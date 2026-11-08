MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi vince a Lusail, Marquez rinvia il titolo

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Qatar di MotoGP a Lusail e Marc Marquez chiude alle sue spalle: il titolo mondiale 2026 non è ancora assegnato.
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Domenica 8 novembre il pilota Aprilia ha preso la testa dalla pole position e ha comandato la gara fino alla bandiera a scacchi, vincendo in solitaria. Marc Marquez, su Ducati, ha chiuso in piazza d’onore e rimanda al Portogallo la possibilità di festeggiare il decimo titolo.
MotoGP Qatar 2026, l’ordine d’arrivo della gara
Questi i primi dieci al traguardo del GP del Qatar, gara lunga di 22 giri:
- Marco Bezzecchi (Aprilia)
- Marc Marquez (Ducati)
- Raul Fernandez (Aprilia)
- Ai Ogura (Aprilia)
- Enea Bastianini (KTM)
- Pedro Acosta (KTM)
- Jorge Martin (Aprilia)
- Fabio Di Giannantonio (Ducati)
- Johann Zarco (Honda)
- Iker Lecuona (Ducati)
Brad Binder (KTM) si è fermato al 17° giro per un problema tecnico, mentre Diogo Moreira (Honda) ha chiuso la gara anzitempo. Francesco Bagnaia non ha corso: il pilota Ducati aveva rimediato la frattura di due dita del piede destro nella caduta del sabato, durante la Sprint.
Come è andata la gara di Lusail
Bezzecchi è scattato bene dalla prima casella e ha tenuto la leadership dall’inizio alla fine. Dietro di lui Raul Fernandez ha superato Marquez alla curva 2 del primo giro, poi Acosta ha scavalcato il pilota Ducati al 3° giro e gli ha ridato la posizione al 6°. Da lì Marquez è rimasto in zona podio e ha recuperato terreno su Fernandez negli ultimi giri, fino a conquistare la piazza d’onore.
Per Bezzecchi è un riscatto netto. Il giorno prima, nella Sprint, era caduto dopo un contatto alla curva 1 con Marquez, che aveva vinto quella gara senza penalità: la giuria aveva considerato l’episodio un normale incidente di corsa. Per Aprilia è una domenica quasi perfetta: Fernandez chiude terzo e Ogura quarto, tre moto di Noale nei primi quattro.
Perché Marquez non è ancora campione del mondo
A Lusail il pilota spagnolo aveva due strade per chiudere i conti: vincere la gara e sperare che Jorge Martin non andasse a punti. Non si è verificata nessuna delle due condizioni. Marquez non ha vinto e Martin, sul traguardo in settima posizione, è andato a punti, quindi il Mondiale resta aperto per almeno un’altra gara.
La festa è rimandata alla prossima tappa, in Portogallo. Chi vuole rivedere come si è arrivati fin qui può ripartire dall’anteprima del GP del Qatar e dalla vittoria di Marquez a Sepang, che aveva ipotecato il decimo titolo.
Cosa cambia in classifica
Marquez arrivava a Lusail con un margine ampio su Martin, dopo la vittoria nella Sprint di sabato, la settima della stagione. Il piazzamento di domenica allarga ancora il vantaggio, ma non basta a chiudere la matematica del titolo. La classifica aggiornata con i punti esatti va controllata sul sito ufficiale del campionato.
Domande frequenti sul GP del Qatar di MotoGP 2026
Ha vinto Marco Bezzecchi su Aprilia, in solitaria, davanti a Marc Marquez (Ducati) e a Raul Fernandez (Aprilia).
Non ancora. Per chiudere il Mondiale a Lusail doveva vincere la gara e sperare che Martin non andasse a punti, ma ha chiuso alle spalle di Bezzecchi e Martin è arrivato settimo.
Marc Marquez, sabato 7 novembre. Nella gara Sprint Bezzecchi era caduto dopo un contatto con lo spagnolo alla curva 1.
Alla prossima gara, in Portogallo, la settimana successiva al Qatar, dove Marquez potrà provare a chiudere il Mondiale.