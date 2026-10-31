PUBG diventa una serie Netflix: Donald Glover scrive, dirige e recita

PUBG arriva su Netflix come serie live action e a firmarla sarà Donald Glover.

Cosa ha annunciato Krafton

Il progetto è in sviluppo presso Netflix. Glover, due volte vincitore di Emmy e Golden Globe e creatore di Atlanta, ricopre quattro ruoli insieme: autore, regista, produttore esecutivo e interprete. Un accentramento raro per una serie tratta da un videogioco, quasi sempre affidata a showrunner e registi diversi.

Con lui lavora Stephen Glover, che entra come sceneggiatore e produttore esecutivo. Il quadro produttivo comprende anche Michael Schaefer per NEON TV, Fam Udeorji per Gilga, Taeseok Jang e Sujin Lee per LV3H, la divisione di Krafton dedicata ai contenuti d’intrattenimento.

Cosa non si sa ancora

Per ora non sono stati comunicati trama, cast oltre a Glover, numero di episodi e data di uscita. Non è chiaro neppure come una serie possa tradurre in racconto un gioco che di suo non ha una storia: PUBG mette un centinaio di giocatori su un’isola e lascia che l’ultimo sopravvissuto vinca. Non esistono protagonisti o una trama da adattare, e per questo la scelta di un autore con una voce così riconoscibile pesa più del solito.

Un adattamento che si fa attendere

Non è il primo tentativo di portare PUBG sullo schermo. Nel 2021 Krafton aveva annunciato una serie animata con il produttore Adi Shankar, legato a Castlevania. Il nuovo progetto cambia registro: live action e un autore dal profilo molto più centrale.

La mossa si inserisce nella corsa di Netflix e degli altri servizi ai grandi marchi videoludici. Dopo il caso The Last of Us, i publisher sanno quanto valga un franchise portato in TV.

Per Krafton la serie è anche una questione di immagine. Con sede a Seoul e 19 studi creativi, la società vuole estendere PUBG oltre il gioco, mentre in India la situazione resta complicata. Lì, dove PUBG Mobile è stato bandito nel settembre 2025, Krafton ha poi lanciato BGMI senza Tencent, mentre PUBG: Battlegrounds resta disponibile su PC e console.

Il dettaglio più interessante resta il lato produttivo: la squadra di produttori mette in fila società che vanno da NEON TV a Gilga, segno di un progetto costruito attorno a un autore e non a un semplice marchio da sfruttare.

Domande frequenti sulla serie PUBG di Netflix

Chi ha annunciato la serie live action di PUBG? L’annuncio è arrivato da Krafton, la società che pubblica PUBG, tra il 29 e il 30 ottobre 2026. La serie è in sviluppo presso Netflix. Che ruolo ha Donald Glover nella serie? Glover scrive, dirige, produce come executive producer e recita nella serie. Con lui lavora Stephen Glover come sceneggiatore e produttore esecutivo. Quando esce la serie PUBG su Netflix? Non c’è ancora una data di uscita. Per ora sono stati comunicati solo il progetto, il team creativo e le società di produzione coinvolte. Di cosa parlerà la serie? La trama non è stata resa nota. PUBG è un battle royale senza una storia vera e propria, quindi la serie dovrà costruire un racconto originale attorno al gioco.

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