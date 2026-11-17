Blade Runner 2099 esce su Prime Video il 25 novembre 2026: tutti gli otto episodi della miniserie arrivano insieme, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

Blade Runner 2099, data di uscita e formato

La serie arriva in blocco: tutti e otto gli episodi sono disponibili su Prime Video dal 25 novembre 2026, senza uscite settimanali. È una miniserie, quindi racconta una storia chiusa. Non è stata annunciata una seconda stagione, e la formula limitata fa pensare a un percorso autonomo. Prime Video la distribuisce in oltre 240 Paesi e territori.

Il debutto si inserisce in un calendario affollato: ne abbiamo parlato anche nel riepilogo delle serie in uscita a novembre 2026, ma ora che la data è definitiva e il trailer è online merita un approfondimento a parte.

Dove si colloca nella saga di Blade Runner

La storia è ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, il seguito diretto da Denis Villeneuve uscito nel 2017 del film di Ridley Scott del 1982. Siamo quindi nel 2099, come dice il titolo. Los Angeles è stata ricostruita e la città è fragile: la serie la presenta come un equilibrio instabile, pronto a rompersi.

È la prima serie live action del franchise. Il marchio aveva già esplorato il formato seriale con l’anime Blade Runner: Black Lotus, ma qui si torna al cinema di fantascienza in carne e ossa, con la produzione esecutiva di Ridley Scott.

La trama: una finta Blade Runner e una replicante

La protagonista è Cora, interpretata da Hunter Schafer: una fuggitiva stanca di scappare che assume l’identità di una Blade Runner. Al suo fianco, controvoglia, c’è Olwen, una replicante a cui Michelle Yeoh dà il volto e che ha poco tempo davanti a sé.

Le due donne devono trovare un fuggiasco che custodisce una verità capace di far crollare la città. Il meccanismo è quello classico della saga: la caccia a un replicante usata come pretesto per interrogarsi su cosa distingua un essere umano da una macchina.

Il cast di Blade Runner 2099

Il cast principale comprende Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold e Lewis Gribben. Tra i ruoli ricorrenti ci sono Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi.

A guidare il progetto è la showrunner e creatrice Silka Luisa. Jonathan van Tulleken, che ha lavorato a Shōgun, dirige i primi due episodi ed è anche produttore esecutivo. Nella lista dei produttori ci sono Andrew Kosove e Broderick Johnson di Alcon Entertainment, David W. Zucker di Scott Free Productions e Isa Dick Hackett.

Il trailer e il debutto al Comic-Con

Il teaser trailer è uscito il 24 luglio 2026, dopo la presentazione nella Hall H del Comic-Con di San Diego. Le immagini puntano sull’atmosfera cyberpunk, nel solco dell’estetica visiva dei film.

Come vedere Blade Runner 2099

La serie è esclusiva di Prime Video: serve un abbonamento Prime. Il debutto del 25 novembre include l’intera stagione, quindi chi vuole può vederla in una maratona. I dettagli sulla distribuzione e sulla serie si trovano nella pagina ufficiale di Amazon.

Chi non ha visto i film può partire direttamente dalla serie? La storia è nuova e ha personaggi inediti, ma il contesto della saga aiuta a capire i riferimenti: conviene recuperare almeno Blade Runner 2049.

Domande frequenti su Blade Runner 2099

Quando esce Blade Runner 2099 su Prime Video? Il 25 novembre 2026. Tutti gli otto episodi arrivano insieme. Chi c’è nel cast di Blade Runner 2099? Michelle Yeoh è Olwen e Hunter Schafer è Cora. Nel cast principale ci sono anche Dimitri Abold e Lewis Gribben. Blade Runner 2099 è una serie TV o un film? È una serie TV limitata di otto episodi, prodotta per Prime Video. Quando è ambientata Blade Runner 2099? Cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, quindi intorno al 2099. Serve aver visto i film di Blade Runner? No, la trama è autonoma. Conoscere i film aiuta a cogliere il contesto.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.