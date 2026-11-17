Flavio Cobolli perde all’esordio alle ATP Finals di Torino: Daniil Medvedev lo batte 7-6(4) 6-3 in poco meno di un’ora e mezza alla Inalpi Arena e passa in testa al girone insieme ad Alcaraz.

Come è andata la partita

L’unico azzurro in campo nel torneo ha tenuto il passo per un set intero, poi ha ceduto nei punti che contano. Il primo parziale è arrivato al tie-break: Medvedev era avanti 4-2, Cobolli ha rimesso il match in equilibrio, ma sul 4-5 ha perso entrambi i punti al servizio e il russo ha chiuso 7-4.

Nel set successivo la partita si è decisa nel settimo game. Sul 4-3 per Medvedev, un dritto sbagliato di Cobolli ha regalato il break. Il russo ha poi servito per il match: nel nono game ha avuto due match point, il primo annullato dall’italiano, l’altro chiuso con un rovescio di Cobolli finito sul nastro.

Servizio e numeri del match

A fare la differenza è stata la battuta. Medvedev ha vinto l’83% dei punti con la prima di servizio e il 69% con la seconda. I vincenti sono stati 17 per il russo e 14 per l’azzurro, con 20 errori non forzati contro 18. Cobolli ha avuto le prime palle break al quarto game e ha salvato tre palle break consecutive nell’ottavo, sotto 0-40, ma non è bastato a riaprire la partita.

Per l’azzurro era la prima sfida del girone, dopo le vittorie di Zverev e Shelton nella giornata d’apertura che avevamo raccontato nell’anteprima del debutto di Cobolli.

Cobolli, il girone e le prossime partite

Il tabellone dei gironi, uscito il 12 novembre, aveva messo Cobolli in un gruppo durissimo con Medvedev, Alcaraz e Tiafoe: lo avevamo ricostruito nell’articolo sui gironi delle ATP Finals. Passano le prime due, quindi la sconfitta con Medvedev non chiude il torneo ma restringe il margine.

Il prossimo avversario è Frances Tiafoe, che nella sessione diurna di lunedì ha perso da Alcaraz, come abbiamo scritto nel resoconto di Alcaraz-Tiafoe (6-2 6-2 per lo spagnolo). Contro l’americano serve una vittoria per restare in corsa. Il girone si chiude contro Carlos Alcaraz, avversario che nessuno vorrebbe incontrare con la qualificazione ancora in bilico.

Alcaraz, che arriva a Torino dopo il successo di Parigi-Bercy contro Shelton e il 29° titolo in carriera, parte da favorito per il primo posto del gruppo. Per Cobolli la strada resta stretta: servono un buon risultato con Tiafoe e una partita senza paura contro lo spagnolo, che a Torino ha esordito travolgendo proprio l’americano.

Domande frequenti su Cobolli e le ATP Finals

Chi ha vinto tra Cobolli e Medvedev alle ATP Finals? Ha vinto Daniil Medvedev per 7-6(4) 6-3, in poco meno di un’ora e mezza, nella prima partita del girone di Cobolli a Torino. Dove si giocano le ATP Finals 2026? Il torneo si gioca a Torino, alla Inalpi Arena, con le partite in programma dal 15 al 22 novembre. Chi affronta ora Cobolli alle ATP Finals? Il prossimo avversario di Cobolli è Frances Tiafoe. Nell’ultima partita del girone l’azzurro troverà Carlos Alcaraz. Cobolli può ancora qualificarsi per le semifinali? Sì, il girone è ancora aperto e accedono alle semifinali i primi due classificati, ma servono risultati positivi nelle prossime due partite.

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