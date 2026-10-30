Orgoglio e Pregiudizio, la serie Netflix con Emma Corrin: trailer, cast e uscita il 3 dicembre

Orgoglio e Pregiudizio, la serie Netflix con Emma Corrin e Jack Lowden, arriva in streaming il 3 dicembre 2026: sei episodi, scritti da Dolly Alderton, e un trailer uscito il 28 ottobre che mostra per la prima volta Elizabeth Bennet e Mr Darcy in movimento.

Il romanzo di Jane Austen torna sullo schermo in formato seriale, e stavolta la casa è Netflix. La piattaforma ha fissato il debutto per il 3 dicembre 2026. Il nuovo trailer conferma il tono: molta ironia, sguardi trattenuti e una famiglia Bennet rumorosa come la conosciamo dal 1813.

Quando esce Orgoglio e Pregiudizio su Netflix

La data è il 3 dicembre 2026. Si tratta di una miniserie in sei episodi, una stagione chiusa che racconta l’intero romanzo. Netflix aveva annunciato il giorno di uscita a metà settembre, insieme alle prime immagini ufficiali. Un primo teaser era già circolato a febbraio, mentre il trailer arrivato il 28 ottobre è il primo a mostrare davvero scene, dialoghi e personaggi.

Cosa si vede nel trailer

Il trailer si apre su un tetto: Lizzy e la sorella Jane, interpretata da Freya Mavor, ragionano sul proprio futuro e sulle tre strade possibili per una ragazza della loro condizione, governante, moglie o zitella. È una scelta che dice molto sull’impostazione della serie, che mette al centro i rapporti tra sorelle prima ancora della storia d’amore.

Poi arrivano i balli, i salotti, l’incontro con Darcy e la Mrs Bennet di Olivia Colman, che secondo le prime reazioni della stampa americana sembra nata per la parte. Chi vuole rivedere la clip originale la trova nel trailer della miniserie pubblicato da Netflix, con le prime foto di scena.

Il cast completo della serie

Emma Corrin è Elizabeth Bennet, Jack Lowden è Fitzwilliam Darcy. Per Corrin è anche il debutto come produttrice esecutiva. Attorno ai due protagonisti c’è un cast di primo livello del cinema e della TV britannica:

Olivia Colman e Rufus Sewell : Mrs e Mr Bennet

e : Mrs e Mr Bennet Freya Mavor : Jane Bennet

: Jane Bennet Hopey Parish , Hollie Avery e Rhea Norwood : Mary, Kitty e Lydia Bennet

, e : Mary, Kitty e Lydia Bennet Daryl McCormack e Siena Kelly : Charles e Caroline Bingley

e : Charles e Caroline Bingley Louis Partridge : George Wickham

: George Wickham Jamie Demetriou : Mr Collins

: Mr Collins Fiona Shaw : Lady Catherine de Bourgh

: Lady Catherine de Bourgh Jasmine Blackborow: Charlotte Lucas

Corrin e Colman si ritrovano dopo The Crown, dove Corrin è stata Diana nella quarta stagione e Colman la regina Elisabetta, prima di passare il testimone come racconta il nostro pezzo su Imelda Staunton nel cast di The Crown 5. Hopey Parish e Hollie Avery, invece, sono al primo ruolo davanti alla macchina da presa.

Chi c’è dietro: Dolly Alderton ed Euros Lyn

La sceneggiatura è di Dolly Alderton, autrice britannica, che firma la serie anche come showrunner. Parlando del romanzo, Alderton ha detto che chi lo legge ci va per vedere il proprio cuore riflesso nella storia. La regia di tutti gli episodi è di Euros Lyn, già dietro la macchina da presa di Heartstopper e di diversi episodi di Doctor Who.

Produce Lookout Point, società del gruppo BBC Studios. Le riprese sono partite nel luglio 2025 nel Regno Unito, tra lo Spitalfields di Londra, il Peak District e la cittadina di Rye, nell’East Sussex, che fa da Meryton. I dettagli della lavorazione sono riassunti nella scheda della serie su Wikipedia.

Il confronto con la miniserie BBC del 1995 e il film del 2005

Il paragone più diretto è con la miniserie BBC del 1995 con Jennifer Ehle e Colin Firth: anche lì sei episodi, e un Darcy diventato icona pop. Il secondo termine di paragone è il film di Joe Wright del 2005 con Keira Knightley e Matthew Macfadyen, che in due ore stringeva la storia attorno alla coppia.

La serie Netflix riprende il formato lungo della BBC, che lascia spazio a tutte e cinque le sorelle Bennet e alle figure di contorno. La firma di Alderton promette uno sguardo contemporaneo su desideri e scelte di vita, senza spostare la storia fuori dalla Reggenza. Netflix conosce bene quel periodo: lo ha già trasformato in un fenomeno con Bridgerton 4 e la sua corte di debuttanti. Qui però il materiale è il classico originale, e il pubblico arriva con aspettative altissime.

Domande frequenti su Orgoglio e Pregiudizio serie Netflix

Quando esce Orgoglio e Pregiudizio su Netflix? La miniserie in sei episodi esce su Netflix il 3 dicembre 2026. Chi c’è nel cast di Orgoglio e Pregiudizio su Netflix? Emma Corrin interpreta Elizabeth Bennet e Jack Lowden Mr Darcy. Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Louis Partridge, Daryl McCormack, Jamie Demetriou e Fiona Shaw. La serie Netflix è tratta dal romanzo di Jane Austen? Sì. È un adattamento di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, scritto da Dolly Alderton e diretto da Euros Lyn. Quanti episodi ha Orgoglio e Pregiudizio su Netflix? La miniserie ha sei episodi, lo stesso numero della versione BBC del 1995 con Colin Firth e Jennifer Ehle.

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