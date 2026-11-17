Stefano De Martino ha presentato alla Milano Music Week il suo Festival: si chiamerà Sanremo 77, richiamerà il 1977 del punk e della disco, avrà 24 Big in gara, il voto anche da RaiPlay e nessun co-conduttore fisso.

Il nome e l’identità di Sanremo 77

La 77ª edizione prende il nome dal numero e dall’anno che le fa da modello. De Martino guarda al 1977, l’anno di Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols e di Saturday Night Fever: punk e disco nello stesso Festival. Sul palco è prevista una band punk, e il racconto visivo punta sull’imperfezione e sul gesto umano.

A firmare logo, titoli, nomi degli artisti e sovrimpressioni sarà l’artista Marcello Maloberti, a mano, partendo dalle sue Martellate. L’idea è contrapporre la scrittura fatta a mano all’intelligenza artificiale. Torna anche lo storico jingle del Festival firmato da Pippo Caruso e Sergio Bardotti.

24 Big: 23 scelti da De Martino e uno da Sanremo Giovani

Il cast scende da 30 a 24 artisti. De Martino ne ha scelti 23 direttamente, il ventiquattresimo uscirà dalla selezione dei giovani. Il conduttore spiega che il taglio serve a rendere la scelta più esclusiva, non ad accorciare le serate, e che contano la qualità dei brani, il progetto artistico e la capacità di distinguersi. Il cast avrà una presenza significativa di artisti indipendenti.

La selezione per l’ultimo posto parte da Sanremo Giovani e da Area Sanremo, che portano 15 artisti ciascuno. Dopo una nuova fase a Sanremo restano tre finalisti per percorso, quindi sei artisti, che si sfidano l’11 dicembre al Casinò: il vincitore entra tra i Big. De Martino dice di aver ascoltato oltre mille brani tra Big e giovani, con circa 800 candidature nella sezione giovani, e conferma di aver già detto no ad Arisa.

I nomi dei 24 Big arrivano proprio quella sera, in prima serata su Rai 1: abbiamo ricostruito il cambio rispetto agli annunci del Tg1 nell’articolo sull’annuncio dei Big.

Voto su RaiPlay e ospiti alternati

Per la prima volta il pubblico potrà votare anche dall’app RaiPlay, con una modalità pensata per una partecipazione più immediata. Il voto online si affianca al televoto: le regole nel dettaglio le avevamo messe in fila nella guida su date, conduttori e regolamento di Sanremo 2027.

Cambia anche la formula degli ospiti. Non ci saranno co-conduttori fissi: De Martino preferisce più ospiti che si alternano sul palco nelle diverse serate, invece di concentrare i grandi nomi in un solo appuntamento. Per gli ospiti internazionali non ci sono ancora conferme. Tra le novità ci sono una serata dedicata alle cover e una serata di performance legata all’Eurovision Song Contest.

Resta la cornice delle serate extra: il PrimaFestival sarà condotto dai The Jackal, mentre al posto del Dopofestival arriva il Controfestival della Gialappa’s Band.

Il calendario da dicembre a gennaio

Il primo appuntamento è l’11 dicembre con la finale di Sanremo Giovani e l’annuncio del cast. Intorno al 20 dicembre la Rai entra all’Ariston per montare la nuova scenografia, e dal 16 gennaio partono prove e soundcheck. Le canzoni non dovrebbero essere anticipate, mentre rivelare in anticipo i nomi dei partecipanti non è considerato un problema. Il Festival va in scena dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston.

Domande frequenti su Sanremo 2027

Quanti Big ci saranno a Sanremo 2027? I Big in gara saranno 24: 23 scelti direttamente da Stefano De Martino e uno proveniente dalla selezione di Sanremo Giovani. Come si vota su RaiPlay a Sanremo 2027? Per la prima volta il pubblico potrà votare anche dall’app RaiPlay, con un voto online che si affianca al televoto tradizionale. Quando viene annunciato il cast di Sanremo 2027? L’11 dicembre, in prima serata su Rai 1, durante la finale di Sanremo Giovani al Casinò di Sanremo. Perché il Festival si chiama Sanremo 77? Il numero indica la 77ª edizione e richiama il 1977, anno di Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols e di Saturday Night Fever, con un’estetica tra punk e disco. Ci saranno co-conduttori fissi? No: De Martino ha scelto ospiti che si alternano nelle diverse serate.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.