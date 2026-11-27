Ryanair ha annunciato il 25 giugno 2026 la fine della tariffa obbligatoria per far sedere i genitori accanto ai figli minorenni, dopo l’indagine dell’autorità britannica sulla concorrenza.

Per anni chi volava con Ryanair insieme a un figlio piccolo si è trovato davanti a una voce di costo che molti genitori non capivano: il posto accanto al bambino. Il 25 giugno 2026 la compagnia irlandese ha annunciato che la tariffa obbligatoria sparisce. Ecco cosa è successo, cosa vale per chi parte dall’Italia e cosa resta aperto.

Cos’era il “posto famiglia obbligatorio”

Nel Regno Unito Ryanair chiedeva ad almeno un adulto di pagare la scelta del posto per sedersi vicino al minore. Il costo medio era di circa 8 sterline a tratta, con un intervallo indicato sul sito della compagnia tra 4,5 e 13,5 euro. Una famiglia andata e ritorno spendeva quindi la cifra due volte, anche prima di aggiungere bagagli e altri extra. L’addebito riguardava anche i bambini con disabilità.

La compagnia ha sempre difeso la regola, spiegando che i posti dei bambini erano gratuiti quando sedevano accanto a un genitore che aveva prenotato un posto a pagamento. Per le associazioni dei consumatori era un modo per rendere obbligatoria una scelta presentata come opzionale.

L’indagine britannica e il cambio di rotta del 25 giugno

L’11 giugno 2026 la Competition and Markets Authority britannica ha aperto un’indagine sulla pratica. Sotto esame ci sono tre punti: se il posto famiglia obbligatorio sia una clausola contrattuale iniqua, se il costo venga aggiunto gradualmente durante la prenotazione (il cosiddetto drip pricing) e se i genitori finiscano per pagare obblighi legati a sicurezza e assistenza ai disabili. Ryanair era l’unica grande compagnia con base nel Regno Unito ad applicare un costo simile.

Quattordici giorni dopo è arrivata la retromarcia. L’amministratore delegato Michael O’Leary ha dichiarato che la compagnia si sarebbe adeguata “con riluttanza” a quello che ha definito uno standard del settore, aggiungendo che per lui il nuovo sistema sarà meno trasparente per i passeggeri. La stessa organizzazione di consumatori che aveva presentato un reclamo nel 2025, Which?, segnalava il problema dal 2018.

L’autorità britannica ha precisato che la modifica è una scelta della compagnia e che verificherà se la nuova politica rispetta la legge. Il caso quindi non è chiuso: un aggiornamento è atteso entro sei mesi dall’apertura, cioè entro dicembre 2026, e in caso di violazione la sanzione può arrivare al 10% del fatturato globale.

Chi vola dall’Italia: la regola dell’ENAC

Per i voli da e per l’Italia la situazione era diversa già prima. L’ENAC ha imposto dal 15 agosto 2021 che i posti per minori e persone a mobilità ridotta siano assegnati vicino ai loro accompagnatori senza alcun supplemento. All’epoca l’ente multò Ryanair per 35mila euro perché non si era adeguata nei tempi, mentre Wizz Air, Volotea ed easyJet finirono sotto accertamento con multe previste da 10mila a 50mila euro per ogni contestazione. Il sistema britannico del posto famiglia obbligatorio, come ha ricordato l’autorità di Londra, non viene applicato sui collegamenti con l’Italia.

Non è la prima volta che i costi accessori della compagnia irlandese finiscono al centro dell’attenzione, come nel caso dei premi ai dipendenti per i bagagli fuori misura.

Cosa non è ancora chiaro

Restano senza risposta alcuni punti pratici. Non è stata comunicata una data precisa di entrata in vigore uniforme per ogni mercato, né è chiaro se il cambiamento valga allo stesso modo su tutte le rotte. Mancano anche dettagli su come venga assegnato in concreto il posto gratuito e fino a quale età del minore valga la tutela: prima di prenotare conviene controllare le condizioni aggiornate nella pagina di assistenza della compagnia, in particolare se si viaggia con bambini molto piccoli o con una disabilità.

Domande frequenti su Ryanair e i posti accanto ai figli

Ryanair fa pagare il posto accanto ai figli? Dopo l’annuncio del 25 giugno 2026 la compagnia ha rinunciato alla tariffa obbligatoria per sedersi accanto ai minori. Sui voli da e per l’Italia il supplemento non veniva applicato già prima, per effetto della regola dell’ENAC in vigore dal 15 agosto 2021. Quanto costava il posto famiglia obbligatorio? Nel Regno Unito il costo più comune era di circa 8 sterline a tratta. Sul sito della compagnia l’intervallo indicato andava da 4,5 a 13,5 euro. Come sedersi vicino ai figli su un volo Ryanair? Le condizioni sono nella pagina di assistenza della compagnia, che conviene consultare prima della prenotazione. Prenotare tutti i passeggeri nella stessa pratica è il punto di partenza per essere assegnati vicini. L’indagine britannica è chiusa? No. L’autorità britannica ha detto che il cambio di politica è una scelta della compagnia e che ne controllerà la conformità alla legge. Un aggiornamento è previsto entro sei mesi dall’11 giugno 2026.

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