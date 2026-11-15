Hunger Games: L’alba sulla mietitura, al cinema dal 19 novembre: cast e cosa sapere

Hunger Games: L’alba sulla mietitura arriva nelle sale italiane giovedì 19 novembre 2026 con Notorious Pictures.

Il ritorno a Panem ha una data: Hunger Games: L’alba sulla mietitura arriva nelle sale italiane giovedì 19 novembre 2026 con Notorious Pictures, un giorno prima degli Stati Uniti. Il prequel diretto da Francis Lawrence racconta il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, durante la 50ª edizione degli Hunger Games.

Quando esce e di cosa parla L’alba sulla mietitura

Il film adatta il romanzo di Suzanne Collins e si svolge 24 anni prima degli eventi del primo capitolo. Haymitch ha 16 anni, vive nel Distretto 12 e viene estratto alla Mietitura per la 50ª edizione dei Giochi, la Seconda Edizione della Memoria. In questa occasione ogni distretto deve mandare a Capitol City il doppio dei tributi del solito: l’arena diventa più affollata e più feroce.

Chi ha visto la saga con Jennifer Lawrence conosce Haymitch come il mentore ubriaco e sarcastico interpretato da Woody Harrelson. Qui la domanda è un’altra: come si arriva a quell’uomo? Il film mostra il ragazzo prima del vincitore, e lo fa nel momento in cui il regime di Snow sta costruendo la propria macchina dello spettacolo.

Il cast del prequel: chi interpreta chi

Il nome da ricordare è quello di Joseph Zada, volto nuovo scelto per il ruolo che nei film precedenti era di Harrelson. Accanto a lui ci sono Whitney Peak nei panni di Lenore Dove Baird e Mckenna Grace in quelli di Maysilee Donner.

Il resto del cast mescola ritorni e volti nuovi per personaggi già noti ai fan:

Ralph Fiennes è il presidente Coriolanus Snow

Jesse Plemons è Plutarch Heavensbee

Elle Fanning è Effie Trinket

Kieran Culkin è Caesar Flickerman

Glenn Close è Drusilla Sickle

Kelvin Harrison Jr. è Beetee

Lili Taylor è Mags

Maya Hawke è Wiress

Vedere i personaggi della trilogia da giovani, o in versioni precedenti, è uno dei punti di forza del progetto: Effie, Caesar, Beetee e Mags sono nomi che i fan associano a Hunger Games e a La ragazza di fuoco, e il prequel ne riscrive il passato.

Le prime reazioni: Zada convince, ma sono impressioni a caldo

Alle anteprime di fine ottobre la critica estera ha puntato soprattutto su Zada: Perri Nemiroff di Collider parla di un Haymitch capace di unire calore e fascino con la rabbia e il dolore dei Giochi. Anche la regia di Lawrence e la scenografia hanno raccolto elogi, e qualcuno colloca il film tra i capitoli meglio riusciti della saga, come seguito ideale di La ragazza di fuoco.

Non mancano le note più caute: Gavin Spoors di FilmHounds trova alcune situazioni già viste, pur riconoscendo che il terzo atto sorprende. Sono impressioni arrivate dopo le prime proiezioni, non recensioni complete: il giudizio vero arriva con la sala.

Cosa rivedere prima di entrare in sala

Il film si capisce anche senza maratona, ma qualche ripasso aiuta. Se vuoi arrivare in sala preparato, la guida all’ordine dei film della saga spiega come recuperare i capitoli precedenti, dalla trilogia originale al prequel su Snow.

Il precedente più vicino è La ballata dell’usignolo e del serpente, che racconta la giovinezza di Coriolanus Snow: ne abbiamo parlato nel nostro articolo sul ritorno alle origini del male. Ritrovarlo qui con il volto di Ralph Fiennes, già anziano e al potere, chiude il cerchio tra i due prequel.

Per contesto sulla trama e sulla produzione c’è anche la scheda di Wikipedia dedicata al film, che riporta data italiana, regia e ruoli principali.

Domande frequenti su Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Quando esce Hunger Games L’alba sulla mietitura in Italia? Esce nelle sale italiane giovedì 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures, un giorno prima dell’uscita negli Stati Uniti. Chi interpreta il giovane Haymitch in L’alba sulla mietitura? Il giovane Haymitch Abernathy è interpretato da Joseph Zada. Nei film precedenti il personaggio, ormai adulto, era Woody Harrelson. L’alba sulla mietitura è un prequel di Hunger Games? Sì. Il film è ambientato 24 anni prima degli eventi del primo capitolo e racconta la 50ª edizione dei Giochi, la Seconda Edizione della Memoria, con Haymitch tra i tributi. Bisogna aver visto gli altri film per capire L’alba sulla mietitura? Non è indispensabile, ma conoscere la saga aiuta a cogliere i personaggi che tornano, come Snow, Effie, Caesar e Beetee. Chi vuole ripassare può rivedere i capitoli in ordine, compreso il prequel su Snow.

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