Martedì 17 novembre alle 20:30 Alexander Zverev affronta Ben Shelton alle ATP Finals di Torino: entrambi vincono da 1-0 nel girone McEnroe e la partita pesa molto sul primo posto.

La partita chiude la giornata all’Inalpi Arena: alle 14:00 tocca a Fils-Jodar, nello stesso girone. Domenica Zverev ha battuto Jodar 6-4 6-4, Shelton ha superato Fils 6-2 3-6 6-3.

Orario e dove vedere Zverev-Shelton in TV e streaming

Zverev-Shelton comincia alle 20:30, orario minimo delle sessioni serali, ed è in chiaro su Italia 1. Sky Sport trasmette tutti gli incontri su Sky Sport Tennis, con i match di cartello anche su Sky Sport Uno, e in streaming su NOW. La copertura Sky va dalle 11 alle 23.

La classifica del girone McEnroe

Il girone McEnroe riunisce Zverev, Shelton, Fils e Jodar. La classifica dopo la prima giornata:

Zverev: 1-0, set 2-0, game 12-8

Shelton: 1-0, set 2-1, game 15-11

Fils: 0-1, set 1-2, game 11-15

Jodar: 0-1, set 0-2, game 8-12

Passano alle semifinali i primi due di ogni girone. In caso di parità tra due giocatori conta lo scontro diretto; con tre in parità si guarda prima la percentuale di set vinti, poi quella di game.

Chi va in semifinale: i conti dopo stasera

Chi vince stasera arriva a 2-0 e a giovedì 19 novembre con un piede in semifinale. Il giorno stesso Zverev gioca con Fils e Shelton con Jodar, i due match che chiudono il girone.

Con la classifica di oggi il tabellone sarebbe già scritto: Zverev, primo del girone A, sfiderebbe Medvedev, che chiuderebbe il B in seconda posizione, mentre Alcaraz, primo del B, incontrerebbe Shelton. Le semifinali si giocano sabato 21 novembre, le finali domenica 22.

Anche il girone Lendl resta aperto: Alcaraz e Medvedev sono entrambi 1-0 e si affrontano mercoledì 18 alle 14:00, con Cobolli-Tiafoe alle 20:30. Giovedì 19 chiudono Alcaraz-Cobolli e Medvedev-Tiafoe.

Cobolli fermo a 0-1, Sinner assente a Torino

Cobolli ha perso il debutto contro Medvedev in due set (9 game a 13) e resta a 0-1 nel girone Lendl. Mercoledì sera affronta Tiafoe, giovedì Alcaraz.

A Torino manca Sinner, e il tabellone ha un volto diverso: Zverev è il numero 1 del ranking dopo il sorpasso di Vienna, e qui trovi tutti i qualificati e le date delle ATP Finals 2026 senza Sinner.

Domande frequenti su Zverev-Shelton alle ATP Finals

A che ora gioca Zverev contro Shelton alle ATP Finals? Martedì 17 novembre, non prima delle 20:30, all’Inalpi Arena di Torino. Dove vedere Zverev-Shelton in TV? In chiaro su Italia 1, oppure su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con streaming su NOW. Chi passa in semifinale dal girone McEnroe? I primi due del girone: oggi guidano Zverev e Shelton, entrambi 1-0, mentre Fils e Jodar inseguono a 0-1. Quando gioca Cobolli alle ATP Finals? Mercoledì 18 novembre alle 20:30 contro Tiafoe, giovedì 19 contro Alcaraz. Cobolli è a 0-1 dopo la sconfitta con Medvedev. Quando si giocano le semifinali delle ATP Finals 2026? Sabato 21 novembre. Le finali sono domenica 22.

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