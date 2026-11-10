Phil Collins pensa a un tour di ritorno: cosa ha detto a 75 anni

Phil Collins non ha annunciato nessun tour, ma a 75 anni ammette di pensare a un ritorno sul palco: “non ho finito”, ha detto, lasciando la porta aperta a qualche concerto dal vivo.

Tutto parte dalle parole di Collins, arrivate a pochi giorni dalla seconda induzione nella Rock and Roll Hall of Fame, in programma il 14 novembre 2026. Questa volta il riconoscimento va alla carriera solista: la prima volta, nel 2010, era entrato con i Genesis. Nel video registrato per la cerimonia, Collins si è detto felicissimo e ha definito l’onore una pacca sulla spalla.

Sul futuro è stato prudente. Ha ricordato di aver compiuto 75 anni nel 2026 e ha spiegato di avere in casa uno studio “perfettamente funzionante”. Poi la frase che ha acceso la notizia: non dice mai “mai”, e l’idea di tornare in giro per il mondo con i concerti non è chiusa. La formula “I haven’t finished”, non ho finito, riassume il tono.

Cosa ha detto davvero Phil Collins sul tour

Nessuna data, nessuna città, nessun promoter. Collins ha parlato di una possibilità, non di un progetto. Ha anche messo sul tavolo un limite pratico: organizzare soltanto una mezza dozzina di spettacoli, ha detto, non è finanziariamente sostenibile. Il peso economico di una tournée, tra palco, crew e trasporti, pesa anche per un artista della sua statura.

Ha aggiunto che in studio ha lasciato a metà alcune cose, senza però annunciare nuova musica. Per ora quindi c’è un artista che si sente ancora in forma creativa e non esclude di salire di nuovo su un palco, nient’altro.

Le condizioni di salute dopo l’ultimo concerto del 2022

Per capire quanto sia delicato il tema serve tornare al 26 marzo 2022, quando Collins chiuse il tour d’addio dei Genesis alla O2 Arena di Londra. In quegli anni aveva dovuto rinunciare alla batteria per un grave danno ai nervi, con problemi alla schiena e all’anca. Cantò tutto il concerto seduto.

Quel concerto era stato presentato come l’ultimo. Una nuova serie di date, dunque, andrebbe pensata attorno a un corpo che negli ultimi anni ha imposto regole precise: spettacoli più brevi, il canto da seduto e un ruolo diverso rispetto ai tempi in cui Collins era insieme cantante e batterista.

A oggi non esiste alcun annuncio di concerti, né europei né italiani. Chi sperava in una data a Milano o a Roma dovrà aspettare eventuali novità ufficiali: finché non arriva una comunicazione di Collins o del suo management, l’unica cosa da dire è che l’ipotesi esiste.

Quello che si può seguire nei prossimi giorni è la serata del 14 novembre, quando Collins sarà celebrato per la carriera in proprio. Sarà l’occasione per ascoltare altre parole sul futuro, direttamente da lui.

Domande frequenti su Phil Collins e il tour di ritorno

Phil Collins ha annunciato un nuovo tour? No. Collins ha detto di pensare a un possibile ritorno sul palco, ma non ci sono date, città o un piano ufficiale. Phil Collins tornerà in tour in Italia? Al momento non c’è nessuna data europea o italiana. Un’eventuale tournée dovrebbe prima essere annunciata dall’artista o dal suo management. Quando è stato l’ultimo concerto di Phil Collins? L’ultimo concerto è stato il 26 marzo 2022 alla O2 Arena di Londra, ultima data del tour d’addio dei Genesis. Perché Phil Collins non suona più la batteria? Un grave danno ai nervi, insieme a problemi alla schiena e all’anca, gli ha impedito di suonare. Nei concerti del 2022 ha cantato da seduto. Quando entra Phil Collins nella Rock and Roll Hall of Fame? La cerimonia è fissata per il 14 novembre 2026. È la seconda induzione dopo quella del 2010 con i Genesis, questa volta come solista.

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