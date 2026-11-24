Venerdì 27 novembre 2026 escono quattro album italiani: Kintsugi di Elisa, Anime Salve di Fiorella Mannoia, Sal da claus di Sal Da Vinci e Vasco Live 20|26 – The Essentials.
Indice
Elisa: Kintsugi, il dodicesimo album
Per Elisa il 27 novembre è il giorno di Kintsugi, il suo dodicesimo album in studio. Ad anticiparlo c’è il singolo Ciao, che racconta il momento in cui si saluta un amore per poter dire fine.
Fiorella Mannoia: Anime Salve dal vivo a Genova
Fiorella Mannoia pubblica Anime Salve, registrato dal vivo al Teatro Carlo Felice di Genova. Il disco contiene 18 brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati, ed è legato a un tour che proseguirà anche nel 2027.
Sal Da Vinci: il primo album natalizio
Dopo la vittoria a Sanremo 2026 e l’Eurovision, Sal Da Vinci esce con Sal da claus, il suo primo album natalizio.
Vasco Rossi: Vasco Live 20|26 – The Essentials
Il quarto titolo è dal vivo. Vasco Rossi pubblica Vasco Live 20|26 – The Essentials, un disco live con 17 brani tratti dai concerti.
Le uscite del 27 novembre in breve
- Elisa, Kintsugi: dodicesimo album in studio, anticipato dal singolo Ciao.
- Fiorella Mannoia, Anime Salve: dal vivo, 18 brani di De André e Fossati.
- Sal Da Vinci, Sal da claus: primo album natalizio.
- Vasco Rossi, Vasco Live 20|26 – The Essentials: 17 brani live.
Domande frequenti sulle uscite musicali del 27 novembre 2026
Kintsugi di Elisa, Anime Salve di Fiorella Mannoia, Sal da claus di Sal Da Vinci e Vasco Live 20|26 – The Essentials.
Venerdì 27 novembre 2026. È il dodicesimo album in studio di Elisa.
Un disco dal vivo di Vasco Rossi con 17 brani, in uscita il 27 novembre.
Dal vivo al Teatro Carlo Felice di Genova. Contiene 18 brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati.