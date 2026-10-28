Ascolti TV Mercoledì 28 Ottobre 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 28 ottobre 2026: i dati Auditel ufficiali della prima serata di mercoledì, con spettatori e share di ogni rete, la sfida dell’access e quella del preserale.
I dati Auditel di mercoledì 28 ottobre 2026 saranno disponibili domani mattina, tra le 10:00 e le 11:00: la tabella qui sotto si aggiorna da sola.
La programmazione di stasera è nella guida Stasera in TV.
Ascolti TV della prima serata di mercoledì 28 ottobre 2026
|Canale
|Programma
|Spettatori
|Share
|Rai 1
|Tale e Quale Show 21:30–00:10
|—
|—
|Rai 2
|Patù – La passione delle idee 21:20–23:45
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|—
|Rai 3
|—
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|Rete 4
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|Canale 5
|Il Volo – Uno per tutti 21:20–00:54
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|Italia 1
|The lost city 21:20–23:45
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|La7
|Una giornata particolare - Spartaco. La rivolta degli schiavi 21:15–23:40
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|Tv8
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|Nove
|Il tavolo di Che tempo che fa 21:15–00:20
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Programmazione della serata. Spettatori e share arrivano domani mattina con i dati Auditel.
Le serate precedenti
- Ascolti TV di martedì 27 ottobre 2026
- Ascolti TV di lunedì 26 ottobre 2026
- Ascolti TV di domenica 25 ottobre 2026
- Ascolti TV di sabato 24 ottobre 2026
- Ascolti TV di venerdì 23 ottobre 2026
Archivio degli ascolti TV: reti, programmi e settimane
Come si leggono spettatori e share
- Spettatori: la media delle persone davanti al programma per tutta la messa in onda.
- Share: la quota di chi guardava quella rete sul totale di chi aveva la TV accesa in quel momento. Un programma con meno spettatori può avere più share se va in onda quando la TV è meno accesa.
Se trovi valori diversi da questi, controlla se la fonte riporta il dato di Total Audience, che somma anche la visione su altri schermi e può differire dall’ascolto tradizionale.
I dati sono di Auditel. Come vengono misurati lo spieghiamo nella guida a come funziona l’Auditel.
- Ascolti TV 27 ottobre 2026: Zelig 30 vince con il 16,8% (1,9 milioni), Tutto l’amore che resta al 16,3%, DiMartedì al 11,5%
- Ascolti TV 26 ottobre 2026: I casi di Teresa Battaglia 3 vince con il 22% (3,4 milioni), GF Vip al 16,8%, Lo Stato delle Cose al 8,4%
- Ascolti TV 25 ottobre 2026: Libera – Il caso Elena Palma vince con il 16,9% (2,6 milioni), Racconto di una notte al 11,7%, LaLiga – Barcellona-Real Madrid al 10,6%
Domande frequenti
I dati Auditel di mercoledì 28 ottobre 2026 escono la mattina di giovedì 29 ottobre 2026, di solito tra le 10 e le 11. Appena arrivano, qui trovi il programma che ha vinto, con spettatori e share.
La mattina di giovedì 29 ottobre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.
È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.
Nell’archivio degli ascolti TV, con le serate di ogni rete, e nella pagina dei programmi, con la storia degli ascolti di ognuno.