Dopo vent’anni sui set, Luca Di Molfetta debutta come cantautore con “Giovanna”

Per oltre vent’anni ha lavorato sui set cinematografici e televisivi, collaborando con registi come Ermanno Olmi, Riccardo Milani e Vincenzo Salemme. Ha scritto sceneggiature, raggiunto la finale del Premio Franco Solinas e diretto documentari, tra cui quello dedicato alla storia di Fiumara d’Arte e del suo fondatore, Antonio Presti. Oggi, a 54 anni, Luca Di Molfetta arriva al suo primo singolo da cantautore. Si intitola “Giovanna” e racconta una relazione attraverso i ricordi di una giovinezza trascorsa tra Firenze, l’università, la musica e le discussioni su una società che sembrava già offrire poche certezze. Un esordio discografico che arriva dopo decenni di scrittura per il cinema e una passione per la musica coltivata fin dall’adolescenza.

“Giovanna” prende forma attorno al ricordo di una figura femminile, evocata attraverso luoghi, parole e piccoli episodi di vita condivisa. La canzone non chiarisce le ragioni della sua assenza né quale sia oggi il rapporto tra i due. A emergere sono soprattutto i pomeriggi di settembre, una chitarra, le discussioni fino a sera, l’entusiasmo e le disillusioni di un’età in cui il futuro occupava buona parte delle conversazioni.

A Firenze, dove è ambientata la storia, l’amore convive con il precariato e la sfiducia nelle istituzioni. Nelle discussioni universitarie si parla dello Stato, delle condizioni economiche e di una società osservata con insofferenza. Sono argomenti che fanno parte della loro quotidianità quanto la musica e i momenti trascorsi insieme.

Di Molfetta recupera così un aspetto spesso trascurato quando si raccontano gli amori giovanili: una relazione è fatta anche delle idee che si condividono, delle discussioni che si affrontano e del modo in cui due persone imparano a osservare la realtà. Nel testo, infatti, il precariato, la sfiducia nello Stato e perfino le questioni ambientali vengono richiamati per essere subito ridimensionati davanti all’assenza di Giovanna. I problemi sono rimasti, ma è cambiato il coinvolgimento di chi li affrontava: quelle discussioni, un tempo così importanti, appartengono ormai a un periodo della vita che il protagonista continua a ricordare attraverso di lei.

«Giovanna mi ricordi la vita, quella vera senza soldi» è il verso con cui Di Molfetta introduce il rapporto tra sentimenti e condizioni materiali.

La mancanza di denaro compare senza essere nascosta dietro l’immagine idealizzata di una giovinezza spensierata. C’è il ricordo di un periodo segnato da difficoltà e incertezze, nel quale, tuttavia, la possibilità di condividere esperienze e aspettative rendeva le giornate ricche di significato.

Quella vita comprendeva i pomeriggi trascorsi insieme, la musica, le conversazioni sull’università e sulla politica. Il denaro era poco, il futuro incerto, eppure nel ricordo conservano valore proprio quelle esperienze che non richiedevano disponibilità economiche: il tempo condiviso, le passioni, le idee sostenute anche a costo di discutere per ore. La precarietà rimane una condizione concreta, capace di influenzare le scelte e le prospettive, senza esaurire tutto ciò che rendeva importante quel periodo.

Nel ritratto di “Giovanna” trova spazio anche una frase che sembra contraddire lo slancio tipicamente associato alla giovinezza: «è meglio stare senza sogni».

Una considerazione che riaffiora senza che ne vengano chiarite le ragioni. Solo successivamente, ripensando a lei, il protagonista riconosce di non aver compreso alcuni aspetti del suo modo di essere. Nei versi tornano allora l’onestà, le illusioni e la felicità, fino a quel diritto alla felicità che convive con l’invito iniziale a rinunciare ai sogni.

Il contrasto tra queste parole è uno degli aspetti più interessanti della canzone. Giovanna sosteneva che fosse meglio non avere sogni, eppure il ricordo che ne conserva chi le è stato accanto comprende proprio la capacità di credere nelle illusioni e nella possibilità di essere felici. Di Molfetta lascia che siano le parole attribuite alla ragazza e quelle pronunciate successivamente dal protagonista a restituire la complessità di quel rapporto, senza chiarire fino in fondo ciò che allora li divideva o li avvicinava.

Anche per questo “Giovanna” può essere letta come il racconto di una giovinezza osservata dall’età adulta, quando alcune certezze hanno perso consistenza e frasi ascoltate molti anni prima tornano alla memoria con un significato diverso.

A cambiare bruscamente il tono della narrazione è però il ritorno al presente.

Dopo i ricordi di Firenze, il protagonista annuncia di aver stretto un patto con il proprio rancore. È arrivato il momento di uscire di casa, affrontare le giornate con un atteggiamento diverso e provare a modificare alcune abitudini.

L’elenco dei buoni propositi è disarmante nella sua ordinarietà: smettere di bere, smettere di fumare, tornare a giocare a tennis, ricominciare a cucinare.

Di Molfetta li inserisce in una sequenza dal tono quasi ironico, nella quale l’ottimismo diventa un cappello da indossare e il sorriso qualcosa da portare in tasca. Due immagini che alleggeriscono la malinconia del brano e restituiscono l’incertezza di chi prova a convincersi che sia arrivato il momento di stare meglio.

Dopo le discussioni sul mondo, le grandi questioni sociali e le aspettative di un’intera giovinezza, la ripartenza viene affidata a gesti comuni: prepararsi un pasto, praticare uno sport, prendersi cura di sé. Un programma modesto, domestico, che racconta quanto possa essere impegnativo anche soltanto recuperare una routine quando qualcosa nella propria vita è cambiato.

Il programma, tuttavia, si interrompe quasi subito in quell’«E poi… e poi…». La ripetizione lascia incompiuto l’elenco e precede il ritorno al ricordo di Giovanna. Di Molfetta affida a un’esitazione ciò che avrebbe potuto trasformare in una dichiarazione esplicita: i propositi ci sono, eppure qualcosa continua a trattenerlo nel passato.

È una scelta narrativa che richiama l’esperienza cinematografica dell’autore. In “Giovanna” bastano alcune scene per delineare una storia: una ragazza che suona la chitarra, due persone che discutono fino a sera, un uomo che cerca di riorganizzare la propria giornata. La successione delle immagini e il passaggio dai ricordi ai buoni propositi costruiscono il racconto senza spiegare ogni avvenimento o fornire tutte le risposte.

Per Luca Di Molfetta, la scrittura musicale rappresenta un nuovo approdo di un percorso narrativo iniziato molti anni prima.

Nato a Roma il 14 aprile 1972, dopo gli studi in Lettere e Filosofia intraprende la carriera di aiuto regista, lavorando per circa vent’anni al fianco di alcuni nomi del cinema e della televisione italiana. Oltre a Ermanno Olmi, Riccardo Milani e Vincenzo Salemme, il suo percorso comprende collaborazioni con Giacomo Battiato, Leone Pompucci, Renzo Martinelli, Claudio Norza e Francesco Pavolini.

Nel 2017 decide di concentrarsi sulla scrittura e sulla regia, sviluppando progetti cinematografici propri.

Nel 2018 il suo cortometraggio “Di cosa parliamo” riceve un Award of Merit agli IndieFEST Film Awards e una menzione speciale al London-Worldwide Comedy Short Film Festival. Nello stesso anno Di Molfetta è finalista al Premio Franco Solinas con “La piazza degli schiavi”, sceneggiatura scritta insieme a Paolo Piccirillo e precedentemente intitolata “Masslo”.

Tra le altre opere figura il cortometraggio “La dolce morte”, presentato in diversi festival internazionali.

Nel 2023 firma la regia del documentario “L’eresia della bellezza – Storia di Fiumara d’Arte”, scritto insieme a Claudio Sorace e prodotto da Twister Film.

Il film racconta la vicenda di Antonio Presti, mecenate siciliano che, a partire dagli anni Ottanta, ha coinvolto artisti contemporanei nella realizzazione di un museo a cielo aperto nella valle della Fiumara, in Sicilia. Un progetto culturale nato con l’intenzione di portare l’arte in un territorio lontano dai principali circuiti espositivi, ma segnato anche da una lunga controversia giudiziaria relativa alla realizzazione delle opere nello spazio pubblico.

Attraverso questa storia, Di Molfetta affronta il rapporto tra creazione artistica, istituzioni e territorio, documentando le difficoltà incontrate da un’iniziativa culturale nel tentativo di modificare concretamente un luogo.

La familiarità con la creazione delle storie e con la scrittura per immagini accompagna anche il nuovo percorso discografico, che affonda però le radici in una passione coltivata molto prima dell’esordio ufficiale.

Di Molfetta comincia a studiare pianoforte a quattordici anni, avvicinandosi successivamente al jazz e al pop, e approfondisce nel tempo anche lo studio della chitarra. Per anni la musica procede parallelamente alla professione cinematografica, fino alla decisione di trasformare in canzoni una parte dei testi accumulati nel corso della vita.

Il progetto discografico nasce circa due anni fa dal desiderio di recuperare poesie già scritte e appunti conservati per possibili soggetti cinematografici, dando loro una forma musicale attraverso melodie riconoscibili e una scrittura legata alla tradizione cantautorale italiana.

Un processo creativo che consente a Di Molfetta di recuperare materiali rimasti a lungo sulla pagina e di svilupparli attraverso parole, musica e interpretazione vocale. “Giovanna” inaugura questo percorso, portando nella canzone una vicenda costruita attraverso ricordi e situazioni quotidiane, con un linguaggio colloquiale che alterna malinconia e ironia.

Il singolo è scritto e composto da Luca Di Molfetta ed è realizzato in autoproduzione, con la collaborazione di Andamento Analogico di Pippo Grassi, coinvolto nel progetto anche come fonico e batterista, e gli arrangiamenti del polistrumentista Alessandro Recanati.

Lo stesso ha ideato e co-diretto il videoclip ufficiale insieme a Fabrizio Bravi, affiancando al debutto discografico il lavoro per immagini che caratterizza la sua carriera. La pubblicazione della canzone e del video è stata concepita come parte di un unico lancio artistico, nel quale Di Molfetta segue personalmente tanto la composizione quanto la realizzazione audiovisiva.

Il singolo ha inoltre conquistato l’accesso alle finali del Tour Music Fest, dopo aver superato le Live Auditions di Roma.

“Giovanna” anticipa “La vita senza soldi”, primo album di Luca Di Molfetta, composto da otto brani e previsto entro la fine del 2026. Il progetto nasce dall’incontro tra il cantautorato italiano e sonorità indie pop rock contemporanee, con influenze dichiarate che spaziano da Rino Gaetano a Daniele Silvestri, da Franco Battiato ai Baustelle, fino a Calcutta.

Il titolo del disco riprende l’espressione che apre il singolo e richiama il valore delle esperienze, del tempo e degli affetti in una società che tende a misurare buona parte dell’esistenza attraverso parametri economici.

Dopo vent’anni trascorsi a contribuire alla creazione delle storie sullo schermo, Luca Di Molfetta sceglie di affidare alla musica il racconto di un’assenza. E lo fa attraverso una domanda che rimane sottesa ai versi di “Giovanna”: quanto di ciò che siamo stati continua a dipendere dalle persone con cui abbiamo condiviso una parte della nostra vita?