzone ha guadagnato due posizioni ed è arrivata al primo posto dei singoli.

I numeri di Mariah Carey sulla Hot 100

Il brano pesa anche sul curriculum dell’artista. Mariah Carey ha 19 numeri uno nella Hot 100 e 101 settimane complessive in cima, come certifica il Guinness World Records. Di queste, 52 vengono da tre sole canzoni: One Sweet Day (16 settimane consecutive tra il 1995 e il 1996), We Belong Together (14 settimane nel 2005) e All I Want for Christmas Is You. Nel Natale 2025 il pezzo ha portato a 79 le settimane totali in classifica, superando le 77 di Levitating di Dua Lipa come brano più longevo di un’artista donna.

Cover, versioni e live: chi ha cantato il brano

La canzone ha attirato interpreti molto diversi. Hanno inciso o eseguito il pezzo, tra gli altri, Shania Twain, Miley Cyrus, Michael Bublé, Idina Menzel e Demi Lovato. In Italia lo hanno cantato Cristina D’Avena, Ivana Spagna e Paola Iezzi, e Amber Riley lo ha portato nella serie Glee.

Dal vivo Carey lo propone per la prima volta durante la tappa giapponese del Daydream World Tour nel 1996. Torna poi nel Butterfly World Tour (1998) e nel Charmbracelet World Tour (2002-03), mentre nel 2004 e nel 2010 lo canta alla parata di Natale di Walt Disney World. Nel 2010 Rolling Stone lo colloca al quarto posto tra le migliori canzoni natalizie rock and roll.

Come si ascolta oggi il classico di Mariah Carey

Il brano resta il punto di partenza di Merry Christmas, l’album da cui è nato tutto, ma vive di vita propria: è una delle poche canzoni di Natale capaci di rientrare in classifica anno dopo anno. Per Carey l’inizio di novembre è ormai una data simbolica.

Domande frequenti su All I Want for Christmas Is You

Quando è uscita All I Want for Christmas Is You? Il singolo è uscito il 1° novembre 1994, come primo estratto dall’album Merry Christmas di Mariah Carey. Chi ha scritto All I Want for Christmas Is You? L’hanno scritta Mariah Carey e Walter Afanasieff a metà del 1994. I due hanno anche prodotto il brano. Quando ha raggiunto il primo posto della Hot 100? La prima volta è stato il 21 dicembre 2019, per tre settimane consecutive. Da allora ci è tornato ogni dicembre fino al 2025. Quante settimane ha passato al numero uno della Billboard Hot 100? Al 3 gennaio 2026 sono 22 settimane non consecutive, un primato per la classifica americana. In quale album è contenuta All I Want for Christmas Is You? È nel quarto album in studio di Mariah Carey, Merry Christmas, pubblicato nel 1994.

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