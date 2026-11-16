“Transizione Gialla”, a Roma una riflessione sulle strategie cinesi e le sfide del futuro

ROMA – La sostenibilità è ancora soltanto una sfida ambientale o è diventata uno dei principali strumenti attraverso cui si ridefiniscono gli equilibri del potere globale? Quale ruolo sta assumendo la Cina in questa trasformazione e quali opportunità, ma anche quali rischi, comporta la crescente influenza del gigante asiatico sullo scenario internazionale? Sono gli interrogativi al centro della presentazione del libro “Transizione Gialla. Opportunità e rischi del soft power cinese nella sfida globale verso la sostenibilità”, a cura di Stefano de Falco, pubblicato da Gambini Editore, che si terrà martedì 17 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso Palazzo Valentini, Sala Sassoli, in Via Quattro Novembre 119/a, a Roma. L’iniziativa, promossa dal consigliere Antonio Giammusso, intende offrire uno spazio di approfondimento e confronto su una delle questioni più rilevanti della contemporaneità: il rapporto tra sostenibilità, influenza geopolitica e trasformazione degli equilibri internazionali.

La transizione sostenibile e il nuovo protagonismo cinese

In un mondo attraversato da crisi energetiche, tensioni geopolitiche, rivoluzioni tecnologiche e profonde trasformazioni economiche, la sostenibilità assume una dimensione che supera i confini della tutela ambientale per diventare un elemento centrale delle strategie di sviluppo e delle relazioni tra gli Stati. In questo scenario, la Cina occupa una posizione di crescente rilievo. La sua presenza nei mercati internazionali, gli investimenti nelle tecnologie legate alla transizione energetica e la capacità di costruire relazioni economiche e diplomatiche rappresentano fattori determinanti per comprendere l’evoluzione degli assetti globali. Il concetto di soft power, inteso come capacità di esercitare influenza attraverso strumenti di attrazione, cooperazione e persuasione, offre una prospettiva di analisi delle strategie attraverso cui Pechino consolida la propria proiezione internazionale. “Transizione Gialla” affronta questo complesso intreccio di dinamiche, invitando a riflettere sulle opportunità offerte dalla cooperazione con la Cina e sulle criticità che possono emergere da una crescente interdipendenza economica, tecnologica e strategica.

Il volume propone una chiave di lettura per interpretare una trasformazione che riguarda non soltanto il futuro della sostenibilità, ma anche le relazioni tra Oriente e Occidente, il ruolo dell’Europa e le prospettive di una governance internazionale sempre più articolata.

Un confronto tra istituzioni, università e informazione

La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali di Antonio Giammusso, Capo Segreteria di Stato, e Fabrizio Santori, Segretario dell’Assemblea Capitolina. A introdurre l’incontro sarà Annalisa Salsano, giornalista di RaiNews24. Il dibattito vedrà la partecipazione di esponenti del mondo accademico, dell’informazione e delle relazioni internazionali. Interverranno Fabio Massimo Parenti, docente universitario, in collegamento da Pechino; Michele Pigliucci, dell’Università degli Studi Link; Mario Boselli, Presidente della Fondazione Italia Cina; Tiberio Graziani, di Vision and Global Trends; e Isabella Gambini, editrice. Attraverso prospettive e competenze differenti, i relatori approfondiranno le implicazioni economiche, politiche e culturali dell’influenza cinese, con particolare attenzione alle sfide della transizione sostenibile, alle relazioni tra Europa e Asia e ai possibili scenari futuri. A moderare il confronto sarà Pietro De Leo, giornalista e commentatore televisivo, che accompagnerà il dibattito tra i diversi interventi, favorendo il dialogo tra le prospettive istituzionali, accademiche ed economiche. Le conclusioni saranno affidate a Stefano de Falco, curatore del saggio.

Comprendere il presente per interpretare gli equilibri del futuro

La presentazione di Transizione Gialla si configura come un’occasione di riflessione che va oltre la dimensione editoriale, proponendo un confronto sulle trasformazioni che stanno ridisegnando le relazioni internazionali. La crescente centralità della Cina nelle dinamiche economiche e ambientali solleva interrogativi che riguardano direttamente anche l’Italia e l’Europa: dalla competitività industriale alla sicurezza delle filiere produttive, dalla cooperazione scientifica alla diplomazia economica, fino alla necessità di individuare nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Comprendere queste dinamiche significa interrogarsi non soltanto sulle strategie di Pechino, ma anche sulla capacità delle democrazie occidentali di affrontare una competizione globale nella quale innovazione, sostenibilità e influenza internazionale risultano sempre più strettamente connesse. La transizione verso un futuro sostenibile non è soltanto una questione di risorse e tecnologie, ma anche di relazioni, visioni strategiche e nuovi equilibri di potere. È proprio su questo terreno che Transizione Gialla invita ad aprire un confronto consapevole, capace di superare letture semplicistiche e di contribuire a una comprensione più articolata delle sfide globali del nostro tempo.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Evento: Presentazione del libro “Transizione Gialla. Opportunità e rischi del soft power cinese nella sfida globale verso la sostenibilità”

Curatore: Stefano de Falco

Casa editrice: Gambini Editore

Data: Martedì 17 novembre 2026

Orario: 10.00–12.00

Luogo: Palazzo Valentini – Sala Sassoli

Indirizzo: Via Quattro Novembre 119/a, Roma

Iniziativa promossa dal: Consigliere Antonio Giammusso

Moderatore: Pietro De Leo, giornalista e commentatore televisivo