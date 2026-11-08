MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi vince a Lusail, Marquez rinvia il titolo

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Qatar di MotoGP a Lusail e Marc Marquez chiude alle sue spalle: il titolo mondiale 2026 non è ancora assegnato.

Domenica 8 novembre il pilota Aprilia ha preso la testa dalla pole position e ha comandato la gara fino alla bandiera a scacchi, vincendo in solitaria. Marc Marquez, su Ducati, ha chiuso in piazza d’onore e rimanda al Portogallo la possibilità di festeggiare il decimo titolo.

MotoGP Qatar 2026, l’ordine d’arrivo della gara

Questi i primi dieci al traguardo del GP del Qatar, gara lunga di 22 giri:

Marco Bezzecchi (Aprilia) Marc Marquez (Ducati) Raul Fernandez (Aprilia) Ai Ogura (Aprilia) Enea Bastianini (KTM) Pedro Acosta (KTM) Jorge Martin (Aprilia) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Johann Zarco (Honda) Iker Lecuona (Ducati)

Brad Binder (KTM) si è fermato al 17° giro per un problema tecnico, mentre Diogo Moreira (Honda) ha chiuso la gara anzitempo. Francesco Bagnaia non ha corso: il pilota Ducati aveva rimediato la frattura di due dita del piede destro nella caduta del sabato, durante la Sprint.

Come è andata la gara di Lusail

Bezzecchi è scattato bene dalla prima casella e ha tenuto la leadership dall’inizio alla fine. Dietro di lui Raul Fernandez ha superato Marquez alla curva 2 del primo giro, poi Acosta ha scavalcato il pilota Ducati al 3° giro e gli ha ridato la posizione al 6°. Da lì Marquez è rimasto in zona podio e ha recuperato terreno su Fernandez negli ultimi giri, fino a conquistare la piazza d’onore.

Per Bezzecchi è un riscatto netto. Il giorno prima, nella Sprint, era caduto dopo un contatto alla curva 1 con Marquez, che aveva vinto quella gara senza penalità: la giuria aveva considerato l’episodio un normale incidente di corsa. Per Aprilia è una domenica quasi perfetta: Fernandez chiude terzo e Ogura quarto, tre moto di Noale nei primi quattro.

Perché Marquez non è ancora campione del mondo

A Lusail il pilota spagnolo aveva due strade per chiudere i conti: vincere la gara e sperare che Jorge Martin non andasse a punti. Non si è verificata nessuna delle due condizioni. Marquez non ha vinto e Martin, sul traguardo in settima posizione, è andato a punti, quindi il Mondiale resta aperto per almeno un’altra gara.

La festa è rimandata alla prossima tappa, in Portogallo. Chi vuole rivedere come si è arrivati fin qui può ripartire dall’anteprima del GP del Qatar e dalla vittoria di Marquez a Sepang, che aveva ipotecato il decimo titolo.

Cosa cambia in classifica

Marquez arrivava a Lusail con un margine ampio su Martin, dopo la vittoria nella Sprint di sabato, la settima della stagione. Il piazzamento di domenica allarga ancora il vantaggio, ma non basta a chiudere la matematica del titolo. La classifica aggiornata con i punti esatti va controllata sul sito ufficiale del campionato.

Domande frequenti sul GP del Qatar di MotoGP 2026

Chi ha vinto il MotoGP Qatar 2026? Ha vinto Marco Bezzecchi su Aprilia, in solitaria, davanti a Marc Marquez (Ducati) e a Raul Fernandez (Aprilia). Marc Marquez è campione del mondo MotoGP 2026? Non ancora. Per chiudere il Mondiale a Lusail doveva vincere la gara e sperare che Martin non andasse a punti, ma ha chiuso alle spalle di Bezzecchi e Martin è arrivato settimo. Chi ha vinto la Sprint del Qatar? Marc Marquez, sabato 7 novembre. Nella gara Sprint Bezzecchi era caduto dopo un contatto con lo spagnolo alla curva 1. Quando si può decidere il titolo MotoGP 2026? Alla prossima gara, in Portogallo, la settimana successiva al Qatar, dove Marquez potrà provare a chiudere il Mondiale.

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