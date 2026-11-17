C’è un momento, alla fine di una giornata pesante, in cui il rumore del mondo si abbassa e resta solo una corda che vibra. È in quello spazio sospeso che nasce il nuovo brano di Don Pasquale Ferone: una canzone che si siede accanto a chi ascolta, gli posa una mano sulla spalla e gli indica il cielo. Il sacerdote cantautore partenopeo torna con «Vittoria», una nuova pagina del suo lungo diario di fede fatto di note. Come sempre resta fedele alla sua formula più autentica: voce e chitarra, nient’altro. E resta fedele anche a uno spirito di totale libertà: Don Pasquale scrive i testi, compone le musiche e distribuisce i suoi brani in maniera totalmente indipendente, senza intermediari tra il suo messaggio e chi lo ascolta.

Il significato del testo

Il brano parla di chi si sente circondato dal male, dalla fatica e dalla tristezza, e di come si possa restare in piedi senza farsi indurire. La prima strofa è un invito alla pace del cuore e al rifiuto dell’indifferenza: davanti al buio non bisogna voltarsi dall’altra parte, perché ogni gesto può lasciare un segno. Poi lo sguardo si sposta verso l’alto: accogliere la grazia e affidarsi alla fede, con la certezza che la vittoria arriverà. È proprio la parola che dà il titolo al brano. L’ultima parte guarda alla battaglia quotidiana, quella che stanca e scoraggia. Don Pasquale ricorda che nessuno la combatte da solo: il Signore sostiene col Suo amore, dà fortezza, gioia e pace. È una canzone di speranza concreta, scritta da chi ogni giorno ascolta le fatiche della sua comunità.

Come tutta la produzione di Don Pasquale Ferone, anche «Vittoria» è rigorosamente unplugged. La chitarra acustica regge tutto, con un arpeggio caldo e regolare che fa da passo sicuro, come chi cammina e non ha fretta. Il ritmo è disteso e cresce piano fino all’apertura più luminosa delle strofe finali, dove la voce si fa più piena e fiduciosa. L’atmosfera è raccolta, quasi da preghiera serale: nessun effetto, nessun artificio, solo la nudità del suono acustico che mette il messaggio al centro. È una scelta di sostanza, perché qui conta ogni parola.

Una frase da ricordare

«Non restare mai indifferente, la tua vita sarà una traccia d’amore»

È il cuore del brano. In tre righe c’è un intero programma di vita: l’indifferenza è la vera sconfitta, mentre chi sceglie di farsi carico del dolore altrui lascia dietro di sé qualcosa che resta. L’immagine della “traccia d’amore” è semplice e potente: non servono grandi imprese, ogni vita può essere un sentiero che altri potranno seguire. È questa, in fondo, la vittoria di cui canta Don Pasquale.

Crediti

Testo e musica: Don Pasquale Ferone

Voce e chitarra: Don Pasquale Ferone

Biografia

Don Pasquale Ferone è sacerdote e cantautore della provincia di Napoli, oggi parroco tra la provincia e la periferia partenopea. Ha frequentato la chiesa fin da bambino insieme alla famiglia. A dieci anni ha iniziato il suo cammino spirituale nel Rinnovamento Carismatico Cattolico e a quindici ha imparato a suonare la chitarra, con cui ha cominciato ad animare celebrazioni e incontri di preghiera in parrocchia. Dopo il seminario è stato ordinato sacerdote nel 1998.

Dal 2017 compone canti di ispirazione cristiana, di evangelizzazione e di lode, con testi dal taglio poetico e armonie curate, sempre in versione unplugged per voce e chitarra. Tra le sue pubblicazioni ci sono gli album Certezza (2017), Confidenza (2018), Come roccia (2019), Il dono della Vita (2020) e Fedeltà (2020), e singoli come Fiducia, Guarda il Cielo, Gioia immensa sarà, Presenza, Insieme a Lui, Una voce, Resta in Lui, Emozione e In alto volerai.

Con «Vittoria» il suo catalogo arriva a 78 brani pubblicati: un percorso in continua crescita, nato per portare un messaggio di fede e speranza a chiunque lo voglia ascoltare.